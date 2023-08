Hiền Hồ rao bán chiếc "SUV sóng gió" Mercedes-AMG G63 hơn 12 tỷ

Mới đây, trên trang cá nhân - ca sĩ Hiền Hồ chia sẻ thông báo bán lại chiếc xe Mercedes-AMG G63. Ngoài ra, cũng có một người là môi giới xe sang quen thuộc của giới nghệ sĩ showbiz đứng ra nhận bán lại chiếc Mercedes-AMG G63 của Hiền Hồ. Thông tin về chiếc xe được cung cấp là phiên bản ngoại thất màu trắng, nội thất đỏ, lăn bánh 17.000 km, sản xuất năm 2021 và đăng ký năm 2022. Dù người rao bán đã che đi 3 con số đầu tiên trong dãy 5 số của chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63, nhưng điều đó khiến cư dân mạng tin rằng nữ ca sĩ 9X đang muốn thanh lý chiếc G63. Người đăng bán còn cho biết, biển xe rất phù hợp cho ai thích định danh số đẹp, cụ thể, xe Mercedes-AMG G63 của Hiền Hồ mang biển số 51K-139.38. Trước đó vào khoảng tháng 12/2021, Hiền Hồ chia sẻ đã tậu chiếc Mercedes-AMG G63 này. Dù không tiết lộ giá cả cụ thể nhưng theo giới chơi xe, giá xe Mercedes-AMG G63 2022 khoảng hơn 12 tỷ đồng. Một số sao Việt cũng "tậu" Mercedes-AMG G63 trong các phiên bản màu sắc khác nhau như: Sơn Tùng M-TP, Tuấn Hưng hay vợ chồng Cường Đô la... Thông tin Hiền Hồ bán chiếc "SUV vạn người mê" sau khi xuất hiện đã nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người thắc mắc về lý do đằng sau quyết định "chia tay" chiếc SUV Mercedes-AMG G63 sau 2 năm sử dụng của giọng ca "Rồi người thương cũng hóa người dưng". G63 là 1 trong những chiếc G-Class có thiết kế đẹp, sang và hiện đại nhất của hãng ôtô Đức, điều này đã giúp doanh số bán xe Mercedes-AMG G63 tăng mạnh nhất so với các phiên bản khác, nói đâu xa, tại Việt Nam đã ghi nhận có trên 200 xe Mercedes-AMG G63 xuất hiện theo diện nhập khẩu chính hãng lẫn tư nhân Chiếc xe Mercedes-AMG G63 của Hiền Hồ đang rao bán thuộc thế hệ W463 thứ 2, sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Nội công này được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, nhờ đó, dòng xe được mệnh danh là "ông vua địa hình" có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây mỗi khi Hiền Hồ đạp lút chân ga, tốc độ tối đa của xe đạt được là 220 km/h. Về ngoại hình, chiếc Mercedes-AMG G63 thế hệ mới này sở hữu sơn màu trắng tương tự như xe của Sơn Tùng M-TP. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 22 inch 7 chấu dạng chữ Y sơn đen viền tương phản, bên trong là cùm phanh màu đỏ nổi bật. Được biết bộ mâm này là tùy chọn có giá hơn 100 triệu đồng khi đặt mua xe. Khác với chiếc G63 AMG của ca sĩ Sơn Tùng MTP, ngoại thất xe còn được tạo điểm nhấn hơn bằng một số chi tiết màu đen ở cản trước, ốp gương chiếu hậu, ốp bánh xe dự phòng,… nằm trong gói AMG Night Package trị giá 44 triệu đồng. Giống với nhiều chiếc Mercedes-AMG G63 tại Việt Nam, chiếc G63 của nữ ca sĩ Hiền Hồ có khoang nội thất nổi bật với tông màu đen-đỏ phối hợp cùng nhau. Tuy nhiên, phần lớn các chi tiết bên trong khoang nội thất ít được sử dụng chất liệu carbon. Video: Hiền Hồ "mạnh tay" tậu Mercedes S450 Luxury hơn 5 tỷ.

