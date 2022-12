Honda CR-V chạy bằng pin nhiên liệu hydro sẽ ra mắt vào năm 2024

Dự kiến, Honda CR-V phiên bản hydro bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2024 ở nhà máy Performance Manufacturing Center (PMC) tại thành phố Marysville, bang Ohio, Mỹ. Nhà máy này đi vào hoạt động từ năm 2016, là nơi lắp ráp các mẫu xe đặc biệt như Acura NSX, Acura PMC Edition và xe đua Honda Performance Development. Gail May, lãnh đạo nhà máy PMC cho biết: “Các cộng sự của chúng tôi tại Performance Manufacturing Center tự hào là nơi sản xuất một số loại xe đặc biệt và Honda CR-V bản FCEV sẽ được ra mắt thời gian tới". "Đây là Cơ sở hoàn hảo để sản xuất một chiếc xe chạy bằng pin nhiên liệu mới của Honda. Vì là nơi sản xuất khối lượng nhỏ, chúng tôi tận dụng kỹ năng và chuyên môn của đội ngũ để sản xuất những chiếc xe chất lượng không khí thải tại Bắc Mỹ.”, ông Gail May cho biết thêm. Hiện Honda vẫn chưa công bố thông tin về kích thước pin, phạm vi di chuyển hay công suất của mẫu xe FCEV mới. Chỉ biết rằng, Honda CR-V hydro 2024 mới sẽ được sản xuất với số lượng ít hơn so với phiên bản động cơ xăng. Không chỉ mỗi Honda, nhiều hãng xe khác cũng đang phát triển các dự án xe chạy bằng hydro. Vào tháng 10, chủ tịch BMW Oliver Zipse cho rằng nhiên liệu hydro là thứ nhiên liệu “sành điệu” nhất. Nhà sản xuất ôtô Đức có kế hoạch tung ra một chiếc xe SUV Honda CR-V chạy pin hydro trong thời gian tới. Toyota cũng đang nghiên cứu về loại động cơ này và dự kiến lắp ráp chúng trên các mẫu Corolla và Prius được sản xuất trong tương lai. Video: Đánh giá chi tiết Honda CR-V 2023 vừa ra mắt.

Dự kiến, Honda CR-V phiên bản hydro bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2024 ở nhà máy Performance Manufacturing Center (PMC) tại thành phố Marysville, bang Ohio, Mỹ. Nhà máy này đi vào hoạt động từ năm 2016, là nơi lắp ráp các mẫu xe đặc biệt như Acura NSX, Acura PMC Edition và xe đua Honda Performance Development. Gail May, lãnh đạo nhà máy PMC cho biết: “Các cộng sự của chúng tôi tại Performance Manufacturing Center tự hào là nơi sản xuất một số loại xe đặc biệt và Honda CR-V bản FCEV sẽ được ra mắt thời gian tới". "Đây là Cơ sở hoàn hảo để sản xuất một chiếc xe chạy bằng pin nhiên liệu mới của Honda. Vì là nơi sản xuất khối lượng nhỏ, chúng tôi tận dụng kỹ năng và chuyên môn của đội ngũ để sản xuất những chiếc xe chất lượng không khí thải tại Bắc Mỹ.”, ông Gail May cho biết thêm. Hiện Honda vẫn chưa công bố thông tin về kích thước pin, phạm vi di chuyển hay công suất của mẫu xe FCEV mới. Chỉ biết rằng, Honda CR-V hydro 2024 mới sẽ được sản xuất với số lượng ít hơn so với phiên bản động cơ xăng. Không chỉ mỗi Honda, nhiều hãng xe khác cũng đang phát triển các dự án xe chạy bằng hydro. Vào tháng 10, chủ tịch BMW Oliver Zipse cho rằng nhiên liệu hydro là thứ nhiên liệu “sành điệu” nhất. Nhà sản xuất ôtô Đức có kế hoạch tung ra một chiếc xe SUV Honda CR-V chạy pin hydro trong thời gian tới. Toyota cũng đang nghiên cứu về loại động cơ này và dự kiến lắp ráp chúng trên các mẫu Corolla và Prius được sản xuất trong tương lai. Video: Đánh giá chi tiết Honda CR-V 2023 vừa ra mắt.