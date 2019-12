Genesis G80 dùng 3 năm, lỗ hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Một chiếc sedan hạng sang Genesis G80 đời 2016 đã qua sử dụng hơn 50.000 km mới đây đã được rao bán trên sàn xe cũ với mức khoảng 1,3 tỉ đồng. Giá xe Genesis G80 mới ở thời điểm 2016 là khoảng 2,5 tỉ đồng. Như vậy chủ xe đã lỗ khoảng 1,2 tỉ đồng sau 3 năm sử dụng. Mẫu xe sang Genesis G80 của Hàn Quốc định vị ngang tầm Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series hay Audi A6. Chiếc Genesis G80 này thuộc phiên bản thường, xe sở hữu kích thước tổng thể ở mức dài 4.991mm, rộng 1.889 mm, cao 1.481 mm, chiều dài trục cơ sở 3.010 mm. Mặt trước của Genesis Sedan 2016 nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn với 6 nan ngang đi kèm viền kim loại mạ chrome sáng, thiết kế này làm nhiều người liên tưởng đến những chiếc siêu xe Aston Martin của Anh quốc. Hệ thống đèn pha HID với hệ thống cân bằng tinh vi giữ ánh sáng luôn song song với mặt đường, đi kèm với đó là dải LED chạy ngày ấn tượng. Xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu được thiết kế ấn tượng sử dụng công nghệ LED. Cặp ống xả với chụp làm từ kim loại đặt đối xứng 2 bên, cửa cốp trên Hyundai Genesis Sedan có khả năng đóng mở điện trong khi 4 cửa chính là loại cửa hít khá hiện đại. Mâm xe là loại 19 inch đa chấu đi kèm lốp kích thước 245/40. Nội thất xe Genesis nói chung và G80 nói riêng mang nhiều nét Tây phương. Ghế xe bọc da Nappa màu be, có chỉnh điện, sưởi ấm, thông gió và nhớ 2 vị trí. Khoang cabin hơi trầm bởi sự kết hợp các màu lì, từ da ghế, ốp gỗ cho đến các chi tiết nhựa mềm. Vô-lăng 4 chấu lớn, đem đến cảm giác cổ điển. Hệ thống giải trí đa thông tin tích hợp sau màn hình 9,2 inch, độ phân giải HD. Âm thanh Lexicon cao cấp với 17 loa. Hướng tới hàng ghế ông chủ, Genesis bố trí một bảng điều khiển tích hợp trong bệ tì tay, cho phép người ngồi phía sau có thể chỉnh hệ thống giải trí, ghế trước, sau, điều hòa... Cạnh tranh với các đối thủ đến từ Đức không chỉ bằng sự sang trọng và nhiều tiện nghi cao cấp, Genesis G80 còn có động cơ lớn. Phiên bản ở Việt Nam sử dụng loại máy xăng V6, dung tích 3,8 lít, công suất 311 mã lực và mô men xoắn 397 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Sau vô lăng có lẫy chuyển số để tăng cảm giác thể thao. Gầm xe có thể nâng/hạ tự động. Công nghệ an toàn cũng là điểm mạnh mà Genesis muốn đưa G80 ngang hoặc hơn xe Nhật, Đức. Các tính năng chủ động gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm, phanh tự động, phát hiện người đi bộ, cảnh báo giao thông phía sau và camera 360 độ. Các trang bị cơ bản như hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo… hay 9 túi khí. Tại thị trường Mỹ, Hyundai Genesis Sedan 2016 phiên bản 3.8 khi ra mắt có giá bán đề xuất từ 38.750 USD trong khi đó về Việt Nam với nhiều trang bị tùy chọn hiện đại và đẳng cấp, xe được phân phối chính hãng với giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Với giá xe Genesis G80 cũ được chào bán khoảng 1,3 tỉ đồng, đây là dòng xe sang đáng cân nhắc khi mẫu xe Hàn Quốc này sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hơn so với các dòng xe cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết Hyundai Genesis sedan 2016 tại Việt Nam.

