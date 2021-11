Haval Jolion 2022 Trung Quốc ra mắt Đông Nam Á, "đấu" Kia Seltos

Hãng xe Trung Quốc Great Wall Motors đã chính thức giới thiệu tân binh Haval Jolion 2022 mới tới khách hàng Thái Lan. Đây là sự bổ sung mới cho phân khúc SUV cỡ B vốn khá "đông đúc" tại thị trường Thái Lan. Ngoài Haval Jolion, phân khúc này tại Thái Lan hiện đã có Mazda CX-3, Mazda CX-30, Honda HR-V, Nissan Kicks, Kia Seltos, MG ZS, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross. Mẫu xe SUV Haval Jolion hoàn toàn mới lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 dưới cái tên First Love hay Sơ Luyến. Sau hơn 1 năm, mẫu xe này mới thâm nhập thị trường Thái Lan, cùng các sản phẩm khác của Great Wall Motors như Ora Good Cat và Haval H6. Tuy nhiên, khác với Haval First Love ở Trung Quốc, Jolion mới tại Thái Lan lại được trang bị hệ truyền động hybrid. Đây là lần đầu tiên phiên bản hybrid của mẫu xe này ra mắt thị trường thế giới. "Trái tim" của Haval Jolion tại thị trường Thái Lan là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. So với bản dùng động cơ xăng thông thường, Haval Jolion Hybrid 2022 sở hữu một số nét thiết kế khác biệt như dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh cụm đèn pha full LED và kéo dài xuống dưới cản trước. Sát bên cạnh dải đèn LED định vị ban ngày không phải là khe gió như bản thường mà thay bằng đèn báo rẽ dạng vạch kẻ ngang. Ngoài ra, Haval Jolion Hybrid 2022 còn được trang bị lưới tản nhiệt “Star Matrix” rộng hơn và nối liền với cụm đèn pha chứ không tách riêng như bản thường. Đằng sau xe có thêm cản va thiết kế mới với viền dày dặn bao quanh hốc gió giả và bộ khuếch tán gió hầm hố. Trong khi đó, thiết kế thân xe mượt mà và cụm đèn hậu hình chữ "L" nằm ngược của Haval Jolion Hybrid giống hệt bản thường. Ở thị trường Thái Lan, mẫu SUV cỡ B này dùng vành hợp kim 18 inch, sơn phối 2 màu khá thể thao, đi với lốp Goodyear Assurance 225/55 R18. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý khác của mẫu SUV Trung Quốc này bao gồm đèn pha tự động bật/tắt, hệ thống đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ, cần gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, baga nóc màu bạc và ăng-ten hình vây cá. So với các đối thủ, Haval Jolion có kích thước nhỉnh hơn đáng kể, bao gồm chiều dài 4.472 mm, chiều rộng 1.841 mm, chiều cao 1.574 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Thậm chí, Haval Jolion còn là mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc SUV cỡ B tại Thái Lan. Nhờ kích thước lớn nên nội thất bên trong Haval Jolion 2022 khá rộng rãi. Nhiều chi tiết nội thất như mặt táp-lô, màn hình thông tin giải trí và hàng nút chỉnh bên dưới được thiết kế nằm ngang, tạo cảm giác rộng rãi hơn nữa. Bên cạnh đó, nội thất còn đi kèm những điểm nhấn màu vàng đồng như ở vô lăng, mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và hai bên cửa. Tại Thái Lan, Haval Jolion 2022 được trang bị ghế bọc da màu be hoặc đen, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch, hệ thống âm thanh tự điều chỉnh theo tốc độ xe, cổng USB, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống định vị, 6 loa, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua WiFi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng và hệ thống làm mát ghế trước. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, tránh va chạm với xe lớn ở làn bên cạnh, cảnh báo chuyển làn đường, giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm trong điểm mù khi lùi, camera 360 độ, 6 cảm biến đỗ xe trước và 6 cảm biến đỗ xe đằng sau. Mức giá xe Haval Jolion 2022 chưa được công bố tại thị trường Đông Nam Á. Khi mua xe, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất như xanh dương, đen, xám, trắng và đỏ. Video: Haval Jolion 2022 Trung Quốc ra mắt tại Thái Lan.

