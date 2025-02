Honda CR-Z "ăn" 4 lít xăng/100km bán 350 triệu ở Hà Nội

Mặc dù được đưa về Việt Nam từ năm 2010 nhưng không được phân phối chính hãng, Honda CR-Z bản hatchback vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt từ những người yêu thích các mẫu ôtô độc đáo và hiếm hoi. Mới đây, một đại lý kinh doanh ôtô cũ tại Hà Nội đã rao bán Honda CR-Z 2010 với giá 350 triệu đồng. Mặc dù xe này đã đi khoảng 90.000km và được đăng ký lần đầu vào năm 2022, mức giá này vẫn khá cao so với nhiều mẫu xe khác cùng đời, thậm chí ngang ngửa giá của một mẫu xe hạng A mới như Hyundai Grand i10 (360 triệu đồng). Một ví dụ điển hình là Honda Civic 2010 bản số tự động (AT) có giá chỉ 280-295 triệu đồng với ODO gần 100.000km. Mức giá cao của Honda CR-Z đời 2010 chủ yếu đến từ động cơ hybrid và tính chất sưu tầm của mẫu xe này. Theo người bán, "Cả Việt Nam chỉ có 8 chiếc Honda CR-Z 2010", điều này càng làm tăng giá trị của chiếc xe này. Không chỉ hiếm gặp tại Việt Nam, Honda CR-Z còn là mẫu xe độc đáo ở thị trường quốc tế, khi chỉ được sản xuất và phân phối trong vòng 6 năm, từ 2010 đến 2016 khai tử do doanh số kém. Chiếc Honda CR-Z 2010 trong bài viết có nội thất đã được cải tiến, với ghế ngồi và táp-pi cửa được bọc lại da màu hồng thay vì nguyên bản. Tuy nhiên, các chi tiết khác của xe vẫn giữ được trạng thái ổn, không bị xuống cấp quá nhiều sau 15 năm sử dụng. Ngoài ra, chủ cũ của xe còn lắp đặt một màn hình Android để phục vụ nhu cầu giải trí. Về khả năng vận hành, Honda CR-Z 2010 sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 123 mã lực và mô-men xoắn 174Nm. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu khá tiết kiệm, chỉ khoảng 4 lít xăng/100km. Mặc dù Honda CR-Z 2010 có giá bán khá cao nhưng đối với những người đam mê xe hơi và đang tìm kiếm một mẫu xe độc đáo, đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Mẫu xe này không chỉ mang lại trải nghiệm lái thú vị nhờ vào công nghệ hybrid mà còn có giá trị sưu tầm cao nhờ vào sự hiếm hoi của mình. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý rằng khả năng bảo dưỡng và thay thế phụ tùng có thể gặp khó khăn, vì mẫu xe này đã bị "khai tử" từ năm 2016. Tuy nhiên, Honda CR-Z 2010 vẫn là một chiếc xe đáng chú ý trên thị trường ôtô đã qua sử dụng tại Việt Nam, đặc biệt là với những người yêu thích sự độc đáo và tính năng hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Video: Trải nghiệm Honda CR-Z hybrid đời đầu tại Việt Nam.

