Honda Monkey 2022 - xe máy "khỉ" 125 triệu đồng tại Anh quốc

Xe máy Honda Monkey - một trong những cái tên đặc biệt hàng đầu của hãng xe Nhật Bản khi đây không chỉ là một dòng xe côn tay khác lạ mà nó còn thể hiện cho một thú chơi môtô riêng biệt. Mới đây, mẫu xe máy "khỉ" Honda vừa được chính thức nâng cấp lên phiên bản 2022 với khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà hơn trước rất nhiều. Về thiết kế, Honda Monkey 2022 mới vẫn giữ nguyên so với phiên bản trước với dáng vẻ nhỏ gọn, bình xăng lớn gồ cao cùng dáng lái thoải mái. Cập nhật duy nhất trong ngoại hình của mẫu xe máy côn tay Honda Monkey 2022 là dàn áo màu xanh da trời trẻ trung và tươi mới hơn. Trên bình xăng của phiên bản mới xuất hiện một số chi tiết mạ chrome đẹp mắt và đồng điệu hơn với các chi tiết khác trên xe. Ở các trang bị, "khỉ" mới vẫn được giữ nguyên từ phuộc ngược USD phía trước cho đến lò xo trụ phía sau, phanh đĩa đơn trước sau có tích hợp ABS 1 kênh. Tuy nhiên, theo công bố của Honda thì cặp phuộc sau lò xo trụ trên xe đã được nâng cấp mạnh so với trước cho cảm giác lái êm ái và đầm chắc hơn. Sức mạnh của Honda Monkey 2022 vẫn là khối động cơ 125cc có đường kính và hành trình piston được thay đổi từ 52,4mm x 57,9mm lên con số 50mm x 63,1mm truyền động qua hộp số 5 cấp thay vì 4 cấp số như trước. Đem lại công suất tối đa 9.32 mã lực đạt ở ngưỡng tua 6.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 5.500 vòng tua/phút. Tất cả những thông số mới của Monkey 2022 đều mạnh hơn ở vòng tua thấp hơn so với phiên bản trước đó. Xe được giới thiệu và bán ra đầu tiên tại Anh, mức giá xe Honda Monkey 2022 là 3.899 Bảng Anh, tương đương với khoảng 125 triệu đồng. Video: Giới thiệu Honda Monkey 2022 mới.

Xe máy Honda Monkey - một trong những cái tên đặc biệt hàng đầu của hãng xe Nhật Bản khi đây không chỉ là một dòng xe côn tay khác lạ mà nó còn thể hiện cho một thú chơi môtô riêng biệt. Mới đây, mẫu xe máy "khỉ" Honda vừa được chính thức nâng cấp lên phiên bản 2022 với khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà hơn trước rất nhiều. Về thiết kế, Honda Monkey 2022 mới vẫn giữ nguyên so với phiên bản trước với dáng vẻ nhỏ gọn, bình xăng lớn gồ cao cùng dáng lái thoải mái. Cập nhật duy nhất trong ngoại hình của mẫu xe máy côn tay Honda Monkey 2022 là dàn áo màu xanh da trời trẻ trung và tươi mới hơn. Trên bình xăng của phiên bản mới xuất hiện một số chi tiết mạ chrome đẹp mắt và đồng điệu hơn với các chi tiết khác trên xe. Ở các trang bị, "khỉ" mới vẫn được giữ nguyên từ phuộc ngược USD phía trước cho đến lò xo trụ phía sau, phanh đĩa đơn trước sau có tích hợp ABS 1 kênh. Tuy nhiên, theo công bố của Honda thì cặp phuộc sau lò xo trụ trên xe đã được nâng cấp mạnh so với trước cho cảm giác lái êm ái và đầm chắc hơn. Sức mạnh của Honda Monkey 2022 vẫn là khối động cơ 125cc có đường kính và hành trình piston được thay đổi từ 52,4mm x 57,9mm lên con số 50mm x 63,1mm truyền động qua hộp số 5 cấp thay vì 4 cấp số như trước. Đem lại công suất tối đa 9.32 mã lực đạt ở ngưỡng tua 6.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 5.500 vòng tua/phút. Tất cả những thông số mới của Monkey 2022 đều mạnh hơn ở vòng tua thấp hơn so với phiên bản trước đó. Xe được giới thiệu và bán ra đầu tiên tại Anh, mức giá xe Honda Monkey 2022 là 3.899 Bảng Anh, tương đương với khoảng 125 triệu đồng. Video: Giới thiệu Honda Monkey 2022 mới.