Mới đây, trên trang cá nhân - ca sĩ Hiền Hồ chia sẻ thông báo bán lại chiếc xe Mercedes-AMG G63. Ngoài ra, cũng có một người là môi giới xe sang quen thuộc của giới nghệ sĩ showbiz đứng ra nhận bán lại chiếc Mercedes-AMG G63 của Hiền Hồ. Thông tin về chiếc xe được cung cấp là phiên bản ngoại thất màu trắng, nội thất đỏ, lăn bánh 17.000 km, sản xuất năm 2021 và đăng ký năm 2022. Dù người rao bán đã che đi 3 con số đầu tiên trong dãy 5 số của chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63, nhưng điều đó khiến cư dân mạng tin rằng nữ ca sĩ 9X đang muốn thanh lý chiếc G63. Người đăng bán còn cho biết, biển xe rất phù hợp cho ai thích định danh số đẹp, cụ thể, xe Mercedes-AMG G63 của Hiền Hồ mang biển số 51K-139.38. Trước đó vào khoảng tháng 12/2021, Hiền Hồ chia sẻ đã tậu chiếc Mercedes-AMG G63 này. Dù không tiết lộ giá cả cụ thể nhưng theo giới chơi xe, giá xe Mercedes-AMG G63 2022 khoảng hơn 12 tỷ đồng. Một số sao Việt cũng "tậu" Mercedes-AMG G63 trong các phiên bản màu sắc khác nhau như: Sơn Tùng M-TP, Tuấn Hưng hay vợ chồng Cường Đô la... Thông tin Hiền Hồ bán chiếc "SUV vạn người mê" sau khi xuất hiện đã nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người thắc mắc về lý do đằng sau quyết định "chia tay" chiếc SUV Mercedes-AMG G63 sau 2 năm sử dụng của giọng ca "Rồi người thương cũng hóa người dưng". G63 là 1 trong những chiếc G-Class có thiết kế đẹp, sang và hiện đại nhất của hãng ôtô Đức, điều này đã giúp doanh số bán xe Mercedes-AMG G63 tăng mạnh nhất so với các phiên bản khác, nói đâu xa, tại Việt Nam đã ghi nhận có trên 200 xe Mercedes-AMG G63 xuất hiện theo diện nhập khẩu chính hãng lẫn tư nhân Chiếc xe Mercedes-AMG G63 của Hiền Hồ đang rao bán thuộc thế hệ W463 thứ 2, sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Nội công này được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, nhờ đó, dòng xe được mệnh danh là "ông vua địa hình" có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây mỗi khi Hiền Hồ đạp lút chân ga, tốc độ tối đa của xe đạt được là 220 km/h. Về ngoại hình, chiếc Mercedes-AMG G63 thế hệ mới này sở hữu sơn màu trắng tương tự như xe của Sơn Tùng M-TP. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 22 inch 7 chấu dạng chữ Y sơn đen viền tương phản, bên trong là cùm phanh màu đỏ nổi bật. Được biết bộ mâm này là tùy chọn có giá hơn 100 triệu đồng khi đặt mua xe. Khác với chiếc G63 AMG của ca sĩ Sơn Tùng MTP, ngoại thất xe còn được tạo điểm nhấn hơn bằng một số chi tiết màu đen ở cản trước, ốp gương chiếu hậu, ốp bánh xe dự phòng,… nằm trong gói AMG Night Package trị giá 44 triệu đồng. Giống với nhiều chiếc Mercedes-AMG G63 tại Việt Nam, chiếc G63 của nữ ca sĩ Hiền Hồ có khoang nội thất nổi bật với tông màu đen-đỏ phối hợp cùng nhau. Tuy nhiên, phần lớn các chi tiết bên trong khoang nội thất ít được sử dụng chất liệu carbon. Video: Hiền Hồ "mạnh tay" tậu Mercedes S450 Luxury hơn 5 tỷ.