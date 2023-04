Geely Panda Mini EV phiên bản “vịt vàng” siêu rẻ, từ 183 triệu đồng

Geely là 1 trong những tập đoàn xe ôtô hàng đầu tại Trung Quốc, họ có nhiều thương hiệu con rất nổi tiếng, 1 trong số đó là Geely Panda Mini chạy điện, 1 lời tuyên chiến với Wuling Hongguang Mini EV, mẫu ôtô điện đô thị bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc trong nhiều năm qua. Ngoài việc cạnh tranh về giá bán, Geely rất tích cực mang đến những tùy chọn cho Panda Mini EV theo các nhân vật hoạt hình hay các loài vật, tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, họ đã giới thiệu phiên bản xe Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition, lấy ý tưởng từ chú vịt vàng. Với thiết kế vốn khá nổi tiếng vì giống đối thủ Wuling Hongguang Mini EV, vì thế, ở phiên bản "vịt vàng" này, Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition còn gây ấn tượng nhiều hơn với màu sơn vàng óng ánh ở ngoại thất, và tất nhiên, không thể thiếu hình ảnh chú vịt vàng được thiết kế 2 bên cửa xe. Geely cho biết họ chỉ sản xuất giới hạn Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition, điều này được xem rằng hãng xe Trung Quốc muốn kích thích sự tò mò, mua sắm của khách hàng, vì nếu không nhanh tay mua, hãng sẽ không sản xuất nữa.Giá xe Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition cho 2 phiên bản là Happy và Lucky lần lượt là 53.900 nhân dân tệ và 56.900 nhân dân tệ (tương đương 183 triệu đồng và 194 triệu đồng), thời gian đặt hàng dự kiến vào ngày 28 tháng 4 trên các kênh chính thức của Geely Auto và sẽ được giao dần vào ngày 20/5/2023. Về ngoại hình, hình dạng của Geely Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition kết hợp rất nhiều yếu tố liên quan đến chú vịt nhỏ màu vàng từ màu sơn, dòng chữ What The Duck (con vịt gì) bên sườn xe, chưa hết, trục bánh xe cũng sử dụng các yếu tố cối xay gió. Việc ra mắt phiên bản giới hạn của chú vịt nhỏ màu vàng lần này là để tận dụng "văn hóa dễ thương" và "văn hóa hai chiều", để người dùng có thể tìm thấy vòng kết nối của riêng mình, tạo thêm nhiều nhóm chơi xe. Bên trong khoang lái Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition cũng rất nổi bật với màu vàng làm tông chủ đạo, xe có thêm hình ảnh chú vịt vàng xuất hiện trên bảng táp lô, đối diện ghế phụ, ngoài ra là trang bị màn hình cảm ứng kích thước 8 inch, bảng đồng hồ 9,2 inch và hệ thống kết nối điện thoại di động không dây. Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition còn được trang bị camera độ nét chuẩn 30w (độ phân giải 640*480), 2 cảm biến lùi (radar siêu âm), cảm biến lùi kép với hình ảnh lùi theo quỹ đạo, rõ nét, giúp đỗ xe dễ dàng, an toàn hơn . Về thời lượng pin, Panda Mini Little Yellow Duck Limited Edition được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, giúp xe có thể di chuyển quãng đường dài lên đến 200 km trong 1 lần sạc đầy pin, theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Tính năng sạc nhanh DC 22kW có thể giúp xe sạc từ 30% lên 80% chỉ trong 30 phút. Video: Giới thiệu xe điện Geely Panda Mini EV 2023 mới.

