Siêu phẩm Porsche 911 GT3 thứ 3 về Việt Nam, không dưới 16 tỷ

Đến nay đã có 4 chiếc Porsche 911 GT3 về Việt Nam và 3 xe đã có chủ.độ mang về bộ sưu tập của mình. Đến nay đã có 4 chiếc Porsche 911 GT3 cập bến tại Việt Nam và 3 xe đã có chủ. Chiếc Porsche 911 GT3 thứ 3 trong bài thuộc sở hữu của một người chơi xe có tiếng tại Sài Gòn, xe có tông màu xanh dương đậm Shark Blue, điểm nhấn là cụm phanh màu đỏ cùng bộ vành màu sơn bạc. Porsche 911 GT3 thế hệ mới chính thức trình làng công chúng sau hơn 2 năm kể từ thời điểm thế hệ 992 xuất hiện, thương hiệu xe hơi nước Đức mô tả “đứa con cưng” là mẫu xe mang trên mình ‘DNA’ xe đua nhiều nhất trong các mẫu 911 GT3 thương mại từ trước đến nay. Cản trước, lưới tản nhiệt kích thước lớn là điểm nhấn phần đầu xe. Nắp capô của 911 GT3 được bổ sung thêm hai khe gió tăng sức ép khi xe chạy tốc độ cao. Hệ thống treo của Porsche 911 GT3 không sử dụng lại bộ phận nào giống với mẫu 911 Carrera. Các kỹ sư đã sử dụng thiết lập xương đòn kép từ mẫu xe đua 911 RSR và GT3 Cup, sau đó cải tiến lại để phù hợp cho việc vận hành trên đường trường. Xe được trang bị hệ thống treo đa liên kết, các khớp nối bổ sung được thêm vào trước và sau xe tạo ra khung xe sắc nét cũng như an toàn hơn. Phần đuôi xe 911 GT3 được trang bị bộ cánh gió cỡ lớn mang đến điểm khác biệt rõ rệt so với bản tiêu chuẩn. Khi vận hành, lực ép sẽ tăng 50% so với 911 nguyên bản và tăng lên 150% đối với xe chạy trên đường đua. Cabin xe có phối màu tối, kết hợp cùng những đường chỉ khâu màu xanh dương làm điểm nhấn. Chất liệu Alcantara và da cao cấp bao phủ khoang lái, trong khi đó sợi carbon xuất hiện ở khu vực bệ bước, viền táp-pi, viền bảng táp-lô, ốp cụm điều khiển, ghế ngồi,… Porsche 911 GT3 trang bị động cơ 6 xi-lanh, dung tích 4,0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 502 mã lực và mô-men xoắn 469 Nm. Đi kèm hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp hoặc số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới 317 km/h. Để phù hợp với sức mạnh mới và tối ưu khả năng chạy trong đường đua, Porsche còn nâng cấp hệ thống treo so với 911 tiêu chuẩn.Giá xe Porsche 911 GT3 2022 vẫn còn là ẩn số tại thị trường Việt, tuy nhiên mức giá đồn đoán không dưới 16 tỷ đồng. Đây là chiếc xe xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập của nhiều doanh nhân yêu xe, mê tốc độ. Video: Giới thiệu siêu xe Porsche 911 GT3 thế hệ mới.

Đến nay đã có 4 chiếc Porsche 911 GT3 về Việt Nam và 3 xe đã có chủ.độ mang về bộ sưu tập của mình. Đến nay đã có 4 chiếc Porsche 911 GT3 cập bến tại Việt Nam và 3 xe đã có chủ. Chiếc Porsche 911 GT3 thứ 3 trong bài thuộc sở hữu của một người chơi xe có tiếng tại Sài Gòn, xe có tông màu xanh dương đậm Shark Blue, điểm nhấn là cụm phanh màu đỏ cùng bộ vành màu sơn bạc. Porsche 911 GT3 thế hệ mới chính thức trình làng công chúng sau hơn 2 năm kể từ thời điểm thế hệ 992 xuất hiện, thương hiệu xe hơi nước Đức mô tả “đứa con cưng” là mẫu xe mang trên mình ‘DNA’ xe đua nhiều nhất trong các mẫu 911 GT3 thương mại từ trước đến nay. Cản trước, lưới tản nhiệt kích thước lớn là điểm nhấn phần đầu xe. Nắp capô của 911 GT3 được bổ sung thêm hai khe gió tăng sức ép khi xe chạy tốc độ cao. Hệ thống treo của Porsche 911 GT3 không sử dụng lại bộ phận nào giống với mẫu 911 Carrera. Các kỹ sư đã sử dụng thiết lập xương đòn kép từ mẫu xe đua 911 RSR và GT3 Cup, sau đó cải tiến lại để phù hợp cho việc vận hành trên đường trường. Xe được trang bị hệ thống treo đa liên kết, các khớp nối bổ sung được thêm vào trước và sau xe tạo ra khung xe sắc nét cũng như an toàn hơn. Phần đuôi xe 911 GT3 được trang bị bộ cánh gió cỡ lớn mang đến điểm khác biệt rõ rệt so với bản tiêu chuẩn. Khi vận hành, lực ép sẽ tăng 50% so với 911 nguyên bản và tăng lên 150% đối với xe chạy trên đường đua. Cabin xe có phối màu tối, kết hợp cùng những đường chỉ khâu màu xanh dương làm điểm nhấn. Chất liệu Alcantara và da cao cấp bao phủ khoang lái, trong khi đó sợi carbon xuất hiện ở khu vực bệ bước, viền táp-pi, viền bảng táp-lô, ốp cụm điều khiển, ghế ngồi,… Porsche 911 GT3 trang bị động cơ 6 xi-lanh, dung tích 4,0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 502 mã lực và mô-men xoắn 469 Nm. Đi kèm hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp hoặc số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới 317 km/h. Để phù hợp với sức mạnh mới và tối ưu khả năng chạy trong đường đua, Porsche còn nâng cấp hệ thống treo so với 911 tiêu chuẩn. Giá xe Porsche 911 GT3 2022 vẫn còn là ẩn số tại thị trường Việt, tuy nhiên mức giá đồn đoán không dưới 16 tỷ đồng. Đây là chiếc xe xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập của nhiều doanh nhân yêu xe, mê tốc độ. Video: Giới thiệu siêu xe Porsche 911 GT3 thế hệ mới.