Hơn 61.500 xe Mazda tại Việt Nam "dính lỗi" cánh bơm nhiên liệu

Được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt, mới đây THACO đã phát lệnh triệu hồi loạt xe Mazda để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu với tổng số lượng xe thuộc diện ảnh hưởng lên mức kỷ lục: 61.517 chiếc. Trong đó, số xe bị ảnh hưởng bao gồm cả xe lắp ráp trong nước lẫn xe nhập khẩu nguyên chiếc, điểm chung là đều sử dụng cánh bơm nhiên liệu của nhà cung cấp Denso.

Chi tiết hơn, trong danh sách triệu hồi xe Mazda dính lỗi có tới 36.285 chiếc Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-5 và CX-8 được lắp ráp tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 21/10/2017 – 28/12/2018; 3.369 chiếc Mazda2 được nhập khẩu với thời gian sản xuất từ 4/6/2018 – 21/8/2019; 21.863 chiếc Mazda3, Mazda6, CX-5 và CX-8 được sản xuất từ 4/1 – 30/12/2019.

Từ mẫu xe Mazda2, Mazda3, Mazda6 cho đến CX-5 và CX-8 đều xuất hiện trong danh sách triệu hồi của Mazda Việt Nam.

Trên các xe thuộc diện ảnh hưởng, động cơ có thể xuất hiện tình trạng rung giật, không nổ máy hoặc có thể dừng hoạt động trong quá trình vận hành, từ đó gây nguy hại cho sự an toàn của người điều khiển phương tiện.

Theo đó, nguyên nhân được xác định là do chi tiết cánh bơm trong bơm nhiên liệu xe Mazda được chế tạo từ loại nhựa có mật độ vật liệu thấp nên có thể xuất hiện vết nứt trong quá trình sấy khô thuộc công đoạn sản xuất. Do đó, trong quá trình xe vận hành, cánh bơm này có thể bị biến dạng ở nhiệt độ cao, từ đó va chạm với thân bơm khiến bơm nhiên liệu dừng hoạt động. Rất may rằng hiện tại THACO chưa ghi nhận trường hợp tai nạn nào liên quan đến lỗi cánh bơm này.

Chương trình triệu hồi sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 31/12/2025. Khách hàng có xe thuộc diện ảnh hưởng có thể chủ động liên hệ với bất kỳ đại lý chính hãng nào của Mazda Việt Nam để sắp xếp lịch kiểm tra và thay thế cánh bơm Denso. Thời gian khắc phục dự kiến vào khoảng 1 tiếng/xe, mọi chi phí đều được miễn phí.

Không chỉ riêng mình Mazda, nhiều hãng xe Nhật tại Việt Nam cũng từng triệu hồi xe vì lỗi tương tự. Gần đây nhất là Mitsubishi Việt Nam cùng Toyota Việt Nam với những mẫu xe bị ảnh hưởng gồm Mitsubishi Outlander, Toyota Rush và Toyota Avanza.