Mitsubishi Eclipse Cross từ 794 triệu đồng "đấu" Honda CR-V

Từng được ra mắt dưới phiên bản concept có tên gọi là XR-PHEV tại triển lãm Tokyo 2014 và XR-PHEV II ở triển lãm Geneva 2015, Mitsubishi Eclipse Cross 2019 mới được định vị thuộc phân khúc crossover hạng C và cũng sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc. Về ngoại hình, mẫu xe crossover Mitsubishi Eclipse Cross sở hữu chiều dài 4.405 mm, rộng 1.805 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với người anh em Mitsubishi ASX, Eclipse Cross 2019 dài hơn 110 mm, rộng hơn 35 mm và cao hơn 60 mm trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. Phần đầu xe, Eclipse Cross mới cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc của thương hiệu ôtô Nhật Bản. Do đó, nó có thiết kế bộ mặt tương tự một số mẫu ôtô đời mới của Mitsubishi như Triton, Outlander hay Xpander đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, thiết kế đuôi xe Mitsubishi Eclipse Cross riêng biệt và độc đáo hơn với cụm đèn hậu kéo dài, nằm dọc theo chiều dài của kính sau. Thiết kế cụm đèn hậu của Mitsubishi Eclipse Cross có thể khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu xe Honda CR-Z hiện đã bị ngừng bán. Nối giữa cụm đèn hậu chính là đèn phanh thứ ba, chia kính sau thành 2 phần. Chưa hết, Eclipse Cross còn đi kèm màu sơn đỏ do hãng Mitsubishi mới phát triển. Khi mua Mitsubishi Eclipse Cross màu đỏ Red Diamond này, khách hàng sẽ phải chi nhiều tiền hơn so với phiên bản màu đen và trắng. Xe cũng được trang bị bộ mâm 5 chấu cách điệu khá đẹp mắt. Bên trong Mitsubishi Eclipse Cross là không gian nội thất sẽ tạo cảm giác quen thuộc cho những ai từng lái Lexus NX. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế cụm điều khiển trung tâm với viền bằng kim loại màu bạc hai bên. Ngoài ra, Mitsubishi Eclipse Cross còn được trang bị cả điều khiển cảm ứng touchpad nằm bên cạnh cần số khá giống với xe Lexus. Tại thị trường Indonesia, Eclipse Cross chỉ có bản Ultimate cao cấp được trang bị những tính năng tiêu chuẩn như đèn pha LED, đèn pha và cần gạt nước tự động, bộ vành hợp kim 18 inch nằm trong lốp 225/55, cửa sổ trời toàn cảnh Paronama, phanh đỗ xe điện tử, giữ phanh tạm thời, sưởi ghế trước, nội thất bọc da màu đen với đường chỉ màu cam tương phản, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy... Mitsubishi Eclipse Cross tại Indonesia sở hữu khối động cơ xăng MIVEC 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động INVECS-III CVT giả lập 8 cấp và đi kèm lẫy chuyển số trên vô lăng. Cuối cùng là những trang bị an toàn khá đầy đủ với 7 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, giảm thiểu va chạm sớm, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giảm thiểu tăng tốc ngoài ý muốn bằng cảm biến siêu âm và kiểm soát chệch hướng chủ động.Giá xe Mitsubishi Eclipse Cross 2019 mới tại thị trường Indonesia khởi điểm từ 478 triệu Rupiah (khoảng 799 triệu đồng). Hiện chưa rõ sau Indonesia, Mitsubishi Eclipse Cross có được nhà phân phối đưa về Việt Nam để cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson hay không. Video: Chi tiết Mitsubishi Eclipse Cross mới tại Đông Nam Á.

