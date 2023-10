Bên cạnh mục tiêu điện hóa, Honda cũng tỏ ra rất tham vọng trong việc nghiên cứu các loại động cơ sử dụng nhiên liệu mới. Hồi cuối năm 2022, hãng xe Nhật Bản cho biết công ty đang phát triển phiên bản Honda CR-V chạy pin hydrogen. Sau gần một năm, có vẻ như kế hoạch này đang dần hoàn thành khi mà mới đây, xe đã được Honda tiến hành chạy thử nghiệm tại Mỹ và Nhật Bản. Theo như hình ảnh được một người dùng tại Nhật Bản đăng tải trên X (tên gọi mới của Twitter), một chiếc CR-V với thiết kế hơi khác một chút so với bản hiện hành xuất hiện tại bãi đậu xe, với lớp đề can ngụy trang ghi rõ chữ hydrogen. Một chiếc xe tương tự cũng xuất hiện trên đường phố Mỹ cách đây không lâu, nhưng với lớp ngụy trang kín kẽ hơn. Honda CR-V hydrogen 2024 mới sẽ không chỉ chạy bằng hydro. Hãng cho biết chiếc SUV này sẽ có khả năng cắm sạc pin giống như xe điện truyền thống. Công ty Honda cho rằng điều này sẽ giúp người dùng có thể sạc xe như ôtô điện thông thường để chạy hàng ngày hoặc đổ nhiên liệu hydro nhanh chóng như đổ xăng để đi đường dài trong bối cảnh hạ tầng trạm bơm hydrogen vẫn chưa được phổ biến. Hệ thống động cơ pin nhiên liệu hydrogen được Honda phát triển chung với General Motors. Theo hãng xe Nhật Bản, công nghệ mới có chi phí chỉ bằng một phần ba và tăng gấp đôi độ bền so với loại dùng trên Honda Clarity 2019. Dự kiến, Honda CR-V động cơ pin nhiên liệu hydrogen sẽ bắt đầu được sản xuất từ năm 2024. Nhiều khả năng, Bắc Mỹ và Nhật Bản sẽ là hai thị trường đầu tiên mở bán phiên bản này. Video: Honda sắp ra mắt phiên bản CR-V 2024 chạy bằng hydro.

