Geely Emgrand 2025 sang chảnh từ 227 triệu đồng, rẻ hơn cả Toyota Vios

Vào ngày 6/7/2024 vừa qua, hãng xe Trung Quốc đã chính thức cho ra mắt mẫu sedan Geely Emgrand 2025 mới, một chiếc xe nhỏ gọn thuộc thương hiệu mới của Geely. Giá xe Geely Emgrand 2025 cho tổng cộng 4 cấu hình với mức bán ra từ 69.900 nhân dân tệ 88.900 nhân dân tệ (tương đương 227 triệu đồng đến 289 triệu đồng). Đồng thời, là mẫu xe facelift nên được bổ sung thêm tùy chọn màu nội thất và ứng dụng hệ thống Galaxy OS mới trên xe. Xem xét về ngoại hình, mặc dù là một mẫu xe facelift, nhưng hình dáng tổng thể của mẫu xe sedan Geely Emgrand 2025 về cơ bản giống với mẫu cũ, sự khác lạ nhỏ nhoi chỉ đến từ việc xe có lưới tản nhiệt phía trước chủ yếu được nâng cấp và lắp đặt logo thương hiệu màu bạc mới. Cụ thể, xe Geely Emgrand 2025 sử dụng lưới tản nhiệt phía trước thác mây chảy, kết hợp với hình hút gió ba tầng bên dưới giúp mở rộng tầm nhìn ngang của xe một cách thích hợp. Nhìn vào phần hông xe, Geely Emgrand 2025 có những đường gân hông mượt mà, gọn gàng mà Geely họ đã gọi là đường gân sắc sảo chạy ngang trời, kéo dài từ chắn bùn trước tới đuôi xe, nối liền toàn bộ thân xe, tạo nên một tổng thể đầy đặn. Vòng ra phần đuôi xe, nơi mà Geely Emgrand 2025 sử dụng bộ đèn hậu dạng xuyên thấu. Đồng thời, kết cấu các hốc đèn bên trái và bên phải xe rất phức tạp, không chỉ giúp tăng cảm giác về chiều sâu mà còn kéo dài hiệu ứng thị giác của đuôi xe, giúp dễ nhận biết hơn khi được chiếu sáng. Hệ số cản gió của xe là 0,27Cd. Được định vị là một mẫu sedan cỡ nhỏ nên kích thước của xe Geely Emgrand 2025 vẫn giữ nguyên so với mẫu xe hiện tại, xe có kích thước tổng thể bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4.638 mm x 1.820 mm x 1.460 mm, và chiều dài cơ sở đạt mức là 2.650 mm. Về nội thất, là một mẫu xe facelift, vì thế, Geely Emgrand 2025 tuân theo phong cách thiết kế tổng thể của mẫu cũ, đồng thời bổ sung thêm cách phối màu nội thất mới của Orange Wind Wanli, giúp hiệu ứng hình ảnh tổng thể trở nên ấm áp hơn. Đồng thời, chiếc xe Geely Emgrand 2025 còn được trang bị màn hình kép lớn kết hợp màn hình điều khiển trung tâm lớn 12,3 inch + bảng đồng hồ full LCD 10,25 inch. Sau cùng, mẫu sedan Geely Emgrand 2025 được trang bị nền tảng buồng lái kỹ thuật số hiệu suất cao thế hệ mới E02, hệ điều hành Galaxy. Hệ thống ô tô có những ứng dụng mới, hệ sinh thái thông minh không ngừng được nâng cấp. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động. Bảng điều khiển phụ lái có cửa thoát khí điều hòa tự động được trang trí bằng các chi tiết mạ crôm. Có móc rảnh tay trên viền cửa. Bảng điều khiển trung tâm có ngăn chứa đồ hai lớp có thể chứa hai điện thoại di động. Về sức mạnh, xe mới Geely Emgrand 2025 sẽ tiếp tục được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 1.5L với công suất tối đa 93 kilowatt, tương đương 127 mã lực và mô-men xoắn cực đại 152 Nm. Hộp số kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Có thể thấy, chiếc xe Geely Emgrand 2025 là 1 mẫu xe bình cũ rượu cũng không có gì mới mẻ. Các tính năng của xe bao gồm kiểm soát hành trình, radar đỗ xe phía sau, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc Cửa sổ trời có thể mở, mở cửa không cần chìa khóa, chỉnh điện/sưởi gương chiếu hậu và trợ lý an toàn thông minh từ xa qua điện thoại di động có thể nhận ra chức năng giám sát, điều khiển và thông tin chính về xe từ xa, chẳng hạn như khởi động và dừng động cơ, mở/khóa xe, bật và tắt điều hòa. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Geely Emgrand 2025 lần lượt là 4638/1820/1460mm và chiều dài cơ sở là 2650mm. Nó được định vị là một chiếc xe nhỏ gọn sau khi gia nhập thị trường, nên sẽ cạnh tranh với BYD Qin PLUS và các mẫu xe khác. Đồng thời, trong hàng ngũ các thương hiệu nước ngoài cũng có những mẫu xe như Chevrolet Cruze có mức độ trùng lặp nhất định về tầm giá. Đây cũng là một thế mạnh cạnh tranh đáng kể mà hãng Geely sẽ phải đối mặt khi ra mắt. Tuy nhiên, Geely Emgrand 2025 được trang bị nền tảng buồng lái kỹ thuật số hiệu suất cao thế hệ mới E02 và hệ sinh thái thông minh liên tục được nâng cấp, ở một mức độ nhất định đáp ứng nhu cầu mua xe của người tiêu dùng trẻ ngày nay. Video: Chi tiết sedan Geely Emgrand 2025 sang chảnh giá rẻ.

