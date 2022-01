“Hàng hot” Ford Bronco Raptor 2022 lộ nội thất, ra mắt ngay năm nay

Hiện nay, hãng Ford đang bán 2 mẫu xe hiệu suất cao Raptor trên thị trường, đó là F-150 Raptor và Ranger Raptor. Không dừng ở đó, trong thời gian tới, hãng xe Mỹ còn lên kế hoạch tung Ford Bronco Raptor hoàn toàn mới ra thị trường. Thông tin về Ford Bronco Raptor 2022 mới đã được hé lộ từ năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến nay, hình ảnh nội thất của mẫu SUV hiệu suất cao này mới bị rò rỉ. Qua hình ảnh chụp trên đường thử, có thể thấy Ford Bronco Raptor 2022 được trang bị vô lăng dày hơn so với bản thường. Đằng sau vô lăng còn xuất hiện lẫy chuyển số thể thao với kích thước khá lớn. Các chi tiết lộ diện ở bảng taplo vốn không có trên Ford Bronco thông thường. Ngoài ra, mẫu xe SUV Ford Bronco Raptor 2022 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số thay vì dùng loại analog như bản thường. Có vẻ như xe sẽ sở hữu giới hạn vòng tua máy là khoảng 6.000 vòng/phút. Chưa hết, bên trong Ford Bronco Raptor 2022 còn có những điểm nhấn màu đỏ như trên cửa gió điều hòa, núm xoay chọn chế độ lái hay chỉ khâu ở vô lăng và cần số để trông thể thao hơn. Bên ngoài, Ford Bronco Raptor 2022 cũng có một số chi tiết khác biệt với bản thường. Qua hình ảnh do hãng Ford tung ra hồi tháng 9 năm ngoái, mẫu SUV hiệu suất cao này sẽ được trang bị lưới tản nhiệt mới với dòng chữ "Ford" cỡ lớn ở giữa, thay cho chữ "Bronco" của bản thường. Đây là phong cách thiết kế lưới tản nhiệt đã được áp dụng cho Ford F-150 Raptor. Ngoài ra, ở lưới tản nhiệt còn có 3 đèn bổ sung, nằm ngay bên trên dòng chữ "Ford". Trong khi đó, cụm đèn pha của Ford Bronco Raptor 2022 được thiết kế giống hệt bản thường. Bên sườn xe, Ford Bronco Raptor 2022 đi kèm chắn bùn rộng hơn và chiều cao gầm tăng lên. Theo tin đồn, Ford Bronco Raptor 2022 sẽ chỉ có kiểu dáng 4 cửa và đi kèm màu sơn cam Code Orange dành riêng cho xe. Theo tin đồn, Ford Bronco Raptor 2022 sẽ có 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L dùng chung với Ford Explorer ST. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 400 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực. Không chỉ mạnh mẽ hơn, Ford Bronco Raptor 2022 còn hứa hẹn có khả năng off-road ấn tượng hơn. Để làm được điều đó, hãng Ford sẽ trang bị hệ thống treo nâng cao lên, lốp đồ sộ hơn và tấm ốp bảo vệ gầm cho xe. Được biết, Ford Bronco Raptor 2022 sẽ chính thức trình làng tại thị trường Mỹ trong năm nay với giá cao hơn so với bản thường. Hiện giá xe Ford Bronco 2022 tại Mỹ khởi điểm từ 29.995 USD. Video: Xem trước Ford Bronco Raptor hoàn toàn mới.

Hiện nay, hãng Ford đang bán 2 mẫu xe hiệu suất cao Raptor trên thị trường, đó là F-150 Raptor và Ranger Raptor. Không dừng ở đó, trong thời gian tới, hãng xe Mỹ còn lên kế hoạch tung Ford Bronco Raptor hoàn toàn mới ra thị trường. Thông tin về Ford Bronco Raptor 2022 mới đã được hé lộ từ năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến nay, hình ảnh nội thất của mẫu SUV hiệu suất cao này mới bị rò rỉ. Qua hình ảnh chụp trên đường thử, có thể thấy Ford Bronco Raptor 2022 được trang bị vô lăng dày hơn so với bản thường. Đằng sau vô lăng còn xuất hiện lẫy chuyển số thể thao với kích thước khá lớn. Các chi tiết lộ diện ở bảng taplo vốn không có trên Ford Bronco thông thường. Ngoài ra, mẫu xe SUV Ford Bronco Raptor 2022 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số thay vì dùng loại analog như bản thường. Có vẻ như xe sẽ sở hữu giới hạn vòng tua máy là khoảng 6.000 vòng/phút. Chưa hết, bên trong Ford Bronco Raptor 2022 còn có những điểm nhấn màu đỏ như trên cửa gió điều hòa, núm xoay chọn chế độ lái hay chỉ khâu ở vô lăng và cần số để trông thể thao hơn. Bên ngoài, Ford Bronco Raptor 2022 cũng có một số chi tiết khác biệt với bản thường. Qua hình ảnh do hãng Ford tung ra hồi tháng 9 năm ngoái, mẫu SUV hiệu suất cao này sẽ được trang bị lưới tản nhiệt mới với dòng chữ "Ford" cỡ lớn ở giữa, thay cho chữ "Bronco" của bản thường. Đây là phong cách thiết kế lưới tản nhiệt đã được áp dụng cho Ford F-150 Raptor. Ngoài ra, ở lưới tản nhiệt còn có 3 đèn bổ sung, nằm ngay bên trên dòng chữ "Ford". Trong khi đó, cụm đèn pha của Ford Bronco Raptor 2022 được thiết kế giống hệt bản thường. Bên sườn xe, Ford Bronco Raptor 2022 đi kèm chắn bùn rộng hơn và chiều cao gầm tăng lên. Theo tin đồn, Ford Bronco Raptor 2022 sẽ chỉ có kiểu dáng 4 cửa và đi kèm màu sơn cam Code Orange dành riêng cho xe. Theo tin đồn, Ford Bronco Raptor 2022 sẽ có 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L dùng chung với Ford Explorer ST. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 400 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực. Không chỉ mạnh mẽ hơn, Ford Bronco Raptor 2022 còn hứa hẹn có khả năng off-road ấn tượng hơn. Để làm được điều đó, hãng Ford sẽ trang bị hệ thống treo nâng cao lên, lốp đồ sộ hơn và tấm ốp bảo vệ gầm cho xe. Được biết, Ford Bronco Raptor 2022 sẽ chính thức trình làng tại thị trường Mỹ trong năm nay với giá cao hơn so với bản thường. Hiện giá xe Ford Bronco 2022 tại Mỹ khởi điểm từ 29.995 USD. Video: Xem trước Ford Bronco Raptor hoàn toàn mới.