Dân chơi Thái độ Honda Monkey 125 thành môtô độc lạ

Dự án nâng cấp độc đáo này do một lò độ xe ở Thái Lan thực hiện dựa trên chiếc xe máy Honda Monkey 125. Chiếc Monkey độ mang màu sơn đen chủ đạo, ngoại hình của mẫu xe khỉ gần như lột xác hoàn toàn, trở nên hầm hố, dữ dằn hơn hẳn thiết kế nguyên bản. Trong khi đó, hiệu năng vận hành không khác biệt xe zin khi động cơ, hộp số, hệ thống phanh và hệ truyền động được giữ nguyên. Lò độ Zeus Custom đã thiết kế lại khung sườn của chiếc Honda Monkey độ độc này khi bổ sung thêm các khung phụ phía trước và bên dưới động cơ, kết hợp với đó là hạ chiều cao cụm phuộc sau chỉ còn 190 mm. Việc này nhằm thể bố trí bình xăng nghiêng dốc về sau thay vì nằm ngang như nguyên gốc. Cùng với đó, ghi-đông mới dạng chữ U được bố trí cao, tách rời khỏi chảng ba kết nối với phuộc trước hành trình ngược Up-side Down. Đồng thời, vị trí gác chân của người lái được bố trí dời về phía trước nhằm tạo ra tư thế ngồi giống xe cruiser.Bản độ Honda Monkey được hoàn thiện bằng các trang bị mới cao cấp và bắt mắt hơn hẳn so với xe zin. Bao gồm: đèn chiếu sáng trước công nghệ LED cỡ 5", đèn hậu đặt lệch về bên hông trái xe, đèn xi-nhan LED, yên đơn bọc da, ống pô đơn dạng vòm ôm quanh động cơ, lọc gió thép, dè chắn bùn sau cắt ngắn... Ngoài ra, mâm xe cũng được sơn đen mờ để tăng thêm sự mạnh mẽ, hầm hố. Video: Trên tay Honda Monkey 125 tại Việt Nam.

