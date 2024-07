Honda HR-V 2024 rục rịch ra mắt Việt Nam... và đây là bằng chứng

Vào hồi tháng 3 năm nay, hãng Honda đã ra mắt phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe HR-V ở thị trường Nhật Bản. Đến nay, mẫu xe này đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ ngày Honda HR-V 2024 mới đang rục rịch ra mắt Việt Nam. Qua những hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp này, có thể thấy Honda HR-V 2024 sắp ra mắt Việt Nam sở hữu những thay đổi trong ngoại thất tương tự xe ở Nhật Bản. Theo đó, xe cũng được bổ sung lưới tản nhiệt với các nan nằm ngang mới. Lưới tản nhiệt này có thiết kế vuông vức và nhỏ gọn hơn trước. Tiếp theo đó là cản trước mới, tích hợp dải đèn sương mù, và cụm đèn hậu cải tiến. Cụm đèn hậu này có thiết kế tổng thể không thay đổi so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, tạo hình bên trong đèn hậu đã được làm mới. Ngoài ra, đèn hậu của Honda HR-V 2024 bản nâng cấp còn là loại LED toàn phần, tạo cảm giác sang trọng hơn cho mẫu SUV cỡ B này. Hiện hình ảnh nội thất của Honda HR-V mới dành cho thị trường Việt Nam chưa được hé lộ. Trong khi đó, xe Honda HR-V 2024 ở Nhật Bản gần như giữ nguyên thiết kế nội thất cũ. Xe chỉ có thêm cụm điều khiển trung tâm mới, được thiết kế 2 tầng dễ sử dụng hơn. HR-V 2024 tại Nhật được bổ sung tính năng Honda Remote Operation, cho phép bật/tắt điều hòa, đóng/mở cửa cốp và tìm vị trí xe từ xa. Bên cạnh đó là bản đồ tự động cập nhật, hệ thống kết nối WiFi trên xe và khóa kỹ thuật số cho phép mở/khóa cửa bằng điện thoại thông minh. Ngoài ra, xe còn có thêm 3 tính năng an toàn mới nằm trong gói Honda Sensing, đó là hỗ trợ lái khi tắc đường Traffic Jam Assist, đèn pha thích ứng và giảm thiểu thiệt hại khi đạp nhầm chân ga. Những tính năng an toàn khác như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hạn chế tăng tốc đột ngột khi tiến/lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm với người đi bộ, ngăn lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khi xe phía trước khởi hành, nhận diện biển báo giao thông... Đèn pha tự động, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ lùi ra khỏi chỗ đỗ tiếp tục được trang bị cho mẫu xe này. Sẽ không ngạc nhiên nếu động cơ của Honda HR-V mới tại Việt Nam được giữ nguyên như cũ. Hiện mẫu SUV cỡ B này ở Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Thứ hai là động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo, cho công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Cả hai động cơ đều đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đáng tiếc là thời điểm ra mắt và giá bán của Honda HR-V mới tại Việt Nam chưa được hé lộ. Hiện mẫu xe này có 3 phiên bản và giá bán từ 699 - 871 triệu đồng, khá cao trong phân khúc SUV cỡ B. Video: Đánh giá xe Honda HR-V bản G giá 699 triệu đồng.

