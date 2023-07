Chi tiết Haval H6 hybrid sắp về Việt Nam "ăn" chỉ 5,2 lít xăng/100km

Nhiều khả năng, sẽ chỉ có Haval H6 2023 bản hybrid được phân phối tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đại diện GWM cũng đang ấp ủ ý định sẽ mở nhà máy lắp ráp các phương tiện năng lượng mới tại Việt Nam vào năm 2025. Chính vì thế, có khả năng mẫu SUV cỡ C Haval H6 cũng sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước để tiết kiệm chi phí. Thời gian này, các đại lý tại Việt Nam cũng đang hoạt động hết công suất để chuẩn bị “chào đón” chiếc Haval H6 hoàn toàn mới này. Khi về nước xe sẽ cạnh tranh với Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson. Dù cùng phân khúc nhưng Haval H6 lại sở hữu kích thước có phần nhỉnh hơn đôi chút với các đối thủ. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.653 x1.886 x 1.724 (mm), chiều dài cơ sở 2.738 mm. So với các mẫu SUV-C hiện có ở nước ta, dòng xe đến từ Trung Quốc sở hữu lợi thế về mặt công nghệ. Một số trang bị nổi bật của Haval H6 có thể kể đến như bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, sạc điện thoại không dây, hệ thống định vị, điều hòa tự động với bộ lọc không khí, hệ thống đèn viền Ambient Light, gương chiếu hậu chống chói tự động, kết nối WiFi, hệ thống âm thanh 8 loa, điều khiển bằng giọng nói và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Haval H6 cũng thu hút khách hàng bởi hàng loạt tính năng an toàn cao cấp nhất phân khúc như 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động trên đường thẳng/tại giao lộ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp TJA, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo điểm mù… Ra mắt tại Việt Nam, dự kiến, Haval H6 sẽ chỉ có một phiên bản hybrid dùng động cơ xăng 1.5 lít, I4 tăng áp kết hợp với một mô tơ điện sản sinh ra tổng công suất cực đại đạt 243 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 530 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước. Bản hybrid này chỉ tiêu thụ xăng trung bình khoảng 5,2 lít/100 km. Hiện tại, giá xe Haval H6 tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ. Theo nhiều đồn đoán, mức giá có thể loanh quanh ở mức 700 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe SUV Haval H6 sắp ra mắt Việt Nam.

