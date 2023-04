Geely Boyue Cool 2024, "đối thủ Hyundai Tucson chỉ từ 336 triệu đồng

Vào ngày 26/4 vừa qua, chiếc xe SUV cỡ C - Boyue Cool - do Geely và Volvo hợp tác sản xuất đã được giới thiệu đến giới truyền thông Trung Quốc cũng như các khách hàng. So với lần ra mắt "online" đầu tháng, ở lần này, đã có sự bất ngờ lớn về giá bán của Geely Boyue Cool 2024 mới. Cụ thể, mẫu xe SUV Geely Boyue Cool sẽ có bốn mẫu được bán ra thị trường với mức giá từ 102.800 nhân dân tệ đến 125.800 nhân dân tệ, với giá chốt này, Geely đã điều chỉnh tăng 1 bản cho xe và nhìn chung, giá giảm so với công bố đầu tháng. Ban đầu xe sẽ có tổng cộng 3 cấu hình và giá bán trước lần lượt là 109.000 nhân dân tệ, tương đương 372 triệu đồng, 119.000 nhân dân tệ, khoảng 406 triệu đồng và 129.000 nhân dân tệ, tương đương 439 triệu đồng. Như vậy, so với mức giá trước đó được tiết lộ từ 372 triệu đồng, trong ngày ra mắt chính thức vào 26/4, liên doanh Volvo và Geely đã ấn định mức giá bán cho xe chỉ từ 346 triệu đồng, tức rẻ hơn 26 triệu đồng. Thậm chí nếu bạn cọc mua xe bây giờ sẽ được hưởng khuyến mãi và khi trừ tiền, giá xe chỉ còn từ 336 triệu đồng. Được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ, Geely Boyue Cool 2024 giá rẻ sở hữu kích thước 4.510/1.865/1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.701 mm. Điểm nhấn của ngoại hình xe là việc áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Starburst Vision” của Geely, mang đến hình dáng đẹp mắt, thời trang, phù hợp với giới trẻ. Còn nội thất có bảng đồng hồ kỹ thuật số full LCD 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm kỹ thuật số kích thước 13,2 inch tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155, xe có tổng cộng 39 chỗ chứa đồ và thể tích cốp là 571 lít. Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu ngoại thất là trắng, xanh dương, xanh lục và xám cũng như 2 màu nội thất là xám và be. Cung cấp sức mạnh cho xe Geely Boyue Cool đến từ động cơ phun xăng trực tiếp 4 xi-lanh 1.5TD với công suất tối đa 133 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp với hộp số DCT 7 cấp. Thời gian tăng tốc 0 – 100 km/h chính thức của nó là 7,9 giây và mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC là 6,29 lít/100km. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Geely Boyue Cool 2024.

Vào ngày 26/4 vừa qua, chiếc xe SUV cỡ C - Boyue Cool - do Geely và Volvo hợp tác sản xuất đã được giới thiệu đến giới truyền thông Trung Quốc cũng như các khách hàng. So với lần ra mắt "online" đầu tháng, ở lần này, đã có sự bất ngờ lớn về giá bán của Geely Boyue Cool 2024 mới. Cụ thể, mẫu xe SUV Geely Boyue Cool sẽ có bốn mẫu được bán ra thị trường với mức giá từ 102.800 nhân dân tệ đến 125.800 nhân dân tệ, với giá chốt này, Geely đã điều chỉnh tăng 1 bản cho xe và nhìn chung, giá giảm so với công bố đầu tháng. Ban đầu xe sẽ có tổng cộng 3 cấu hình và giá bán trước lần lượt là 109.000 nhân dân tệ, tương đương 372 triệu đồng, 119.000 nhân dân tệ, khoảng 406 triệu đồng và 129.000 nhân dân tệ, tương đương 439 triệu đồng. Như vậy, so với mức giá trước đó được tiết lộ từ 372 triệu đồng, trong ngày ra mắt chính thức vào 26/4, liên doanh Volvo và Geely đã ấn định mức giá bán cho xe chỉ từ 346 triệu đồng, tức rẻ hơn 26 triệu đồng. Thậm chí nếu bạn cọc mua xe bây giờ sẽ được hưởng khuyến mãi và khi trừ tiền, giá xe chỉ còn từ 336 triệu đồng. Được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ, Geely Boyue Cool 2024 giá rẻ sở hữu kích thước 4.510/1.865/1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.701 mm. Điểm nhấn của ngoại hình xe là việc áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Starburst Vision” của Geely, mang đến hình dáng đẹp mắt, thời trang, phù hợp với giới trẻ. Còn nội thất có bảng đồng hồ kỹ thuật số full LCD 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm kỹ thuật số kích thước 13,2 inch tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155, xe có tổng cộng 39 chỗ chứa đồ và thể tích cốp là 571 lít. Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu ngoại thất là trắng, xanh dương, xanh lục và xám cũng như 2 màu nội thất là xám và be. Cung cấp sức mạnh cho xe Geely Boyue Cool đến từ động cơ phun xăng trực tiếp 4 xi-lanh 1.5TD với công suất tối đa 133 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp với hộp số DCT 7 cấp. Thời gian tăng tốc 0 – 100 km/h chính thức của nó là 7,9 giây và mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC là 6,29 lít/100km. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Geely Boyue Cool 2024.