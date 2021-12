Honda Civic 2022 mở bán tại Malaysia, mạnh mẽ hơn bản Thái Lan

Các đại lý hiện chỉ trưng bày phiên bản Honda Civic RS cao cấp nhất. Civic RS 2022 được trang bị động cơ tăng áp VTEC 4cyl 1.5 lít đã được tinh chỉnh, cho công suất 182 mã lực tại 6.000 vòng/phút và momen xoắn 240 Nm từ 1.700 đến 4.500 vòng/phút. So với Civic tại Thái Lan, động cơ trên Civic tại Malaysia mạnh hơn 8 mã lực và 20 Nm. Sức mạnh được dẫn xuống cầu trước thông qua hộp số CVT. Trong khi đó, bản máy xăng 1.8L hút khí tự nhiên ở thế hệ cũ đã bị loại bỏ. Tất cả các phiên bản của Honda Civic 2022 mới đều sử dụng động cơ 1.5L tăng áp. Honda Civic thế hệ thứ 11 dài 4.678 mm, rộng 1.802 mm và cao 1.415 mm, nghĩa là xe dài hơn 30 mm, rộng hơn 3 mm và thấp hơn 1 mm so với thế hệ cũ. Chiều dài cơ sở 2.733 mm trên Civic 2022 cũng dài hơn 33 mm, cung cấp không gian rộng rãi hơn cho hàng ghế sau. Honda Civic 2022 thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới mang thiết kế hiện đại, chững chạc hơn so với thế hệ cũ. Honda Civic 2022 phiên bản RS cao cấp nhất được trang bị đèn pha LED, tích hợp đèn LED ban ngày và đèn hậu LED. Trang trí tem chữ “RS” trước và sau xe. Để ngoại thất thêm nam tính hơn, một số chi tiết ngoại thất trên Civic RS 2022 như mâm, tay nắm cửa, gương chiếu hậu, viền khung cửa và cánh gió sau được sơn màu đen bóng. Trong khi các mẫu xe Thái Lan và Indonesia lắp mâm hợp kim 17 inch, thì Civic RS tại Malaysia được lắp mâm 18 inch tương tự bản Mỹ và Nhật Bản. Nội thất Civic RS 2022 tạm thời được giấu kín nhưng nếu không có gì thay đổi so với phiên bản ở Thái, người dùng vẫn sẽ có đồng hồ hỗ trợ lái với màn hình LCD kích thước 10,2 inch, màn hình giải trí 9 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp 8 loa. Bên trong Honda Civic 2022 bản RS cũng nổi bật với bảng điều khiển trung tâm thiết kế đa tầng với điểm nhấn trang trí kiểu lưới tổ ong mới bản cao cấp, bảng điều khiển thiết kế phẳng kết hợp trụ A lùi về sau 50 mm tăng cường tầm quan sát. Ghế ngồi Honda Civic 2022 RS được bọc da và da lộn với chỉ khâu màu đỏ. Ghế ngồi có 2 màu Đen và Xám. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Xe đi kèm với nhiều “đồ chơi” như sạc điện thoại không dây, hệ thống khởi động động cơ từ xa bằng chìa khóa. Hệ thống kết nối Honda CONNECT và hệ thống định vị. Ngoài ra, Honda Civic 2022 còn có thêm các trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định thân xe, phanh đỗ điện tử, tính năng giữ phanh tự động,… Phiên bản RS cũng đi kèm với bộ tính năng hỗ trợ người lái Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với dừng và đi, hỗ trợ trung tâm làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và đèn pha điều chỉnh chùm sáng tự động. Camera điểm mù của Honda’s LaneWatch cũng được trang bị cho RS. Honda đang hứa hẹn sẽ có một số cải tiến dành cho Civic 2022 với cấu trúc thân xe cứng hơn, tăng khả năng cách âm và khung gầm được làm chắc chắn hơn. Civic mới cũng đi kèm với chế độ Sport mới, được kích hoạt bởi công tắc chuyển đổi trên bảng điều khiển trung tâm mang đến trải nghiệm lái hấp dẫn hơn cho khách hàng Tại Việt Nam, thông tin về việc Honda Civic 2022 sắp ra mắt cũng đã xuất hiện, động thái ưu đãi mạnh tay của Honda dành cho mẫu xe này trong thời gian qua cũng được cho là nhằm đẩy hàng tồn phiên bản hiện tại để đón phiên bản mới. Video: Honda Civic 2022 nhập Thái Lan sắp về Việt Nam.

