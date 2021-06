GAC Aion S Plus của Trung Quốc - chiếc sedan điện kết nối 5G

Ra mắt những mẫu xe nâng cấp dựa trên xe sẵn có với các cụm từ bổ sung kiểu như “Plus” và “Pro” là một điểm đặc trưng của các nhà sản xuất xe Trung Quốc. Mới đây, thương thiệu Aion đã chính thức giới thiệu mẫu GAC Aion S Plus 2021 mới, mang vai trò sedan điện cao cấp nhất của mình ở thị trường nội địa Trung Quốc. Aion là một thương hiệu xe điện mới được thành lập trong năm 2017, thuộc sở hữu bởi GAC Aion New Energy Automobile, một công ty con của GAC Group. Aion S Plus chạy điện được chế tạo dựa trên S, nhưng với một thiết kế sắc xảo và trang bị nhiều công nghệ hơn. Nó có thân vỏ rất trơn mượt, mang lại tỉ số lực cản chỉ 0,211 Cd. Bên cạnh đó, tổng thể thiết kế nâng cấp mới trông cũng đẹp mắt, gọn gàng mà không có mấy đường nét thừa. Chi tiết thiết kế nổi bật nhất của xe nằm ở phía trước với lưới tản nhiệt gần giống kiểu xe đua, kẹp giữa bởi tấm chắn bùn sắc cạnh như lưỡi dao. Hai cụm đèn pha trông cũng rất tuyệt với dải LED sáng trưng. Hàng chữ Aion ở phía đuôi xe có kích thước vừa phải, thay vì “to đập vào mặt” giống nhiều mẫu xe Trung Quốc khác. Một điểm lạ là đuôi xe chỉ mỗi huy hiệu chữ S mà không có thêm chữ Plus. Bộ la-zăng mang thiết kế lạ mắt, tối ưu khí động học là một trang bị độc quyền dành cho S Plus. Về mặt thông số kỹ thuật, Aion S Plus có trang bị một mô tơ điện với công suất 204 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn cực đại, biến nó trở thành mẫu xe Aion mạnh nhất cho tới lúc này. Để so sánh, bản Aion S chỉ có 184 mã lực và 300 Nm mô-men xoắn cực đại mà thôi. Mô tơ điện được ghép với một cụm pin 62 kWh, đủ cung cấp khoảng cách di chuyển 510 km theo chu kỳ NEDC. Kích thước của S Plus là dài 4.810 mm, rộng 1.880 mm, cao 1.515 mm, và trục cơ sở dài 2.750 mm. GAC Aion S Plus có nội thất hiện đại, lắp đặt màn hình cảm ứng, cửa sổ trời lớn. Ngoài mô tơ điện công suất mạnh hơn, Aion S Plus còn được lắp hệ thống hỗ trợ lái tự động ADiGO 3.0, bao gồm chức năng đỗ xe và triệu hồi xe từ xa. Hơn nữa, mẫu sedan điện đẹp dáng này cũng được kết nối internet vĩnh cửu thông qua kết nối 5G tối tân. Giá xe Aion S Plus chưa được công bố, nó sẽ chính thức được bán ở Trung Quốc vào cuối tháng này. Video: Xe điện GAC Aion S Plus của Trung Quốc.

