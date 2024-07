Honda HR-V Hybrid 2024 đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam, chờ ra mắt

Theo Công báo Sở hữu công nghiệp số tháng 6/2024 do Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải, Honda Việt Nam đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho một số chi tiết mới trên ôtô, bao gồm cản trước, mặt lưới tản nhiệt và một phần đèn hậu... và đây rất có thể là mẫu Honda HR-V facelift 2024 mới. Đối chiếu với các mẫu ôtô Honda đang bán trên thị trường thì có vẻ đây là những chi tiết xuất hiện trên mẫu Honda HR-V Hybrid 2024 mới vừa ra mắt tại Nhật Bản hồi tháng 4 vừa qua. Tại thị trường quê nhà, Honda HR-V có tên gọi riêng là Vezel. Mẫu CUV cỡ B được tinh chỉnh thiết kế, bổ sung công nghệ và tính năng an toàn. HR-V facelift được thiết kế lại lưới tản nhiệt vuông vức và hẹp hơn. Cản trước mới thể thao hơn với một vài chi tiết trang trí tạo điểm nhấn theo từng phiên bản. Đèn hậu thiết kế lại với những dải LED nằm ngang mới. Bên cạnh đó, cản sau của mẫu xe này cũng được làm lại theo hướng tối giản hơn. Ở bên trong, HR-V mới được thay đổi nhẹ một số chi tiết để thuận tiện hơn cho người sử dụng. Theo đó, cụm điều khiển trung tâm được tái thiết kế, bàn sạc điện thoại không dây đặt nằm giữa cho hành khách bên dễ dàng sử dụng. Hệ thống Honda Remote Operation mới được bổ sung trên mẫu xe này, cho phép bật/tắt điều hòa, đóng/mở cửa cốp và tìm vị trí xe từ xa. Xe vẫn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch cùng màn hình cảm ứng giải trí 9 inch như ở phiên bản trước. Honda HR-V 2024 được nâng cấp gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing với 3 tính năng mới là hỗ trợ lái khi tắc đường Traffic Jam Assist, đèn pha thích ứng và giảm thiểu thiệt hại khi đạp nhầm chân ga. Về truyền động, Honda HR-V 2024 bản thường vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trong khi đó, HR-V Hybrid được trang bị hệ thống gồm máy xăng Atkinson Cycle 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng là 131 mã lực và 253Nm mô-men xoắn. Với việc được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhiều khả năng Honda HR-V mới sẽ sớm được ra mắt Việt Nam. Hiện tại, CUV/SUV cỡ B đang là phân khúc sôi động và có sự cạnh tranh nhất thị trường với hàng loạt sản phẩm mới ra mắt như Mitsubishi X-Force hay Lynk & Co 06. Bên cạnh đó là những mẫu xe đã khẳng định được vị thế trong lòng người tiêu dùng như Hyundai Creta hay Kia Seltos. Do đó, việc Honda HR-V 2024 về Việt Nam là động thái đúng đắn nhằm duy trì sức hút của sản phẩm này. Trong tháng 5/2024, Yaris Cross vượt qua X-Force, xếp đầu bảng doanh số phân khúc B-SUV với 902 xe bán ra. Trong khi đó, doanh số HR-V chỉ đạt 107 chiếc. Video: Xem chi tiết Honda HR-V Hybrid 2024 mới.

