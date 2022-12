Cụ thể, sau khi một chiếc Kia Sportage 2023 mới tham gia cuộc kiểm tra an toàn phương tiện do Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) của Mỹ tổ chức vào ngày 17 tháng 11, thì túi khí rèm bên người lái của chiếc xe được kiểm tra đã không bung ra đúng cách.

Gần 77.000 xe Kia Sportage 2023 dính án triệu hồi vì lỗi túi khí.

Một số thông tin được tiết lộ cho rằng túi khí rèm bên có thể đã bị xoắn lại trong quá trình lắp ráp xe tại nhà máy Kia Georgia, nhiều khả năng là do lỗi của công nhân lắp ráp. Xe Kia Sportage 2023 túi khí không bung ra đúng cách khi có va chạm xảy ra sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trên xe.

Chính vì vậy một cuộc triệu hồi lớn đã được tiến hành, những chiếc Kia Sportage được xác định gặp lỗi có thời gian sản xuất từ ngày 12/1/2022 đến ngày 17/11/2022. Toàn bộ những khách hàng có xe bị ảnh hưởng sẽ được hãng thông báo và hướng dẫn mang xe đến trung tâm để được kiểm tra lỗi và khắc phục, tất nhiên nó hoàn toàn miễn phí.