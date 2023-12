Honda Cub e sắp ra mắt tại Việt Nam có gì đáng mong đợi?

Theo Công báo sở hữu công nghiệp tháng 11 do Cục Sở hữu trí tuệ công bố, Honda đã đăng ký bản quyền kiểu dáng thiết kế cho mẫu xe máy điện Honda Cub e tại Việt Nam. Như vậy, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được mở bán tại Việt Nam từ năm 2024. Honda Cub e được xem là phiên bản điện của dòng xe Super Cub huyền thoại. Đối với Cub e, Honda đã tinh chỉnh lại kiểu dáng theo hướng gọn gàng, đơn giản hơn so với mẫu xe chạy xăng. Honda Cub e có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.839 x 339 x 1.066 mm. Xe có trọng lượng khá nhẹ, ở mức 53,6 kg, phù hợp với thể trạng của khách hàng trẻ hoặc phụ nữ. Đáng chú ý, Honda Cub e: chỉ được thiết kế phần yên xe cho người lái và không thể lắp thêm yên phụ phía sau. Về trang bị, Honda Super Cub bản chạy điện được trang bị đèn chiếu sáng dạng LED bao gồm đèn pha và đèn định vị ban ngày. Trong khi đó, đèn xi nhan được đặt ở hai bên, gần tay lái. Đồng hồ công tơ mét dạng kỹ thuật số, hiển thị các thông số cơ bản như dung lượng pin, số ODO và tốc độ. Ngoài ra, Honda Cub e: còn được tích hợp tính năng kết nối với điện thoại thông minh, từ đó người dùng có thể theo dõi các thông tin về dung lượng pin, quãng đường hay định vị GPS. Ở phía dưới, xe được trang bị bộ mâm đúc, kích thước 17 inch, đi kèm phanh đĩa trên bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Honda Cub e: sở hữu cụm pin lithium Ternary 48V-20Ah với trọng lượng 6,4 kg đặt ở dưới sàn để chân, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 65 km sau một lần sạc đầy với vận tốc tối đa 25 km/h. Pin của xe sẽ được đặt dưới bệ để chân và không có cốp để đồ, bù lại sẽ có một móc treo đồ phía trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị cả bàn đạp để người điều khiển dùng khi hết pin giữa đường. Hiện chưa có thông tin về mức giá bán Honda Cub e: ở Việt Nam. Tham khảo mức giá tại Trung Quốc, mẫu xe này được phân phối với 4 tùy chọn về màu sắc, gồm màu vàng, trắng, xám và đỏ, đi kèm giá bán từ 5.999 NDT (tương đương 20,5 triệu VNĐ). Bên cạnh Honda Cub bản chạy điện, Honda còn đăng ký sở hữu công nghiệp tại Việt Nam 2 mẫu xe máy điện khác là Honda Dax e: và Honda ZOOMER e:. Honda Dax e: sở hữu khối động cơ 400W cùng viên pin dung lượng lớn 40V/24Ah cho quãng đường di chuyển lên đến 80km, tốc độ tối đa 25km/h. Tại Trung Quốc, mẫu xe này có giá khởi điểm ngang bằng với Cub e:. Trong khi đó, Honda Zoomer e: sở hữu khối động cơ điện công suất 350W, đi kèm cụm pin 40V/24Ah. Mẫu xe này có quãng đường di chuyển khoảng 90km với tốc độ tối đa 25km/h. Giá bán tham khảo của mẫu xe này là 6.099 NDT tại Trung Quốc, tương đương 20,8 triệu VNĐ. Với việc đăng ký bản quyền cho 3 mẫu xe điện mới , Honda Việt Nam đang thể hiện tham vọng cạnh tranh ở phân khúc xe hai bánh chạy điện, vốn đang được chiếm lĩnh bởi VinFast và các thương hiệu Trung Quốc như Dibao hay Yadae. >>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh xe điện gấp gọn của Honda vừa ra mắt, chỉ to cỡ vali xách tay:

