Hoa hậu H'Hen Niê tậu xe môtô Honda Rebel hơn 200 triệu

Hoa hậu H'Hen Niê vừa tậu một chiếc môtô phân khối lớn Honda Rebel 500 mới nhằm luyện tập điều khiển xe để thể hiện tốt hơn khi vào vào nhân vật trong phim sắp ra mắt. Được biết bộ phim mang tên "578: Phát đạn của kẻ điên", với những pha hành động và lái xe môtô mà hoa hậu thủ vai. Trong buổi họp báo, Hoa hậu H'Hen Niê đã chia sẻ rằng nhân vật của mình trong phim có khá nhiều cảnh lái xe môtô phân khối lớn. Các cảnh diễn của nhân vật do H'Hen Niê thủ vai thiên về hành động, không quá nhiều cảm xúc nội tâm nhưng vẫn nhân văn và truyền cảm hứng. Do trong phim có cảnh lái mô tô nên Hoa hậu H'Hen Niê đã tự mua một chiếc xe phân khối lớn để luyện tập trước khi đóng phim. Chiếc xe mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chọn mua chính là Honda Rebel 500, phiên bản Bobber với tư thế ngồi thoải mái và kiểu dáng oai vệ. Thiết kế ngoại hình của xe không khác gì so với đàn em Honda Rebel 300 với bình xăng hình giọt nước được bố trí cao và đèn pha tròn kiểu cổ điển. Honda Rebel 500 là sản phẩm xe môtô phân khối lớn do Honda phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam vào tháng 3/2019. Xe mang thiết kế Bobber gọn gàng nhưng không kém phần cổ điển và hầm hố nhờ một loạt trang bị đặc trưng. Yên xe Honda Rebel 500 thiết kế kiểu hai mảnh với yên sau được đặt ngay trên dè sau, tạo cảm giác như xe chỉ trang bị yên đơn. Vẻ oai vệ và cứng cáp của xe còn được tôn lên nhờ khối động cơ lộ rõ bên dưới bộ khung sườn bằng ống thép. Honda Rebel 500 sở hữu khối động cơ xi-lanh đôi, dung tích 471cc được lấy từ mẫu naked bike Honda CB500F. Nhờ có trang bị này mà Honda Rebel 500 2020 sở hữu công suất 45,4 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 44,6 Nm tại tua máy 6.000 vòng/phút. "Tôi rất thích các xe phân khối lớn. Mỗi lần quảng cáo môtô, tôi luôn xin các anh chị trong ê-kíp cho mình được thử đi xe, ban đầu là đi chung với các anh chị. Dần dần tôi xin được đi thử đoạn ngắn và vô cùng hào hứng. Niềm đam mê xe môtô ở trong tôi từ rất lâu. Khi được chọn vào vai diễn này, tôi thấy rất thích thú. Vì thế, tôi mua luôn một chiếc môtô cho mình để thuận tiện luyện lái, quyết tâm thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp trên màn ảnh rộng." H'Hen Niê chia sẻ. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Honda Rebel 500 đang được Honda niêm yết ở mức 180 triệu đồng, trong khi đó giá lăn bánh cho xe sau khi làm đăng ký và lấy biển số rơi vào khoảng 202 triệu đồng. Honda Rebel 500 hiện có 3 tùy chọn màu là Bạc Đen, Đỏ Đen và Đen. Video: H'hen Niê ngầu hết nấc khi cưỡi môtô tái hiện cảnh phim 578.

