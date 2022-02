Honda Civic 2022 sẽ ra mắt thị trường Việt ngay trong tháng 2 này

Ngay trước thềm ra mắt chính thức vào ngày tại Việt Nam vào giữa tháng 2 này, mẫu xe Honda Civic G 2022 mới tiếp tục bị rò rỉ thông tin và hình ảnh. Xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với Mazda 3, Kia K3, Hyundai Elantra... và Toyota Corolla Altis mới cũng sắp ra mắt Việt Nam. Cụ thể, Honda Civic thế hệ 11 tại Việt Nam vẫn có kiểu dáng mới tương tự xe tại Thái Lan với phong cách thiết kế tối giản. Phần đầu xe được trang bị cụm đèn pha LED sắc sảo đi kèm đèn ngày hình chữ L, được bố trí nằm liền khối với bộ lưới tản nhiệt mới. Cản trước cũng được gọt giũa và tích hợp thêm đèn sương mù ở hai bên góc. Honda Civic G 2022 sở hữu bộ mâm kích thước 17 inch mới Di chuyển ra phía sau, dải đèn hậu LED được tinh chỉnh lại tương tự như dải đèn LED chạy ban ngày ở phía trước. Phần đuôi xe được cải tiến khiến Civic 2022 không chỉ trông hiện đại và cao cấp hơn mà còn tăng thêm hiệu quả về mặt khí động học. Bên trong cabin, Honda Civic G 2022 được cung cấp một loạt các trang bị, tính năng nổi bật như màn hình giải trí 7 inch hiện diện giữa trung tâm bảng táp-lô, hệ thống ghế bọc nỉ, hệ thống âm thanh 8 loa, đề nổ từ xa, gói công nghệ an toàn nâng cao Honda Sensing, nhưng không có camera theo dõi làn đường (Lane Watch). So với Honda Civic E 2022, phiên bản G được bổ sung thêm cửa gió điều hòa hàng ghế sau, tính năng gập gương tự động. Nhưng khi so với bản RS, Honda Civic G 2022 lại không có chế độ lái Sport và lẫy chuyển số sau vô-lăng. Đặc biệt, Civic G 2022 sẽ được cung cấp tuỳ chọn sơn ngoại thất màu Morning Mist Blue Metallic độc quyền. Về truyền động, Honda Civic 2022 được trang bị động cơ tăng áp 1.5L DOHC VTEC, sản sinh công suất 178 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm từ 1.700-4.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có ba chế độ lái gồm: ECON, Normal và Sport (chỉ dành cho RS). Mức giá xe Honda Civic 2022 tại Việt Nam chưa được công bố, nhưng dự kiến tăng nhẹ so với thế hệ hiện tại. Video: Honda Civic 2022 chấn động phân khúc?

