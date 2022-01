Tận thấy Honda Civic 2022 chạy thử tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Vào hồi tháng 8/2021, Honda Civic 2022 mới đã chính thức ra mắt tại Thái Lan với những thay đổi lớn về kích thước, thiết kế ngoại thất, tiện nghi nội thất và động cơ. Mãi đến nay, mẫu sedan cỡ C này mới xuất hiện tại Việt Nam, chuẩn bị cho ngày ra mắt chính thức. Những hình ảnh chia sẻ cho thấy, chiếc Honda Civic 2022 này bị bắt gặp tại làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ở Sơn Tây, Hà Nội. Theo quan sát, chiếc xe Honda Civic 2022 tại Việt Nam này cũng được áp dụng phong cách thiết kế mới theo hơi hướng trưởng thành hơn thay vì đậm chất thể thao như thế hệ thứ 10. Phần đầu xe có đèn pha mượt mà vuốt ngược về phía sau, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" và lưới tản nhiệt hình thang ngược màu đen, tích hợp logo của hãng ở giữa. Bên cạnh đó là hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn, hốc đèn sương mù hình chữ "C", nắp ca-pô dài hơn và cột A được đẩy lùi 50 mm về phía sau. Tiếp đến là đường chân kính hất lên trên ở cột C, nóc dốc về phía sau, cánh gió đuôi tích hợp vào nắp cốp và cụm đèn hậu gợi liên tưởng đến xe sang Audi với tạo hình chữ "L" bên trong. Bên dưới cản sau là 2 ống xả chia đều sang hai bên Hình ảnh chụp đầu xe cho thấy chiếc Honda Civic 2022 ở Việt Nam có logo "RS" ngay phía trên lưới tản nhiệt. Honda Civic RS 2022 ở Việt nam sẽ được trang bị vành hợp kim mới với kích thước 17 inch với thiết kế mới. Về mặt kích thước, Honda Civic 2022 có chiều dài 4.678 mm (tăng 48 mm), chiều rộng 1.802 mm (tăng 3 mm), chiều cao 1.415 mm (giảm 1 mm) và chiều dài cơ sở 2.733 mm (tăng 35 mm). Nhờ đó mà không gian nội thất bên trong Honda Civic 2022 sẽ có phần rộng rãi hơn trước đây. Nếu Honda Civic 2022 tại Việt Nam có trang bị tương tự với Thái Lan thì người tiêu dùng trong nước sẽ được tận hưởng sự thoải mái, tiện nghi với thẻ thông minh thay cho chìa khóa truyền thống, màn hình giải trí trung tâm 9 inch, đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, dàn âm thanh 8 loa, sạc không dây,… Ngoài ra, Honda CIvic 2022 tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ được trang bị công nghệ an toàn Honda Sensing với hàng loạt trang bị như đèn pha tự động, cảnh báo và hỗ trợ kiểm soát khi xe chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm với xe/người đi bộ tích hợp hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng cũng như cảnh báo khi phương tiện phía trước lăn bánh. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Honda Civic thế hệ thứ 11 tại Việt Nam. Trong khi đó, xe ở Thái Lan dù vẫn trang bị động cơ tăng áp 1.5L cũng như hộp số vô cấp CVT nhưng sức mạnh đã tăng nhẹ thêm 10 mã lực và 20 Nm. Nhờ đó, xe sở hữu công suất tối đa 180 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải tua máy 1.700 - 4.500 vòng/phút. Đáng tiếc là thời điểm ra mắt, thông số kỹ thuật và giá xe Honda Civic 2022 tại Việt Nam vẫn được giữ kín. Thế nhưng, với những thay đổi mới mẻ như trên, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào mẫu sedan hạng C này. Video: Xem chi tiết Honda Civic 2022 thế hệ mới.

Vào hồi tháng 8/2021, Honda Civic 2022 mới đã chính thức ra mắt tại Thái Lan với những thay đổi lớn về kích thước, thiết kế ngoại thất, tiện nghi nội thất và động cơ. Mãi đến nay, mẫu sedan cỡ C này mới xuất hiện tại Việt Nam, chuẩn bị cho ngày ra mắt chính thức. Những hình ảnh chia sẻ cho thấy, chiếc Honda Civic 2022 này bị bắt gặp tại làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam ở Sơn Tây, Hà Nội. Theo quan sát, chiếc xe Honda Civic 2022 tại Việt Nam này cũng được áp dụng phong cách thiết kế mới theo hơi hướng trưởng thành hơn thay vì đậm chất thể thao như thế hệ thứ 10. Phần đầu xe có đèn pha mượt mà vuốt ngược về phía sau, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" và lưới tản nhiệt hình thang ngược màu đen, tích hợp logo của hãng ở giữa. Bên cạnh đó là hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn, hốc đèn sương mù hình chữ "C", nắp ca-pô dài hơn và cột A được đẩy lùi 50 mm về phía sau. Tiếp đến là đường chân kính hất lên trên ở cột C, nóc dốc về phía sau, cánh gió đuôi tích hợp vào nắp cốp và cụm đèn hậu gợi liên tưởng đến xe sang Audi với tạo hình chữ "L" bên trong. Bên dưới cản sau là 2 ống xả chia đều sang hai bên Hình ảnh chụp đầu xe cho thấy chiếc Honda Civic 2022 ở Việt Nam có logo "RS" ngay phía trên lưới tản nhiệt. Honda Civic RS 2022 ở Việt nam sẽ được trang bị vành hợp kim mới với kích thước 17 inch với thiết kế mới. Về mặt kích thước, Honda Civic 2022 có chiều dài 4.678 mm (tăng 48 mm), chiều rộng 1.802 mm (tăng 3 mm), chiều cao 1.415 mm (giảm 1 mm) và chiều dài cơ sở 2.733 mm (tăng 35 mm). Nhờ đó mà không gian nội thất bên trong Honda Civic 2022 sẽ có phần rộng rãi hơn trước đây. Nếu Honda Civic 2022 tại Việt Nam có trang bị tương tự với Thái Lan thì người tiêu dùng trong nước sẽ được tận hưởng sự thoải mái, tiện nghi với thẻ thông minh thay cho chìa khóa truyền thống, màn hình giải trí trung tâm 9 inch, đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, dàn âm thanh 8 loa, sạc không dây,… Ngoài ra, Honda CIvic 2022 tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ được trang bị công nghệ an toàn Honda Sensing với hàng loạt trang bị như đèn pha tự động, cảnh báo và hỗ trợ kiểm soát khi xe chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm với xe/người đi bộ tích hợp hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng cũng như cảnh báo khi phương tiện phía trước lăn bánh. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Honda Civic thế hệ thứ 11 tại Việt Nam. Trong khi đó, xe ở Thái Lan dù vẫn trang bị động cơ tăng áp 1.5L cũng như hộp số vô cấp CVT nhưng sức mạnh đã tăng nhẹ thêm 10 mã lực và 20 Nm. Nhờ đó, xe sở hữu công suất tối đa 180 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải tua máy 1.700 - 4.500 vòng/phút. Đáng tiếc là thời điểm ra mắt, thông số kỹ thuật và giá xe Honda Civic 2022 tại Việt Nam vẫn được giữ kín. Thế nhưng, với những thay đổi mới mẻ như trên, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào mẫu sedan hạng C này. Video: Xem chi tiết Honda Civic 2022 thế hệ mới.