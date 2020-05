Hé lộ sức mạnh siêu xe hybrid McLaren Speedtail mới

Công ty có trụ sở tại Woking, Anh Quốc trước đây từng cho biết chiếc flagship mới của họ sẽ được trang bị động cơ hybrid mạnh 1055 mã lực. Ngoài ra không có thêm thông tin chi tiết nào trong 18 tháng kể từ khi thông tin siêu xe McLaren Speedtail mới được tiết lộ. Tuy nhiên, mới đây hãng siêu xe Anh Quốc đã xác nhận đặt phía sau siêu xe hybrid McLaren Speedtail mới này là động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, kết hợp với một động cơ điện công suất cao. Động cơ xăng trên McLaren Speedtail sẽ tái sử dụng công nghệ lần đầu tiên được áp dụng cho chiếc hypercar hybrid trước đây của McLaren, chiếc P1. Với đường ống nạp trọng lượng nhẹ hơn, hệ thống làm mát xi lanh và piston được tái thiết kế, bản thân động cơ xăng tạo ra 746 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, Động cơ điện còn lại mạnh 308 mã lực, sử dụng công nghệ tương tự như trên xe đua Công thức E. Động cơ trên lấy năng lượng từ bộ pin 1.6kWh "cực kỳ nhỏ gọn", có mật độ năng lượng lớn gấp bốn lần so với bộ pin của McLaren P1 và được cho là mang lại "tỷ lệ năng lượng/trọng lượng tốt nhất của bất kỳ pin điện áp cao nào có sẵn ngày nay ". Với sức mạnh này, chiếc Hyper GT này có tốc độ tối đa lên tới 402,3 km/h. Tuy con số này vẫn còn thua xa kỷ lục 447 km/h của Koenigsegg Agera RS nhưng Andy Palmer, giám đốc phân khúc xe Ultimate của McLaren cho biết thiết kế như chiếc hyper GT trên có nghĩa là hãng không quan tâm đến việc theo đuổi kỷ lục trên mẫu xe này. McLaren cho biết đây là siêu xe tăng tốc nhanh nhất mà hãng từng sản xuất. Speedtail có khả năng tăng tốc từ 0-300km/h trong 12.8 giây. Tốc độ tối đa sẽ đạt được thông qua chế độ Vận tốc đặc biệt bằng cách tối ưu hóa hệ truyền động để xả năng lượng điện tối đa và hạ thấp trọng tâm xe đi xe 35mm. Speedtail sở hữu khung gầm monocoque bằng sợi carbon siêu nhẹ được chế tác độc quyền mang lại cho chiếc xe một trọng lượng khô 1430kg. Ngoài ra, Speedtail còn xứng đáng là con cưng của McLaren khi hãng này đang hợp tác với Pirelli để phát triển lốp xe hàng thửa cho Speedtail. Để đạt được tốc độ và gia tốc trên, McLaren Speedtail được thiết kế để giảm thiểu lực cản cho hiệu quả khí động học tối đa. Nhờ phần đuôi xe kéo dài, Speedtail có chiều dài 5137mm, dài hơn 549mm so với McLaren P1. Tuy nhiên Speedtail có trục cơ sở dài hơn các mẫu xe khác của McLaren nhưng lại hẹp hơn so với chiếc P1 (1946mm). Speedtail sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn 106 chiếc. Giá xe McLaren Speedtail mới ít nhất là 1,75 triệu bảng Anh (gần 51 tỷ đồng) cộng với mỗi loại thuế. McLaren Speedtail là chiếc xe đầu tiên trong số 18 chiếc siêu xe trong kế hoạch kinh doanh của McLaren mang tên ‘Track 25, kéo dài đến năm 2025. Palmer cho biết thêm rằng mẫu xe kế nhiệm chiếc hypercar P1 sẽ là một trong những mẫu xe cuối cùng của kế hoạch này. Video: Chi tiết siêu xe hybrid McLaren Speedtail mới.

