Hà Nội: Cảnh nhếch nhác tại nhiều tuyến phố ở quận Hà Đông

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), UBND TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua tại các địa phương trong việc đảm bảo xây dựng đô thị văn minh, "Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp". Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn quận Hà Đông, nhiều tuyến phố vẫn ngập ngụa rác thải, chăn thả súc vật tự do, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường,... Trong ảnh: Đàn dê thả tự do trên vỉa hè ngay trước cổng trụ sở HTX Văn Quán (phường Văn Quán). Tình trạng này gây mất mỹ quan đô thị, khiến diện mạo phố phường trở nên nhếch nhác, nham nhở, cùng với đó là nỗi bức xúc của người dân sinh sống trên địa bàn. Rác thải ngập ngụa trên vỉa hè phố Nông Quốc Chấn (phường Vạn Phúc). Anh Lê Minh Đức (quận Hà Đông) bức xúc: "Vỉa hè phố Nông Quốc Chấn ngập ngụa các loại rác thải sinh hoạt, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, vỉa hè còn bị chiếm dụng để tập kết vật liệu xây dựng khiến diện mạo khu phố trở nên nhếch nhác". Một góc vỉa hè phố Nông Quốc Chấn trở thành "điểm đen" tập kết rác thải và vật liệu xây dựng. (Ảnh Quang Thành) Anh Nguyễn Hải An (quận Hà Đông) cho biết "Trên đường Văn Khê có nhiều bãi rác tự phát, người dân mong muốn chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác bừa bãi, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho tuyến phố". Rác thải tập kết tại đường Văn Khê (quận Hà Đông). Trao đổi với PV về những bãi rác tự phát trên địa bàn quận, bà Trần Thị Lương An - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, UBND quận đã nắm được vấn đề và đã tổ chức cuộc họp để giải quyết. Đồng thời, UBND quận đã chỉ đạo các phường có biện pháp xử lý dứt điểm. Sau tháng 6/2024, UBND quận Hà Đông sẽ tiến hành kiểm tra việc dọn dẹp các bãi rác tự phát. Trong ảnh: Đốt rác tại đường Văn Khê phát sinh làn khói có mùi khét, gây ô nhiễm môi trường.( Ảnh Quang Thành) Chùm ảnh phóng viên báo Tri Thúc & Cuộc Sống ghi nhận từ ngày 08/05 đến ngày 10/05/2024 cảnh nhếch nhác tại một số tuyến phố trên địa bàn quận Hà Đông. Trong ảnh: Hình ảnh nhếch nhác tại phố Hà Trì (phường Hà Cầu). Vật liệu xây dựng tại các công trình đang thi công lấn chiếm vỉa hè phố Hà Trì (phường Hà Cầu). Hàng quán dựng ô dù, lều bạt lấn chiếm vỉa hè, lòng đường (phường La Khê). Vật liệu xây dựng tại công trình đang thi công lấn chiếm vỉa hè phố Vạn Phúc (phường Vạn Phúc). Trước thực trạng trên, đề nghị UBND quận Hà Đông và các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý, xóa bỏ hình ảnh nhếch nhác tại một số tuyến đường, khoác "tấm áo mới" cho phố phường, xây dựng đô thị "Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp".

