Honda Inspire 2022 - đối thủ cạnh tranh Toyota Camry và Mazda6

Trước thềm triển lãm Ô tô Thiên 2021 diễn ra vào hồi đầu tháng 10 năm nay, mẫu sedan cỡ trung Honda Inspire 2022 mới đã lần đầu tiên lộ diện. Đây là phiên bản đổi tên và đổi thiết kế của Honda Accord đồng thời chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Nếu như Accord do liên doanh GAC Honda sản xuất thì Inspire lại là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda. Đến nay, mẫu xe sedan Honda Inspire 2022 tiếp tục được vén màn tại thị trường Trung Quốc. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên xe chỉ được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất. So với Honda Accord, Inspire 2022 được trang bị thiết kế đầu xe khác biệt để khách hàng Trung Quốc không bị nhầm lẫn. Theo đó, Honda Inspire mới đi kèm lưới tản nhiệt khá hẹp với nẹp mạ crôm dày dặn trên đỉnh. Bên dưới lưới tản nhiệt này là hốc gió trung tâm hình thang tương đối rộng, tích hợp đèn sương mù trước. So với phiên bản cũ, cản trước của Honda Inspire 2022 đã thay đổi thiết kế và có thêm 2 khe gió thể thao hơn ở hai góc. Nhìn từ bên sườn, chúng ta sẽ thấy nẹp mạ crôm mới bên dưới cửa và bộ vành la-zăng 5 chấu kép được sơn 2 màu thể thao. Thiết kế sườn xe của Honda Inspire 2022 gần như giống hệt Accord. Trong khi đó, đằng sau xe không có nhiều thay đổi so với trước, trừ nẹp mạ crôm mới trong đèn hậu. Phiên bản dùng động cơ xăng thông thường đi kèm 2 đầu ống xả giả hình thang và mạ crôm. Riêng phiên bản hybrid lại có thêm nẹp mạ crôm trang trí ở giữa 2 đầu ống xả màu đen. Về kích thước, Honda Inspire 2022 sở hữu chiều dài 4.924 mm, chiều rộng 1.862 mm, chiều cao 1.449 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. Kích thước này về cơ bản là giống hệt so với Honda Accord. Bước vào bên trong Honda Inspire 2022, người dùng sẽ thấy nhiều thay đổi rõ rệt hơn. Nổi bật nhất trong số đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình này có kích thước lớn và được thiết kế nằm ngang. Xung quanh màn hình không còn những nút bấm cơ học như phiên bản cũ. Thêm vào đó là nội thất bọc da phối 2 màu thay vì 1 màu như cũ và vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng. Khi mua Honda Inspire 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ giống Accord. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,2 lít/100 km. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 145 mã lực. Kết hợp với mô-tơ điện và hộp số e-CVT, tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ từ 4,2 - 4,4 lít/100 km. Hiện giá xe Honda Inspire 2022 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, người anh em Honda Accord 2022 có tổng cộng 9 bản trang bị và giá bán dao động từ 169.800 - 259.800 Nhân dân tệ (khoảng 594 - 909 triệu đồng) tại Trung Quốc. Dự kiến, xe sẽ được bán ra tại thị trường hàng xóm với Việt Nam vào cuối năm nay, cạnh tranh Toyota Camry và Mazda6. Video: Giới thiệu chi tiết Honda Inspire thế hệ mới.

