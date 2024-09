Geely Geome Xingyuan chí 261 triệu đồng – xe điện “bình dân” gây sốt

Geely đã chính thức ra mắt mẫu xe điện Geome Xingyuan 2025 tại Trung Quốc với thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi hữu ích nhưng giá bán lại ở tầm rất thấp so với mặt bằng chung của thị trường, tạo nên thế đối đầu trực tiếp với những loại xe cùng phân khúc như BYD Dolphin. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu con Geome của Geely, vốn có tên ban đầu là “Geometry” nhưng đã được rút gọn lại như hiện nay. Nhìn tổng thể, xe điện Geome Xingyuan là một chiếc hatchback có kiểu dáng thân thiện và gần gũi, hợp với những khách hàng trẻ tuổi. Đầu xe tối giản, đèn pha và đèn hậu hình bầu dục. Tay nắm cửa phẳng. Trụ xe và viền nhựa ở phần dưới thân xe màu đen. Khách hàng có thể đặt mua xe với nhiều màu sắc tươi sáng thú vị lấy cảm hứng từ hương vị kem Haagen-Dazs, nhờ sự hợp tác giữa hai công ty. Những màu này bao gồm Basil Green, Berry Powder, Mousse Silver, Truffle Grey, Milk White, Sea Salt Blue và Vanilla Beige. Với kích thước tổng thể lần lượt là 4.135 x 1.805 x 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm, Geome Xingyuan dài hơn 10 mm và rộng hơn 35 mm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp BYD Dolphin. Ngoại thất xe còn có những điểm đáng chú ý như mâm xe R16 bốn chấu hay dòng chữ “Geome” nổi bật trên trụ D. Không gian nội thất của Geely Geome Xingyuan được thiết kế theo phong cách tối giản, thể hiện sự sang trọng không thua gì những dòng xe cao cấp hơn. Ở chính giữa táp-lô là màn hình cảm ứng cỡ lớn hiển thị thông tin giải trí, chạy hệ điều hành Flyme Auto của Meizu, hỗ trợ chơi game và nhiều tùy chỉnh khác, cùng với trợ lý giọng nói AI tích hợp và khả năng tương thích cao với điện thoại di động Meizu. Phía sau vô-lăng là màn hình LCD thay cho cụm đồng hồ, còn phía trước ghế hành khách là đồ họa chiếu sáng hình thành phố, tạo cảm giác như một màn hình thứ 3. Những họa tiết phát sáng này cũng được chiếu lên các tấm ốp cửa, đóng vai trò như một biến thể đơn giản hơn của hệ thống đèn viền trang trí nội thất. Các tiện ích nổi bật khác bao gồm vô-lăng 2 chấu, cần số nhỏ và 2 giá để cốc. Hộp đựng găng tay có dung tích lên đến 10 lít, trong khi không gian chứa đồ bên trong xe có đến 35 ngăn. Cốp xe có dung tích 375 lít và khi gập hàng ghế thứ hai, không gian tăng lên tới 1.320 lít, chưa kể một cốp trước với dung tích 70 lít. Tại Trung Quốc, Geome Xingyuan có 2 cấu hình vận hành. Bản tiêu chuẩn được trang bị mô-tơ điện TZ160XS001 của GLB Power, cho công suất tối đa 78 mã lực (58 kW) và đạt tốc độ tối đa 125 km/h. Phiên bản cao cấp hơn được trang bị mô-tơ TZ160XS002 với công suất 114 mã lực và tốc độ tối đa lên tới 135 km/h. Khách hàng mua Geely Geome Xingyuan 2025 có 2 tùy chọn pin LFP do CATL sản xuất, pin dung lượng 30,12 kWh cho phạm vi di chuyển 310 km theo tiêu chuẩn CLTC và 40,16 kWh cho phạm vi di chuyển 410 km. Đây đều là những thông số có phần dư dả hơn mức cần thiết đối với một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ. Dự kiến, xe sẽ được bán ra tại Trung Quốc ngay trong tháng 9 này nhằm cạnh tranh với BYD Dolphin. Giá xe Geely Geome Xingyuan 2025 khởi điểm dự kiến của mẫu xe hatchback này từ 80.000 Nhân dân tệ (tương đương 261,08 triệu đồng). Video: Chi tiết Geely Galaxy E5 chạy điện tại Trung Quốc.

