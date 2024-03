Giá xe Suzuki Jimny tại Việt Nam dự kiến sẽ chỉ từ 789 triệu đồng?

Suzuki Jimny tại Việt Nam đã được xác nhận sẽ chính thức trình làng vào tháng 4 tới đây. Hiện trên trang web chính thức của Suzuki Việt Nam, đã công bố hình ảnh của Jimny kèm dòng chữ "coming soon" (sắp ra mắt). Bên cạnh đó, xe cũng đã có mặt tại hầu hết đại lý trên toàn quốc để chuẩn bị cho việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Suzuki Việt Nam vẫn chưa công bố giá bán chính thức của Jimny. Trước đó, bảng giá tính lệ phí trước bạ ôtô mới nhất của Bộ Tài chính xuất hiện trên mạng xã hội đã cho thấy Jimny chính hãng (mã JB74V) có giá tính thuế trước bạ là 789 triệu đồng. Đây cũng là mức giá mà nhiều đại lý đã nhận cọc cho Suzuki Jimny phiên bản một tông màu và phiên bản hai tông màu 799 triệu đồng. Dù chưa được trình làng, nhưng Suzuki Jimny đã được bàn giao tới không ít khách hàng. Thậm chí, có đại lý còn chào bán Suzuki Jimny độ theo kiểu G-Class với giá 999 triệu đồng, cao hơn 200 triệu so với giá bán dự kiến. về Suzuki Jimny tại Việt Nam, đây sẽ là phiên bản 3 cửa có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.480 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.250 mm. Ngoại hình xe mang phong cách việt dã, gợi nhớ đến những mẫu SUV Land Rover Defender hay Mercedes-Benz G-Class. Suzuki Jimny được trang bị nhiều tính năng như đèn pha LED tự động, hệ thống rửa đèn pha, đèn sương mù trước, vành hợp kim 15 inch, lốp 195/80R15, gương chiếu hậu có tính năng chỉnh điện/gập điện, ốp cản trước/sau chống xước và cửa cốp mở ngang đi kèm lốp dự phòng... Khoang cabin của Suzuki Jimny được thiết kế khá đơn giản. Tuy nhiên, xe vẫn có đầy đủ các tiện ích như: vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analogue với màn hình đa thông tin ở giữa, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Về trang bị an toàn, Suzuki Jimny sẽ sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, hỗ trợ xuống dốc và hệ thống 6 túi khí. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny tại thị trường Việt Nam là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh cho ra công suất tối đa 101 mã lực và 130 Nm mô-men xoắn. Đáng chú ý, Suzuki Jimny có lẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ được trang bị hệ dẫn động hai cầu, khóa vi sai, nhiều chế độ gài cầu và đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Vào giữa năm 2023, thông tin về việc chiếc xe được mệnh danh "tiểu Mercedes-Benz G-Class", Suzuki Jimny 2024 mới chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên sau đó, chiếc xe này bị dời lịch ra mắt và đến nay mới sắp được ra mắt. Video: Đánh giá Suzuki Jimny bản 3 cửa tại Việt Nam.

Suzuki Jimny tại Việt Nam đã được xác nhận sẽ chính thức trình làng vào tháng 4 tới đây. Hiện trên trang web chính thức của Suzuki Việt Nam, đã công bố hình ảnh của Jimny kèm dòng chữ "coming soon" (sắp ra mắt). Bên cạnh đó, xe cũng đã có mặt tại hầu hết đại lý trên toàn quốc để chuẩn bị cho việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Suzuki Việt Nam vẫn chưa công bố giá bán chính thức của Jimny. Trước đó, bảng giá tính lệ phí trước bạ ôtô mới nhất của Bộ Tài chính xuất hiện trên mạng xã hội đã cho thấy Jimny chính hãng (mã JB74V) có giá tính thuế trước bạ là 789 triệu đồng. Đây cũng là mức giá mà nhiều đại lý đã nhận cọc cho Suzuki Jimny phiên bản một tông màu và phiên bản hai tông màu 799 triệu đồng. Dù chưa được trình làng, nhưng Suzuki Jimny đã được bàn giao tới không ít khách hàng. Thậm chí, có đại lý còn chào bán Suzuki Jimny độ theo kiểu G-Class với giá 999 triệu đồng, cao hơn 200 triệu so với giá bán dự kiến. về Suzuki Jimny tại Việt Nam, đây sẽ là phiên bản 3 cửa có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.480 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.250 mm. Ngoại hình xe mang phong cách việt dã, gợi nhớ đến những mẫu SUV Land Rover Defender hay Mercedes-Benz G-Class. Suzuki Jimny được trang bị nhiều tính năng như đèn pha LED tự động, hệ thống rửa đèn pha, đèn sương mù trước, vành hợp kim 15 inch, lốp 195/80R15, gương chiếu hậu có tính năng chỉnh điện/gập điện, ốp cản trước/sau chống xước và cửa cốp mở ngang đi kèm lốp dự phòng... Khoang cabin của Suzuki Jimny được thiết kế khá đơn giản. Tuy nhiên, xe vẫn có đầy đủ các tiện ích như: vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analogue với màn hình đa thông tin ở giữa, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Về trang bị an toàn, Suzuki Jimny sẽ sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, hỗ trợ xuống dốc và hệ thống 6 túi khí. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny tại thị trường Việt Nam là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh cho ra công suất tối đa 101 mã lực và 130 Nm mô-men xoắn. Đáng chú ý, Suzuki Jimny có lẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ được trang bị hệ dẫn động hai cầu, khóa vi sai, nhiều chế độ gài cầu và đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Vào giữa năm 2023, thông tin về việc chiếc xe được mệnh danh "tiểu Mercedes-Benz G-Class", Suzuki Jimny 2024 mới chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên sau đó, chiếc xe này bị dời lịch ra mắt và đến nay mới sắp được ra mắt. Video: Đánh giá Suzuki Jimny bản 3 cửa tại Việt Nam.