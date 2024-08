GWM Tank 500 "khủng long chống đạn" của Trung Quốc gần 4,5 tỷ đồng

Theo đó, công ty kỹ thuật ArmorGroup của Nga đã phát triển một phiên bản SUV GWM Tank 500 bọc thép chống đạn. “Tấm giáp” có khả năng bảo vệ thân xe, động cơ và cửa sổ của GWM Tank 500 khỏi hỏa lực và các thiết bị nổ nhỏ mà vẫn giữ được thiết kế nguyên bản. Những hình ảnh mà ArmorGroup đăng tải có thể thấy lớp thép trên mẫu xe SUV GWM Tank 500 của Trung Quốc phiên bản bọc thép được lắp bên dưới các tấm vỏ xe để tạo ra một lớp bảo vệ an toàn hơn cho khoang cabin và khoang động cơ. Công ty ArmorGroup của Nga cũng lưu ý rằng lớp giáp trên GWM Tank 500 độ chống đạn này được thiết kế với các mối hàn tối thiểu và bao gồm các đường nối chồng lên nhau để tăng khả năng bảo vệ. Chưa dừng lại ở đó, chiếc Tank 500 này còn được lắp thêm tấm thép bảo vệ ở cửa kính hậu và cửa sổ trời, cũng như gầm xe và khoang động cơ. Thông tin mà ArmorGroup đăng tải cho biết, lớp “giáp” của GWM Tank 500 tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ BR4 GOST, đủ để ngăn chặn ba phát bắn trực tiếp bằng đạn 7,62mm từ khoảng cách 10m (di chuyển với tốc độ 720m/giây). Ngoài ra, xe còn được trang bị bình chữa cháy trong khoang động cơ, kính chống đạn và bánh xe vẫn có khả năng di chuyển ngay cả khi lốp bị thủng. Phanh và các bộ phận hệ thống treo được nâng cấp để đáp ứng khối lượng tăng thêm bởi bộ “giáp”. Còn lại, chiếc SUV GWM Tank 500 của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc này vẫn được giữ lại các thiết kế như trên xe nguyên bản, bao gồm cả các chức năng hỗ trợ người lái và an toàn. Về truyền động, GWM Tank 500 phiên bản chống đạn dùng động cơ xăng V6 tăng áp kép dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 355 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Theo Drive, GWM Tank 500 có trọng lượng không tải là 2,6 tấn và với lớp giáp bảo vệ bằng thép, xe có thể nặng thêm 1 tấn cho tổng trọng lượng của xe. Hiện ArmorGroup vẫn chưa công bố giá xe GWM Tank 500 bản bọc thép và chống đạn này. Trang tin Drive ước tính giá bán của nó sẽ lên tới từ 268.700 AUD (tương đương khoảng 179.223 USD) (tương đương 4,49 tỷ đồng). Nếu mức giá ước tính của trang tin Drive là đúng, nó sẽ cao hơn nhiều so với phiên bản Ultra của GWM Tank 500 đang được bán tại Australia với giá chỉ 73.990 AUD, tức khoảng 49.350 USD (khoảng 1,24 tỷ đồng). Video: Giới thiệu chi tiết GWM Tank 500 của Trung Quốc.

