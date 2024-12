Honda Cub 50 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bán lại 250 triệu

Chiếc Honda Cub 50cc đời 1979 từng thuộc sở hữu của cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn vừa được anh Lương Hoàng Anh, một người yêu nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Nội mua lại với mức giá 250 triệu đồng. Điều đặc biệt của chiếc xe Honda Cub 50 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là nó không chỉ có ý ngĩa mang giá trị không chỉ bởi tính chất sưu tầm hiếm có, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với những người yêu mến âm nhạc của ông. Anh Lương Hoàng Anh chỉu nhân mới của chiếc xe chia sẻ, việc mua được chiếc Honda Cub 50cc đời 1979 này đối với anh là một cái duyên. "Mình yêu thích nhạc của Trịnh Công Sơn từ bé và đã từng mong muốn sở hữu một kỷ vật của ông. Đây thực sự là điều mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội thực hiện," anh chia sẻ. Anh cũng tiết lộ rằng việc mua chiếc xe máy Honda 50cc này diễn ra khá nhanh chóng chỉ trong khoảng 10 phút từ khi anh nhắn tin hỏi về chiếc xe cho đến khi hoàn tất việc mua bán. Thông thường, giá xe Honda Cub 50cc 1979 cùng đời nếu giữ gìn tốt có giá khoảng 100 triệu đồng, nhưng chiếc xe này được bán với giá gấp đôi do có sự liên quan đặc biệt đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chiếc Honda Cub này không chỉ đơn thuần là một chiếc xe cổ mà nó còn là một phần ký ức quý giá của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Được biết, chiếc xe này được ông tặng cho một người bạn vào 23/3/2001, chỉ hơn một tuần trước khi ông qua đời. Chính sự trùng hợp này đã khiến chiếc xe trở thành một vật kỷ niệm vô giá đối với những người yêu mến Trịnh Công Sơn. Một điểm đặc biệt khác của chiếc xe là giấy tờ xe ghi nhầm năm sinh của Trịnh Công Sơn là 1937 thay vì 1939, một sai sót đã gây không ít tranh cãi trong cộng đồng những người yêu mên cố nhạc sĩ. Tuy nhiên, đối với anh Hoàng Anh, đây lại là một chi tiết thú vị và đặc biệt, càng làm tăng thêm giá trị của chiếc xe. Chị Mỹ Nữ, người bán chiếc Honda Cub này cho biết, gia đình chị cũng rất tiếc khi phải chia tay chiếc xe nhưng do không còn ai chăm sóc nó, chị đã quyết định bán lại. "Bạn chủ mới của chiếc xe có tính cách rất dễ thương, chỉ hỏi giá rồi quyết mua, không mặc cả, điều này khiến tôi cảm thấy rất vui vì chiếc xe đã tìm được một chủ nhân mới yêu quý nó." chị Mỹ Nữ, người bán chiếc xe chia sẻ. Mặc dù giá trị của chiếc Honda Cub 50cc này cao hơn rất nhiều so với các dòng xe tay ga hiện đại nhưng với anh Hoàng Anh, chiếc xe không chỉ là một món đồ sưu tầm mà còn là một phần di sản của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà anh đã ao ước sở hữu từ lâu. Video: Trên tay chiếc Honda Cub đầu tiên của thế giới

