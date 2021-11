Honda BR-V 2022 từ 439 triệu đồng, đắt hơn Mitsubishi Xpander mới

Honda BR-V thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại Indonesia vào hồi cuối tháng 9 năm nay. Đến khi tham gia triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2021, hãng Honda mới công bố giá bán của mẫu MPV 7 chỗ này. Theo đó, tại thị trường Indonesia, Honda BR-V 2022 mới được chia thành tổng cộng 5 phiên bản với giá dao động từ 275,9 - 339,9 triệu Rupiah (khoảng 439 - 541 triệu đồng). Như vậy, so với 2 đối thủ Mitsubishi Xpander 2022 (có giá từ 249,93 - 299,77 triệu Rupiah, tương đương 397 - 477 triệu đồng) và Toyota Avanza 2022 (206,2 - 291,5 triệu Rupiah hay 328 - 464 triệu đồng), giá xe Honda BR-V 2022 đắt hơn đáng kể. Theo hãng Honda, tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 2.000 khách hàng đặt mua BR-V mới. Con số này nghe có vẻ không nhiều nhưng lại khá ấn tượng vì trước đó, khách hàng Indonesia không hề biết giá của mẫu MPV này mà vẫn đặt cọc mua. Là phiên bản thương mại của mẫu xe concept N7X từng ra mắt tại Indonesia vào hồi tháng 5 năm nay, Honda BR-V 2022 sở hữu thiết kế ngoại thất lột xác so với trước, theo phong cách hiện đại hơn. Điều này được thể hiện rõ ràng qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt mới với nẹp mạ crôm Solid Wing đặc trưng của thương hiệu Honda. Nẹp mạ crôm này còn kéo dài sang hai bên, đến gần hết cụm đèn pha LED. Nằm bên trong đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" mới. Ngoài ra, trên đầu xe còn có đèn sương mù hình tròn, nằm trong hốc màu đen cũng như hốc gió trung tâm cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong và đi kèm viền chữ "U" màu bạc bên dưới. Trong khi đó, nắp ca-pô có thêm những đường dập gân thể thao hơn. Tương tự như vậy, bên sườn xe cũng xuất hiện đường dập gân nổi bật, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Bên cạnh đó là gương chiếu hậu ngoại thất nằm trên cửa, baga nóc, ốp màu bạc bên dưới bệ cửa và nẹp thân xe bằng nhựa màu đen theo phong cách SUV. Đằng sau mẫu MPV 7 chỗ này có những trang bị đáng chú ý như đèn hậu mới với thiết kế giống của Honda City 2021, cánh gió mui và tấm ốp gầm màu bạc. Đặc biệt, Honda BR-V 2022 còn được tăng chiều cao gầm từ 201 mm lên 220 mm, tương đương với Mitsubishi Xpander mới. Bên trong Honda BR-V 2022 vẫn là không gian nội thất 7 chỗ như cũ nhưng có thêm những trang bị mới như mặt táp-lô, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, bảng đồng hồ với màn hình màu TFT, tính năng khởi động máy từ xa, cửa tự động khóa khi người lái ra khỏi xe, gương có đèn bên ghế phụ lái, bệ tì tay cho 2 hàng ghế đầu và ổ điện cho cả hàng ghế cuối. Dù ở bản trang bị nào, Honda BR-V 2022 tại Indonesia cũng chỉ dùng động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 1.5L nâng cấp, tạo ra công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Điểm nhấn cuối cùng của mẫu MPV này chính là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo khi xe phía trước chuyển bánh và đèn pha tự động. Ngoài ra, Honda BR-V 2022 còn được trang bị camera cập lề Honda LaneWatch, 6 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử. Dự kiến, những chiếc Honda BR-V mới sẽ bắt đầu được giao cho khách tại thị trường Indonesia từ tháng 1 năm sau. Hiện chưa rõ sau Indonesia, mẫu MPV lai SUV này có về Việt Nam để cạnh tranh với Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga hay không. Tin đồn về việc Honda BR-V được bán ở Việt Nam đã xuất hiện từ năm 2019 nhưng đến nay chưa trở thành sự thật. Video: Honda BR-V 2022 ra mắt, nhiều công nghệ cạnh tranh Xpander.

