Geely chuẩn bị chào sân Việt Nam loạt xe ôtô chỉ từ 500 triệu đồng

Theo thông tin từ Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, thương hiệu Geely từ Trung Quốc đã đăng ký sở hữu độc quyền kiểu dáng cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, dải đèn trang trí và mâm xe của hai mẫu xe điện Geely Geometry G6 và M6 2023 mới. Việc đăng ký bản quyền kiểu dáng xe là một dấu hiệu cho thấy Geely đã sẵn sàng sản xuất và phân phối mẫu ôtô điện này tại Việt Nam. Thông tin càng có thêm căn cứ khi theo một số nguồn tin, ông Will Wan - Giám đốc kinh doanh khu vực châu Á của Geely đã làm việc cùng một số đơn vị lắp ráp xe Việt Nam. Trước đó, tập đoàn này cũng đã nhiều lần cử đại diện sang nước ta để khảo sát thị trường. Giống như Zeekr hay Lynk & Co, Geometry cũng là một thương hiệu con thuộc tập đoàn Geely. G6 và M6 được Geometry ra mắt lần đầu tiên tại Trung Quốc hồi tháng 8/2022. Trong đó, Geometry G6 có thiết kế sedan còn M6 mang kiểu dáng crossover. Geometry G6 sắp về Việt Nam thuộc phân khúc sedan thuần điện hạng C với chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.752 x 1.804 x 1.503 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Xe được trang bị động cơ điện công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Tốc độ tối đa mà mẫu sedan điện này đạt được là 150 km/h, cùng với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây. Xe có 2 tùy chọn pin gồm 53 kWh và 70 kWh cho tầm vận hành tối đa 480 và 620 km. Geometry M6 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.432 x 1.833 x 1.560 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm, cạnh tranh ở nhóm crossover hạng C, trong đó có VinFast VF e34. Trang bị động cơ điện và pin của Geometry M6 tương tự G6 nhưng cho ra quãng đường di chuyển thấp hơn, lần lượt là 450 và 580 km với 2 tùy chọn pin 53 kWh và 70 kWh. Geometry M6 và G6 mang thiết kế tối giản với mặt ca lăng kín đặc trưng của xe điện, kết hợp logo phát sáng đặt ở chính giữa và đèn pha dạng LED. Nội thất của cả Geometry M6 và G6 đều được áp dụng phong cách tối giản với màn hình đồng hồ LCD 10,2 inch, màn hình trung tâm dạng cảm ứng kích thước lớn đi kèm hệ điều hành Huawei HarmonyOS. Ngoài ra, cả hai mẫu xe này còn có màn hình HUD, cần số dạng cần gạt đặt sau vô lăng, sạc không dây và cửa gió điều hòa ẩn. Tại Trung Quốc, mức giá xe Geometry M6 và G6 bán ra giống nhau, dao động từ 21.670 - 27.020 USD (khoảng 500 – 621 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Geely Geometry G6 EV tại Trung Quốc.

