SUV Boyue Cool của Volvo và Geely "nhá hàng", đối thủ Hyundai Tucson

Geely là một công ty ôtô đa quốc gia của Trung Quốc có trụ sở tại Hàng Châu, Chiết Giang, tập đoàn này nắm quyền phân phối nhiều thương hiệu xe nổi tiếng trên thế giới cũng như tạo ra cho mình các thương hiệu ôtô khác nhau, SUV Boyue Cool 2023 là 1 trong những "cá thể" đó. Mới đây, Geely Boyue 2023 mới đã tung ra video giới thiệu. Cụ thể, chiếc Cool nằm trong phân khúc xe SUV cỡ nhỏ. Boyue Cool dự kiến sẽ được bán trước ra thị trường từ tháng 4, hiện tại, các thông tin liên quan về chiếc SUV cỡ C này còn khá hạn chế. Chỉ biết rằng, Boyue Cool nhắm đến nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi. Theo nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, Boyue Cool được áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Starburst Vision” của Geely, nhờ đó mà ngoại hình xe khá góc cạnh với những đường nét sắc sảo. Đầu tiên là phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, với điểm nhấn là được trang trí bằng lưới đen ma trận sắc nét. Ngoài ra, dải đèn LED ban ngày xuyên thấu có thể thắp sáng cùng với logo thương hiệu cùng đèn pha hình chữ Y nằm ngang mang đến tổng thể đầu xe khá hầm hố. Nhìn từ trên cao, Boyue Cool còn có cửa sổ trời toàn cảnh. Vòng ra phía đuôi xe, Boyue Cool sở hữu cụm đèn hậu kiểu xuyên suốt kết hợp với đèn hình chữ Y ở cả hai bên và đèn phanh gắn trên cao. Xe có ống xả kép, chia đều 2 bên. Kích thước của Boyue Cool bao gồm chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.510x1.865x1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.701 mm. Đáng tiếc là Geely chưa tiết lộ hình ảnh chi tiết nội thất của chiếc xe SUV cỡ C Boyue Cool, tuy nhiên, họ cũng tuyên bố rằng xe khi ra mắt sẽ giới thiệu khái niệm “buồng lái tương tác kỹ thuật số” Trong đó, video giới thiệu cũng cho thấy 1 phần nội thất sẽ được trang bị bảng điều khiển LCD, màn hình điều khiển trung tâm lớn, đặt dọc và có thông tin còn chia sẻ vô lăng đa chức năng sẽ có kháng khuẩn. Dựa trên thông tin khai báo trước đó từ MIIT Trung Quốc, sức mạnh của xe Boyue Cool đến từ động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít do Volvo và Geely hợp tác phát triển với công suất tối đa 178 mã lực, kết hợp với hộp số DCT 7 cấp. Mức giá xe Boyue Cool 2023 vẫn là một ẩn số. Video: SUV Boyue Cool của Volvo và Geely tại Trung Quốc.

