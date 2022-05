Honda Future biển ngũ quý 7 ở Quảng Ngãi “sang tay” 250 triệu đồng

Vào giữa tháng 5/2022, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (40 tuổi, Quảng Ngãi) đã cùng chồng mua tặng con gái chiếc xe máy Honda Future. May mắn đến với gia đình chị khi chị bấm được biển ngũ quý 7 cho Honda Future. Được biết, chỉ sau khoảng 20 phút kể từ khi chị Thủy sở hữu tấm biển mới trong tay, nhiều người đã tìm tới chị để mua lại chiếc xe máy với giá cao, thậm chí có người trả lên đến 200 triệu đồng nhưng chị chưa đồng ý. Thời điểm đó, mức giá mà chị mong muốn với chiếc Honda Future biển ngũ quý 7 này là 500 triệu đồng, tuy nhiên nhiều người cho rằng đó là mưc giá quá cao so với một chiếc xe số đeo biển tỉnh. Và theo thông tin chúng tôi ghi nhận được mới đây, chiếc Honda Future biển số 76B1-777.77 của chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã được bán cho chủ mới là anh H.N (ngụ TP Quảng Ngãi). Khi nghe được thông tin chị Thuỷ bấm được biển số siêu đẹp, anh N đã tìm cách liên hệ. Sau khi trao đổi, thương lượng qua lại nhiều lần, chị Thuỷ đã đồng ý bán với giá hơn 250 triệu đồng. Như vậy, nhờ “bốc” được biển đẹp mà chị Thuỷ có thể “lời” số tiền gấp gần 10 lần so với giá gốc.Giá xe Honda Future 2022 chính hãng tại Việt Nam hiện đang được bán ra với mức giá dao động từ 30 - 36 triệu đồng. Với dân chơi xe máy biển sảnh, biển tứ, ngũ quý ở Việt Nam thì các chiếc xe như Honda Future ngũ quý 7 thường được định giá cao. Nhiều người tin rằng, với biển số ngũ quý 7 có nhiều ý nghĩa tâm linh, vừa biểu tượng cho quá khứ, hiện tại lại vừa biểu tượng cho tương lai, mang lại nhiều điều may mắn và tốt đẹp. Video: Honda Future: Xe dành cho sinh viên "không nghèo".

Vào giữa tháng 5/2022, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (40 tuổi, Quảng Ngãi) đã cùng chồng mua tặng con gái chiếc xe máy Honda Future. May mắn đến với gia đình chị khi chị bấm được biển ngũ quý 7 cho Honda Future. Được biết, chỉ sau khoảng 20 phút kể từ khi chị Thủy sở hữu tấm biển mới trong tay, nhiều người đã tìm tới chị để mua lại chiếc xe máy với giá cao, thậm chí có người trả lên đến 200 triệu đồng nhưng chị chưa đồng ý. Thời điểm đó, mức giá mà chị mong muốn với chiếc Honda Future biển ngũ quý 7 này là 500 triệu đồng, tuy nhiên nhiều người cho rằng đó là mưc giá quá cao so với một chiếc xe số đeo biển tỉnh. Và theo thông tin chúng tôi ghi nhận được mới đây, chiếc Honda Future biển số 76B1-777.77 của chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã được bán cho chủ mới là anh H.N (ngụ TP Quảng Ngãi). Khi nghe được thông tin chị Thuỷ bấm được biển số siêu đẹp, anh N đã tìm cách liên hệ. Sau khi trao đổi, thương lượng qua lại nhiều lần, chị Thuỷ đã đồng ý bán với giá hơn 250 triệu đồng. Như vậy, nhờ “bốc” được biển đẹp mà chị Thuỷ có thể “lời” số tiền gấp gần 10 lần so với giá gốc. Giá xe Honda Future 2022 chính hãng tại Việt Nam hiện đang được bán ra với mức giá dao động từ 30 - 36 triệu đồng. Với dân chơi xe máy biển sảnh, biển tứ, ngũ quý ở Việt Nam thì các chiếc xe như Honda Future ngũ quý 7 thường được định giá cao. Nhiều người tin rằng, với biển số ngũ quý 7 có nhiều ý nghĩa tâm linh, vừa biểu tượng cho quá khứ, hiện tại lại vừa biểu tượng cho tương lai, mang lại nhiều điều may mắn và tốt đẹp. Video: Honda Future: Xe dành cho sinh viên "không nghèo".