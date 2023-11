Honda CR-V 2022 tiếp tục được "đại hạ giá" 200 triệu xả hàng tồn

Honda CR-V thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Trước thời điểm đó, hãng Honda đã cắt khuyến mãi dành cho CR-V đời cũ. Tuy nhiên, tại đại lý, các chương trình ưu đãi, giảm giá Honda CR-V thế hệ cũ vẫn tiếp tục diễn ra để đẩy hàng tồn kho. Cụ thể, Honda CR-V 2022 giảm giá lên đến 150 triệu đồng tiền mặt tại đại lý. Cộng thêm mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe có tổng ưu đãi khoảng 200 triệu đồng. Những chiếc xe còn tồn kho chủ yếu thuộc phiên bản L cao cấp nhất có giá niêm yết 1,118 tỷ đồng. So với Honda CR-V 2024 mới, xe đời cũ rẻ hơn đáng kể. CR-V thế hệ mới có 4 phiên bản, bao gồm G, L, L AWD và e:HEV RS, với giá dao động từ 1,109 - 1,31 tỷ đồng. Đó là chưa kể đến việc CR-V 2024i hiện còn bị "bán bia kèm lạc" tại đại lý. Nếu muốn nhận xe sớm, người mua mẫu SUV cỡ C này cần mua thêm gói phụ kiện trị giá hàng chục triệu đồng. Ở phân khúc CUV hạng C, Honda CR-V 2022 vẫn được người dùng đánh giá là chiếc xe có khả năng hoàn thiện tốt hàng đầu với những vật liệu như ốp gỗ, da, nhựa mềm. Xe có màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp camera, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, cổng sạc USB, điều hòa tự động... Khác biệt của Honda CR-V cả phiên bản mới và cũ còn phải kể đến từ 3 hàng ghế mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng, tuy nhiên hàng ghế cuối với không gian khiêm tốn chỉ dành cho trẻ em. Về an toàn, Honda CR-V 2022 sở gói Honda Sensing với những tính năng cao cấp gồm: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu lệch làn đường & hỗ trợ giữ làn đường... Honda CR-V 2022 sử dụng động cơ tăng áp VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng , dung tích 1.5L cho ra công suất 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút. Động cơ trên kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V 2024 lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế. Bên cạnh đó là hàng loạt nâng cấp về mặt trang bị như đèn LED từ trước ra sau, đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng/nhớ 2 vị trí, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây,... Đặc biệt, Honda CR-V còn lần đầu tiên có phiên bản hybrid ở thị trường Việt Nam. Cụ thể, bản e:HEV RS dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mạnh 146 mã lực. Động cơ kết hợp với 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 181 mã lực. Khi kết hợp với nhau, 2 trang bị này giúp Honda CR-V e:HEV RS 2024 có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Trong khi đó, 3 phiên bản G, L và L AWD vẫn được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian, tùy phiên bản. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này có hệ dẫn động AWD ở Việt Nam. Video: Xem chi tiết Honda CR-V thế hệ mới tại Việt Nam.

Honda CR-V thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Trước thời điểm đó, hãng Honda đã cắt khuyến mãi dành cho CR-V đời cũ. Tuy nhiên, tại đại lý, các chương trình ưu đãi, giảm giá Honda CR-V thế hệ cũ vẫn tiếp tục diễn ra để đẩy hàng tồn kho. Cụ thể, Honda CR-V 2022 giảm giá lên đến 150 triệu đồng tiền mặt tại đại lý. Cộng thêm mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe có tổng ưu đãi khoảng 200 triệu đồng. Những chiếc xe còn tồn kho chủ yếu thuộc phiên bản L cao cấp nhất có giá niêm yết 1,118 tỷ đồng. So với Honda CR-V 2024 mới , xe đời cũ rẻ hơn đáng kể. CR-V thế hệ mới có 4 phiên bản, bao gồm G, L, L AWD và e:HEV RS, với giá dao động từ 1,109 - 1,31 tỷ đồng. Đó là chưa kể đến việc CR-V 2024i hiện còn bị "bán bia kèm lạc" tại đại lý. Nếu muốn nhận xe sớm, người mua mẫu SUV cỡ C này cần mua thêm gói phụ kiện trị giá hàng chục triệu đồng. Ở phân khúc CUV hạng C, Honda CR-V 2022 vẫn được người dùng đánh giá là chiếc xe có khả năng hoàn thiện tốt hàng đầu với những vật liệu như ốp gỗ, da, nhựa mềm. Xe có màn hình giải trí cỡ lớn tích hợp camera, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, cổng sạc USB, điều hòa tự động... Khác biệt của Honda CR-V cả phiên bản mới và cũ còn phải kể đến từ 3 hàng ghế mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng, tuy nhiên hàng ghế cuối với không gian khiêm tốn chỉ dành cho trẻ em. Về an toàn, Honda CR-V 2022 sở gói Honda Sensing với những tính năng cao cấp gồm: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu lệch làn đường & hỗ trợ giữ làn đường... Honda CR-V 2022 sử dụng động cơ tăng áp VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng , dung tích 1.5L cho ra công suất 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút. Động cơ trên kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V 2024 lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế. Bên cạnh đó là hàng loạt nâng cấp về mặt trang bị như đèn LED từ trước ra sau, đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng/nhớ 2 vị trí, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây,... Đặc biệt, Honda CR-V còn lần đầu tiên có phiên bản hybrid ở thị trường Việt Nam. Cụ thể, bản e:HEV RS dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mạnh 146 mã lực. Động cơ kết hợp với 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 181 mã lực. Khi kết hợp với nhau, 2 trang bị này giúp Honda CR-V e:HEV RS 2024 có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Trong khi đó, 3 phiên bản G, L và L AWD vẫn được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian, tùy phiên bản. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này có hệ dẫn động AWD ở Việt Nam. Video: Xem chi tiết Honda CR-V thế hệ mới tại Việt Nam.