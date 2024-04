Haval H6 2024 đã lộ diện hoàn toàn, thiết kế đẹp như xe Hyundai

Vừa qua, đại diện thương hiệu Haval của hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor (GWM) đã bất ngờ tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của H6 mới trên mạng xã hội Weibo. Những hình ảnh này cho thấy mẫu SUV cỡ C Haval H6 2024 nâng cấp mới cho thấy nó đã thay đổi đáng kể về mặt thiết kế ngoại thất. Ở phiên bản mới, Haval H6 2024 mới sở hữu thiết kế đầu xe gợi liên tưởng đến những mẫu xe Hyundai như Palisade. Có thể thấy rõ điều này qua lưới tản nhiệt với những chi tiết mạ crôm đa điểm. Ngoài ra, Haval H6 2024 còn được trang bị hệ thống đèn 2 tầng với tạo hình như số 7 trên đầu xe. Trong đó, đèn pha của xe được thiết kế nằm ngang và đặt phía trên. Dải đèn LED định vị ban ngày của xe được đặt bên dưới và thiết kế dọc, ôm lấy hai góc đầu xe. Theo thương hiệu Haval, mẫu SUV cỡ C này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Guardian mới. Trong khi đó, cụm đèn pha được gọi bằng cái tên Starry Light, bao gồm 54 bóng LED. Đèn cốt có thể chiếu sáng với khoảng cách hơn 110 mm trong khi con số tương ứng của đèn pha là 190 mm. Đèn định vị ban ngày của xe bao gồm 6 dải LED với thiết kế như thác nước. Ở khu vực bên sườn, Haval H6 2024 được trang bị đường chân kính không thay đổi. Bên cạnh đó là đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu và bộ vành hợp kim 19 inch sơn màu đen, tạo cảm giác thể thao hơn trước. Khu vực phía sau của Haval H6 2024 được bổ sung cụm đèn hậu mới. Đèn hậu LED của xe không còn nối liền với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp nữa. Thay vào đó, đèn hậu của Haval H6 2024 được tách rời với tem chữ nổi "Haval" ở giữa. Cánh gió mui của xe được làm mới thiết kế trong khi cửa cốp có vẻ giữ nguyên. Kích thước dài x rộng x cao của Haval H6 2024 lần lượt là 4.703 x 1.886 x 1.730 mm và chiều dài cơ sở 2.738 mm. So với phiên bản cũ, xe chỉ dài hơn 20 mm trong khi các thông số kích thước khác giữ nguyên. Theo thông tin ban đầu, Haval H6 2024 ở thị trường Trung Quốc vẫn có 2 tùy chọn động cơ như trước. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa tăng lên 130 kW (khoảng 174 mã lực). Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa tăng lên 170 kW (227 mã lực). Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ 2.0L là 8,1 lít/100 km. Thay đổi còn lại của Haval H6 2024 dành cho thị trường Trung Quốc là hệ thống treo đa liên kết phía sau. Nhiều khả năng xe sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024 diễn ra tại Trung Quốc trong tháng 4 này.Haval H6 tại Việt Nam hiện cũng đang được phân phối với 1 phiên bản và giá niêm yết 986 triệu đồng. So với xe tại Trung Quốc, Haval H6 tại Việt Nam không chỉ có thiết kế khác biệt mà còn được trang bị động cơ hybrid tiết kiệm xăng hơn. Video: Haval H6 2024 nâng cấp mới, thiết kế đẹp như xe Hyundai.

