GWM Tank 500 sắp bán tại Việt Nam, giá từ 1,5 - 2 tỷ đồng

GWM Tank 500 2024 mới là một phần trong kế hoạch ra mắt chuỗi sản phẩm của hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam, bao gồm màn giới thiệu Tank 300 vào quý IV/2024 và Haval Jolion vào quý III/2024. Hiện tại, GWM Việt Nam chưa lên tiếng xác nhận những thông tin này. Tuy nhiên, trên fanpage của Haval Việt Nam đã xuất hiện nhiều đoạn clip quảng bá cho Tank 500, bên cạnh Tank 300 và Haval Jolion. Nếu được mở bán tại Việt Nam, dự kiến mức giá xe GWM Tank 500 sẽ dao động trong khoảng 1,5 - 2 tỷ đồng. Về ngoại hình, mẫu xe SUV GWM Tank 500 2024 sắp bán tại Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.078 x 1.934 x 1.905 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Dù cùng thuộc dòng Tank nhưng Tank 500 lại mang phong cách thiết kế khác biệt so với “đàn em” Tank 300. Tank 500 sở hữu ngoại hình đồ sộ, góc cạnh và hầm hố. Xe có nhiều điểm tương đồng với Land Cruiser. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn viền mạ crôm. Tại thị trường Thái Lan, Tank 500 được trang bị các tính năng cao cấp như: hệ thống đèn LED toàn phần, các chi tiết crôm ở mặt trước và sau, mâm xe 20 inch, bậc bước chân điện tự động và một bánh xe dự phòng gắn ở phía sau, tương tự như Land Rover Defender. Bên trong khoang cabin, Tank 500 sở hữu không gian nội thất sang trọng và hiện đại với cấu hình 7 chỗ ngồi. Xe có các trang bị nổi bật như: màn hình trung tâm lớn 14,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch... Ngoài ra, xe còn có màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), cần số điện tử, ghế trước chỉnh điện. Ghế của xe được bọc da Nappa cao cấp, hệ thống điều hòa ba vùng, hệ thống âm thanh 12 loa Infinity và cửa sổ trời toàn cảnh. Cung cấp sức mạnh cho GWM Tank 500 là hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng, tăng áp, dung tích 2.0L kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 350 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 616 Nm. Đi kèm hệ truyền động này là hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh (4WD). Ngoài ra, xe còn có 11 chế độ địa hình và khóa vi sai điện tử ở cả hai cầu, cho phép tối ưu hóa khả năng vượt trội trên các loại địa hình khác nhau. Về công nghệ an toàn, Tank 500 không thua kém bất kỳ đối thủ nào trong cùng phân khúc hay tầm giá. Xe được trang bị gói an toàn ADAS, bao gồm các tính năng hiện đại như tự động phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng và cảnh báo điểm mù, đi kèm hệ thống hỗ trợ lùi xe tự động. Khi bán tại Việt Nam, GWM Tank 500 sẽ là đối thủ cạnh tranh với các mẫu xe như: Ford Explorer (2,099 tỷ đồng), Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng) hay Volkswagen Teramont X (1,998-2,168 tỷ đồng). Video: Xem GWM Tank 500 2024 thử nghiệm an toàn.

