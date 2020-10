Geely Okavango từ 356 triệu đồng tại Trung Quốc, "đấu" Ford Explorer

Vào hồi cuối tháng 4 năm nay, thương hiệu xe hơi Trung Quốc Geely đã chính thức trình làng mẫu SUV cỡ lớn mới mang tên Haoyue. Đến nay, Geely Haoyue 2021 mới rục rịch thâm nhập thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines, dưới cái tên Okavango. Trước Okavango, đã có 2 mẫu xe Geely khác được phân phối chính hãng tại thị trường Philippines, đó là Coolray và Azkarra. Thuộc phân khúc SUV 7 chỗ, Geely Okavango được đặt tên theo vùng châu thổ rộng lớn trong đất liền của Cộng hòa Bostwana. Vùng châu thổ Okavango được coi là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của châu Phi và di sản thế giới thứ 1.000. Theo hãng xe Geely của Trung Quốc, Okavango 2021 là một "mẫu xe độc đáo tuyệt vời". Do đó, Geely tự tin là Okavango 2021 sẽ trở thành một điểm nhấn trong phân khúc SUV 7 chỗ. Về mặt kích thước, Geely Okavango 2021 sở hữu chiều dài 4.835 mm long, rộng 1.900 mm, cao 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm. Với kích thước này, Geely Okavango 2021 ngang ngửa với những mẫu SUV cỡ lớn như Toyota Land Cruiser Prado, nằm giữa Hyundai Santa Fe và Ford Explorer. Đồng thời, Okavango 2021 cũng là mẫu SUV lớn nhất từ trước đến nay của thương hiệu ôtô Trung Quốc Geely. Ngoài ra, Geely Okavango 2021 còn có những đường dập gân nổi bật và chắn bùn được thiết kế "cơ bắp". Mẫu xe này sở hữu chiều cao gầm 190 mm và đi kèm cả cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Bên trong Geely Okavango 2021 là không gian nội thất khá gọn gàng và được thiết kế theo phong cách hình học. Điều này được thể hiện qua cửa gió điều hòa với thiết kế giống ký hiệu vô cực (∞). Trong khi đó, màn hình thông tin giải trí của xe có thiết kế như máy tính bảng, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Theo hãng Geely, Okavango 2021 vốn là mẫu xe kết hợp giữa thiết kế của SUV và sự thực dụng của MPV. Do đó, mẫu xe này có đến 19 cấu hình ghế và 42 hộc chứa đồ khác nhau. Riêng 2 hàng ghế sau có thể gập phẳng xuống sàn và đủ chỗ để đặt giường đôi lên đây. Khi 2 ghế sau gập xuống, Geely Okavango 2021 mang đến khoang hành lý có thể tích 2.050 lít. Ngoài ra, ở thị trường Trung Quốc, mẫu xe này còn có phiên bản 5 chỗ với khoang hành lý 2.370 lít nếu ghế sau gập xuống. Xe sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít do Geely và Volvo cùng nhau phát triển. Động cơ kết hợp với hệ thống mild hybrid 48V-EMS, tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Được biết, khách hàng Philippines đã có thể đặt cọc mua Geely Okavango 2021 từ hôm 17/10/2020. Hiện giá xe Geely Okavango 2021 tại thị trường Philippines vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, mẫu SUV 7 chỗ này có giá dao động từ 108.800 - 148.800 Nhân dân tệ (khoảng 356 - 487 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Video: Chi tiết Geely Haoyue 2021 mới ra mắt tại Phillipines.

