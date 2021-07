GAC Trumpchi GS8 2022 của Trung Quốc "phong cách" xe sang Cadillac

Ngày 24/7/2021 vừa qua, hãng xe GAC của Trung Quốc đã tổ chức sự kiện ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Trumpchi GS8 2022 mới thế hệ thứ hai. Trong sự kiện này, hãng GAC đã trưng bày 2 chiếc Trumpchi GS8 với thiết kế khác nhau. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GPMA, mẫu xe SUV GAC Trumpchi GS8 2022 sở hữu chiều dài 4.980 mm, chiều rộng 1.950 mm, chiều cao 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 145 mm, rộng hơn 40 mm, thấp hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 120 mm. Với kích thước mới, mẫu xe này được định vị là SUV cỡ lớn. Không chỉ đồ sộ, mẫu xe này còn có thiết kế ấn tượng. Một số người đánh giá thiết kế ngoại thất của GAC Trumpchi GS8 2022 giống với SUV hạng sang Cadillac, đặc biệt là XT4. Gần như lột xác so với thế hệ cũ, xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm mắt lưới mạ crôm như những dấu gạch chéo, tạo thành hình chữ "V". Lưới tản nhiệt nối liền với cụm đèn pha Matrix LED với thiết kế kéo dài xuống cản trước, lấy cảm hứng từ động cơ đẩy của tên lửa. Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị ban ngày mới và cản trước thể thao hơn. Bên sườn, GAC Trumpchi GS8 2022 được áp dụng phong cách thiết kế phẳng và thẳng thớm với đường vai xe nổi bật, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Thêm vào đó là cửa sổ cỡ lớn và các cột màu đen, mang đến hiệu ứng nóc lơ lửng cho mẫu SUV Trung Quốc này. Ngoài ra, xe còn có tay nắm cửa có thể bật ra khỏi thân xe. Ở bản cao cấp, xe được trang bị bộ vành có đường kính lên đến 21 inch với thiết kế phức tạp. Bộ vành này nằm trong lốp Michelin PS4 SUV với kích thước 265/45 R21. Trong khi đó, các bản khác dùng la-zăng có đường kính 19 inch và 20 inch. Đằng sau, GAC Trumpchi GS8 2022 đi kèm cụm đèn hậu cỡ lớn nằm dọc và đi kèm tạo hình 2 chữ "H" lạ mắt. Tiếp đến là thiết kế cửa cốp gọn gàng, chắn bùn mượt mà và 2 ống xả cỡ lớn. Ở phiên bản hybrid, GAC Trumpchi GS8 2022 có thiết kế riêng, được thể hiện rõ qua lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn, kéo dài đến hết cản trước. Lưới tản nhiệt của Trumpchi GS8 Hybrid 2022 đi kèm mắt lưới được hãng GAC miêu tả là vảy rồng. Ngay cả thiết kế hốc đèn sương mù trước của phiên bản hybrid cũng khác so với bản thường. Đằng sau, phiên bản GAC Trumpchi GS8 hybrid mới sẽ được bổ sung nẹp mạ crôm nối với 2 ống xả vốn không có ở bản thường. Hiện hãng GAC chưa công bố hình ảnh và thông tin về nội thất của Trumpchi GS8 2022. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của GAC Trumpchi GS8 2022 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 251 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, GAC Trumpchi GS8 Hybrid 2022 được trang bị hệ truyền động THS thế hệ thứ 4 do hãng Toyota sản xuất. Hiện thông số vận hành của hệ truyền động hybrid này vẫn chưa được công bố. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ đỗ xe từ xa và hệ thống tự động lái cấp độ 2. Đặc biệt, mẫu SUV cỡ lớn này còn có hệ thống camera 540 độ, hiển thị cả hình ảnh bên dưới gầm xe, và túi khí bên sườn dành cho cả hàng ghế thứ ba. Hiện giá xe GAC Trumpchi GS8 2022 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu mẫu xe GAC Trumpchi GS8 2022 tại Trung Quốc.