Hãng xe Trung Quốc Great Wall Motors đã chính thức giới thiệu tân binh Haval Jolion 2022 mới tới khách hàng Thái Lan. Đây là sự bổ sung mới cho phân khúc SUV cỡ B vốn khá "đông đúc" tại thị trường Thái Lan. Ngoài Haval Jolion, phân khúc này tại Thái Lan hiện đã có Mazda CX-3, Mazda CX-30, Honda HR-V, Nissan Kicks, Kia Seltos, MG ZS, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross. Mẫu xe SUV Haval Jolion hoàn toàn mới lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 dưới cái tên First Love hay Sơ Luyến. Sau hơn 1 năm, mẫu xe này mới thâm nhập thị trường Thái Lan, cùng các sản phẩm khác của Great Wall Motors như Ora Good Cat và Haval H6. Tuy nhiên, khác với Haval First Love ở Trung Quốc, Jolion mới tại Thái Lan lại được trang bị hệ truyền động hybrid. Đây là lần đầu tiên phiên bản hybrid của mẫu xe này ra mắt thị trường thế giới. "Trái tim" của Haval Jolion tại thị trường Thái Lan là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. So với bản dùng động cơ xăng thông thường, Haval Jolion Hybrid 2022 sở hữu một số nét thiết kế khác biệt như dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh cụm đèn pha full LED và kéo dài xuống dưới cản trước. Sát bên cạnh dải đèn LED định vị ban ngày không phải là khe gió như bản thường mà thay bằng đèn báo rẽ dạng vạch kẻ ngang. Ngoài ra, Haval Jolion Hybrid 2022 còn được trang bị lưới tản nhiệt “Star Matrix” rộng hơn và nối liền với cụm đèn pha chứ không tách riêng như bản thường. Đằng sau xe có thêm cản va thiết kế mới với viền dày dặn bao quanh hốc gió giả và bộ khuếch tán gió hầm hố. Trong khi đó, thiết kế thân xe mượt mà và cụm đèn hậu hình chữ "L" nằm ngược của Haval Jolion Hybrid giống hệt bản thường. Ở thị trường Thái Lan, mẫu SUV cỡ B này dùng vành hợp kim 18 inch, sơn phối 2 màu khá thể thao, đi với lốp Goodyear Assurance 225/55 R18. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý khác của mẫu SUV Trung Quốc này bao gồm đèn pha tự động bật/tắt, hệ thống đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ, cần gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, baga nóc màu bạc và ăng-ten hình vây cá. So với các đối thủ, Haval Jolion có kích thước nhỉnh hơn đáng kể, bao gồm chiều dài 4.472 mm, chiều rộng 1.841 mm, chiều cao 1.574 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Thậm chí, Haval Jolion còn là mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc SUV cỡ B tại Thái Lan. Nhờ kích thước lớn nên nội thất bên trong Haval Jolion 2022 khá rộng rãi. Nhiều chi tiết nội thất như mặt táp-lô, màn hình thông tin giải trí và hàng nút chỉnh bên dưới được thiết kế nằm ngang, tạo cảm giác rộng rãi hơn nữa. Bên cạnh đó, nội thất còn đi kèm những điểm nhấn màu vàng đồng như ở vô lăng, mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và hai bên cửa. Tại Thái Lan, Haval Jolion 2022 được trang bị ghế bọc da màu be hoặc đen, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch, hệ thống âm thanh tự điều chỉnh theo tốc độ xe, cổng USB, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống định vị, 6 loa, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua WiFi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng và hệ thống làm mát ghế trước. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, tránh va chạm với xe lớn ở làn bên cạnh, cảnh báo chuyển làn đường, giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm trong điểm mù khi lùi, camera 360 độ, 6 cảm biến đỗ xe trước và 6 cảm biến đỗ xe đằng sau. Mức giá xe Haval Jolion 2022 chưa được công bố tại thị trường Đông Nam Á. Khi mua xe, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất như xanh dương, đen, xám, trắng và đỏ. Video: Haval Jolion 2022 Trung Quốc ra mắt tại Thái Lan.