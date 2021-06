Honda Civic 2022 nâng cấp mới từ 503 triệu đồng có gì hay?

Mặc dù sở hữu một diện mạo có phần kín đáo hơn so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng Honda Civic 2022 mới vẫn nhận được sự yêu thích từ phía các khách hàng vón đã trung thành của dòng xe này, trong đó phần lớn đều đến từ yếu tố giá bán hấp dẫn trong phân khúc sedan hạng C. Về thiết kế của Honda Civic Thế hệ mới, mặt trước của xe nổi bật với lưới tản nhiệt Solid Wing Face (Đôi cánh vững chãi) đặc trưng của thương hiệu xe Nhật nhưng được thiết lại mỏng hơn nhiều so với bản tiền nhiệm. Đèn pha hiện có kiểu dáng đẹp hơn và nhỏ hơn so với phiên bản tiền nhiệm, tích hợp dải đèn LED ban ngày hình chữ L sắc nét. Cản trước của Civic mới có thiết kế hình thang ngược đi cùng 2 hốc đèn sương mù lớn giúp chiếc xe trông khỏe khoắn hơn. Vòng ra phía sau, cụm đèn hậu hình chữ C đã được thay thế bằng hệ thống đèn hậu mới có phần gọn gàng và "lành" hơn. Cụ thể, cụm đèn hậu của Honda Civic 2022 được tinh chỉnh với đồ họa chiếu sáng hình chữ L tương tự như dải đèn LED chạy ban ngày ở phía trước. Bên cạnh đó, thiết kế cản cũng đơn giản hơn cùng ống xả hình bầu dục. Honda Civic thế hệ thứ 11 được trang bị nhiều màn hình hơn, bao gồm cụm đồng hồ đo kỹ thuật số hoàn toàn 10, 2inch và màn hình thông tin giải trí 7 inch tiêu chuẩn. Người dùng cũng có thể nâng cấp màn hình giải trí lên 9 inch theo dạng tùy chọn. Apple CarPlay và Android Auto không dây là trang bị tiêu chuẩn. Riêng phiên bản Touring được trang bị tiêu chuẩn sạc không dây chuẩn Qi. Khác với những mẫu xe hiện đại khác được tích hợp tất cả các chức năng điều khiển vào màn hình cảm ứng trung tâm, Civic mới vẫn có những nút bấm vật lý để điều khiển điều hòa cũng như núm điều khiển âm lượng cho hệ thống âm thanh. Đặc biệt, lần đầu tiên Civic được trang bị hệ thống âm thanh Bose với số lượng loa lên đến 12 loa. Honda Civic 2022 còn giới thiệu một túi khí đầu tiên trên thế giới được thiết kế để giảm chấn thương não bằng cách kiểm soát chuyển động của đầu tốt hơn trong một số loại va chạm. Túi khí bên người lái hình bánh donut sẽ nâng đỡ đầu khi gặp tai nạn, trong khi túi khí 3 bên hành khách mở ra giống như một cuốn sách. Ngoài ra, Honda Civic 2022 còn được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing được cải tiến nhờ một camera mới cung cấp tầm nhìn rộng hơn trước. Cùng với phần mềm tốt hơn, hệ thống giờ đây có thể xác định người đi bộ, người đi xe đạp và các phương tiện khác nhanh hơn. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng cũng đã được cải thiện phản ứng nhanh hơn, tự nhiên hơn và mượt mà hơn. Nằm dưới nắp capo của hai biến thể EX và Sport là khối động cơ 4 xy-lanh 2.0L tạo ra công suất tối đa 158 mã lực. Trong khi đó, phiên bản Honda Civic Touring 2022 sử dụng động cơ tăng áp 4 xy-lanh 1.5L sản sinh mức công suất 180 mã lực. Cả hai cấu hình động cơ này đều được ghép nối với hộp số tự động vô cấp CVT. Honda Civic 2022 sẽ không có sẵn với tùy chọn hộp số sàn.Giá xe Honda Civic 2022 tại thị trường Mỹ khởi điểm 21.700 USD (tương đương 503 triệu đồng) dành cho biến thể cơ sở LX. Hãng còn bật mí rằng Honda Civic LX có mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ hấp dẫn là 6,7 lít/100 km khi chạy kết hợp. Đáng chú ý, xe trang bị động cơ 2.0L cùng với hộp số CVT. Biến thể Sport của Honda Civic Sedan 2022 được EPA ước tính có mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 7,1 lít/100 km với trang bị động cơ và hộp số tương tự biến thể LX. Trong khi đó, Civic EX có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất. Xe đi kèm một loạt các tính năng tiêu chuẩn với giá 24.700 USD (573 triệu đồng). Video: Giới thiệu Honda Civic 2022 nâng cấp mới.

