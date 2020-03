“Hàng hiếm” McLaren 650S Le Mans Limited Edition lên sàn đấu giá

Chiếc siêu xe McLaren 650S Le Mans Limited Edition được ra mắt cách đây 5 năm nhân dịp kỷ niệm 20 năm chiến thắng của McLaren tại giải đua 24 Hours of Le Mans năm 1995. Chỉ có 50 chiếc McLaren 650S Le Mans Limited Edition được sản xuất trong đó chỉ có 8 chiếc được bán ra tại thị trường Mỹ. Có thể nói, đây là một chiếc xe rất mới khi đồng hồ ODO mới chỉ dừng lại ở con số 3218km. Phiên bản Le Mans được trang bị rất nhiều các chi tiết để biến nó trở nên khác biệt hơn so với phiên bản 650S thông thường. Thay đổi gây chú ý nhất chính là chiếc siêu xe Anh Quốc đã được sơn màu Sarthe Grey và được trang bị thêm một chiếc hốc hút gió đến từ bộ phận cá nhân hóa MSO. Chiếc xe McLaren 650S đặc biệt này cũng có bộ chia trước độc đáo, bộ khuếch tán phía sau mới, hốc gió trên các vè bánh xe trước và mâm xe 5 chấu có kích thước lần lượt 19 inch và 20 inch lấy cảm hứng từ bộ mâm chiếc McLaren F1 GTR năm 1995. Xe được trang bị lốp Pirelli P Zero Corsa có kích thước 235/35 ở phía trước và 305/30 ở phía sau. Ngoài ra xe còn được trang bị cùm phanh màu cam nổi bật. Về nội thất, xe được bọc chất liệu da Carbon Black trên ghế ngồi và Alcantara màu cam cùng huy hiệu Le Mans được thêu ở tựa đầu. Xe được trang bị tay lái bọc Alcantara và sợi carbon. Giống như 650S thông thường, chiếc xe vẫn sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 3,8 lít có khả năng sản sinh công suất 641 mã lực và mô-men xoắn lên tới 678 Nm. Về sau này, thương hiệu McLaren vẫn ra mắt một số mẫu xe nhằm kỷ niệm chiến thắng Le Mans 1995, điển hình chính là mẫu McLaren Senna LM được ra mắt cách đây không lâu với số lượng cực kì giới hạn và rất khó để có thể mua được. Video: Ngắm siêu xe McLaren 650S đổi màu tại Hà Nội.

