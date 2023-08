Haval H6 HEV giá 1,096 tỷ tại Việt Nam, "uống" 5,5 lít xăng/100km

Haval H6 Hybrid 2023 mới là mẫu SUV thuộc thế hệ thứ 3 của thương hiệu ôtô Trung Quốc đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan tại nhà máy Rayong với 5 lựa chọn màu sắc: Trắng Thời Thượng, Đen Lịch Lãm, Xanh Mạnh Mẽ, Xám Thời Trang và Đỏ Cá Tính. Thuộc phân khúc SUV cỡ C, Haval H6 Hybrid thế hệ thứ ba sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.683x1.886x1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.738 mm, kích thước xe được đánh giá khá rộng. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt được lấy cảm hứng từ bầu trời sao rơi, nối liền và mở rộng với ba chiều xếp chồng theo mô hình hình học cổ điển. Cụm đèn trước là đèn LED tích hợp thấu kính khuếch đại ánh sáng, có tính năng tự động điều chỉnh độ cao. Đèn ban ngày đồng thời là đèn báo rẽ có thiết kế kéo dài khá ấn tượng. Đèn pha dạng LED kiểu ma trận hoàn toàn mới. Điểm nhấn phía đuôi xe là cụm đèn hậu LED hiệu ứng 3D hình cầu mây nằm ngang, thiết kế đèn hậu xuyên thấu bắt mắt kéo dài chiều rộng thị giác. Ngoại thất Haval H6 Hybrid nổi bật với điểm nhấn vòng eo thon gọn hai bên thân xe như một dây cung đã sẵn sàng rời cung, kết hợp với bánh trước và bánh sau với lazang hợp kim 19inch đa chấu khỏe khoắn, đậm chất thể thao làm cho thân xe toát lên sự vững chãi, mạnh mẽ cá tính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nội thất xe được thiết kế theo phong cách tối giản được bọc da cao cấp và trang bị các tiện nghi với bộ 3 màn hình: màn hình HUD hiển thị trên kính lái, màn hình đa thông tin 10.25 inch và màn hình cảm ứng thông minh 12.30 inch, vô lăng ba chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng... Xe được trang bị cần số điện tử dạng núm xoay, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, sạc điện thoại không dây, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng nhiệt độ với chức năng lọc không khí và tạo i-on âm, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama với kích thước 1364* 870mm tạo cho người ngồi trong xe cảm giác không gian được mở rộng tối đa. Cốp điện có 4 chế độ đóng/ mở an toàn và tiện lợi. Haval H6 Hybird mới cũng được NCAP trao chứng nhận xếp hạng An toàn 5 sao và được đánh giá cao về mức độ an toàn với công nghệ độc quyền L.E.M.O.N Platform, khung thép cường lực độ bền cao gia tăng tỷ trọng tới 71,61%, thép định hình nhiệt 1500Mpa gia tăng tỷ trọng tới 13%. H6 HEV 2023 cũng sở hữu hệ thống hỗ trợ lái thông minh (Advanced Driver Assistance Systems) như các dòng xe điện tiên tiến khác với nhiều tính năng ưu việt như: kiểm soát hành trình thích ứng hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn đường, lùi xe tự động theo đường tiến, cảnh báo va chạm trước (FCW)... Các trang bị an toàn khác gồm; cảnh báo va chạm phía sau (RCW), phanh tự động khẩn cấp, tránh xe thông minh (WDS), phát hiện điểm mù (BSD), cảnh báo chệch làn đường, đỗ xe tự động ghép dọc (IAP), đỗ xe tự động ghép ngang (IIP), hỗ trợ chuyển làn đường (LCA), cảnh báo mở cửa, hỗ trợ giữ làn đường (LKA), giữ làn đường khẩn cấp (ELK), giữ trung tâm làn đường (LCK), camera 360 độ, giám sát sự mệt mỏi của người lái, cảnh báo giới hạn tốc độ cài đặt quá mức. Haval H6 ra mắt tại Việt Nam là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc crossover hạng C được trang bị hệ truyền động hybrid. Động cơ 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất tối đa lên tới 240 mã. Công suất lớn nhưng theo Haval Việt Nam công bố, xe chỉ tiêu thụ 5,5 lít xăng/ 100km. Ngoài ra Haval H6 HEV tại Việt Nam cũng được trang bị 4 chế độ lái: tiêu chuẩn, thể thao, tiết kiệm nhiên liệu, đường trơn trượt đem lại cho người lái những trải nghiệm cảm giác lái phong phú, thú vị và sư an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng xe. Mức giá xe Haval H6 HEV 2023 tại Việt Nam là 1,096 tỷ đồng, tương đối cao so với mặt bằng chung phân khúc hiện nay. Tịa thị trường Việt Nam, Haval H6 sẽ cạnh tranh ở phân khúc crossover hạng C với các đối thủ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V, Hyundai Tucson... Video: Haval H6 HEV 2023 chốt giá 1,96 tỷ đồng tại Việt Nam.