Một chiếc sedan hạng sang Genesis G80 đời 2016 đã qua sử dụng hơn 50.000 km mới đây đã được rao bán trên sàn xe cũ với mức khoảng 1,3 tỉ đồng. Giá xe Genesis G80 mới ở thời điểm 2016 là khoảng 2,5 tỉ đồng. Như vậy chủ xe đã lỗ khoảng 1,2 tỉ đồng sau 3 năm sử dụng. Mẫu xe sang Genesis G80 của Hàn Quốc định vị ngang tầm Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series hay Audi A6. Chiếc Genesis G80 này thuộc phiên bản thường, xe sở hữu kích thước tổng thể ở mức dài 4.991mm, rộng 1.889 mm, cao 1.481 mm, chiều dài trục cơ sở 3.010 mm. Mặt trước của Genesis Sedan 2016 nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn với 6 nan ngang đi kèm viền kim loại mạ chrome sáng, thiết kế này làm nhiều người liên tưởng đến những chiếc siêu xe Aston Martin của Anh quốc. Hệ thống đèn pha HID với hệ thống cân bằng tinh vi giữ ánh sáng luôn song song với mặt đường, đi kèm với đó là dải LED chạy ngày ấn tượng. Xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu được thiết kế ấn tượng sử dụng công nghệ LED. Cặp ống xả với chụp làm từ kim loại đặt đối xứng 2 bên, cửa cốp trên Hyundai Genesis Sedan có khả năng đóng mở điện trong khi 4 cửa chính là loại cửa hít khá hiện đại. Mâm xe là loại 19 inch đa chấu đi kèm lốp kích thước 245/40. Nội thất xe Genesis nói chung và G80 nói riêng mang nhiều nét Tây phương. Ghế xe bọc da Nappa màu be, có chỉnh điện, sưởi ấm, thông gió và nhớ 2 vị trí. Khoang cabin hơi trầm bởi sự kết hợp các màu lì, từ da ghế, ốp gỗ cho đến các chi tiết nhựa mềm. Vô-lăng 4 chấu lớn, đem đến cảm giác cổ điển. Hệ thống giải trí đa thông tin tích hợp sau màn hình 9,2 inch, độ phân giải HD. Âm thanh Lexicon cao cấp với 17 loa. Hướng tới hàng ghế ông chủ, Genesis bố trí một bảng điều khiển tích hợp trong bệ tì tay, cho phép người ngồi phía sau có thể chỉnh hệ thống giải trí, ghế trước, sau, điều hòa... Cạnh tranh với các đối thủ đến từ Đức không chỉ bằng sự sang trọng và nhiều tiện nghi cao cấp, Genesis G80 còn có động cơ lớn. Phiên bản ở Việt Nam sử dụng loại máy xăng V6, dung tích 3,8 lít, công suất 311 mã lực và mô men xoắn 397 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Sau vô lăng có lẫy chuyển số để tăng cảm giác thể thao. Gầm xe có thể nâng/hạ tự động. Công nghệ an toàn cũng là điểm mạnh mà Genesis muốn đưa G80 ngang hoặc hơn xe Nhật, Đức. Các tính năng chủ động gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm, phanh tự động, phát hiện người đi bộ, cảnh báo giao thông phía sau và camera 360 độ. Các trang bị cơ bản như hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo… hay 9 túi khí. Tại thị trường Mỹ, Hyundai Genesis Sedan 2016 phiên bản 3.8 khi ra mắt có giá bán đề xuất từ 38.750 USD trong khi đó về Việt Nam với nhiều trang bị tùy chọn hiện đại và đẳng cấp, xe được phân phối chính hãng với giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Với giá xe Genesis G80 cũ được chào bán khoảng 1,3 tỉ đồng, đây là dòng xe sang đáng cân nhắc khi mẫu xe Hàn Quốc này sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hơn so với các dòng xe cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết Hyundai Genesis sedan 2016 tại Việt Nam.