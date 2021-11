GAC Aion LX Plus - SUV điện lăn bánh tới 1.008 km/lần sạc

Sau một vài hình ảnh rò rỉ sớm, mẫu xe điện GAC Aion LX Plus 2022 mới cuối cùng đã có màn ra mắt chinh thức công chúng tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021. Như từng đề cập, Aion LX Plus đặc biệt gây chú ý khi công bố có phạm vi hoạt động lên tới 1.008 km một lần sạc đầy pin theo chu kỳ thử nghiệm CLTC ở Trung Quốc. Trong khi CLTC là một tiêu chuẩn khác so với WLTP của Châu Âu hoặc EPA của Mỹ, phạm vi trên 1.000 km là một thành tựu ấn tượng, đặc biệt là đối với một chiếc SUV điện GAC Aion LX Plus 2022. Trong trường hợp của Aion LX Plus, nó đạt được điều đó là nhờ vào bộ pin khổng lồ với dung lượng 144,4 kWh trong phiên bản cao cấp nhất. Pin sử dụng công nghệ GAC với các tấm nhựa đàn hồi, làm cho nó nhỏ hơn 20% và nhẹ hơn 14% so với pin thông thường, cho phép đạt mật độ năng lượng là 205 Wh/kg. Theo nhà sản xuất, mẫu xe GAC Aion LX Plus 2022 chạy điện mới này được trang bị mô tơ điện kép sản sinh tổng công suất 725 mã lực, được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số hai cấp. Kết quả, Aion LX Plus có thể gia tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây, chậm hơn Tesla Model X Plaid nhưng vẫn là rất nhanh đối với một chiếc SUV 5 cửa. GAC Aion cũng sẽ cung cấp các biến thể nhỏ hơn của LX Plus với dung lượng pin nhỏ hơn và các mô tơ điện yếu hơn. Về mặt thiết kế, Aion LX Plus nhìn tương tự như bản LX hiện có. Mặt xe được tái thiết kế trông có phần gọn gàng hơn nhờ thiết kế gần như không lưới tản nhiệt, và tấm cản va ấn tượng hơn với một hốc hút gió duy nhất kèm một bộ chẻ gió rõ ràng. Bộ đèn pha LED được giữ lại, trong khi phần bên sườn và phía đuôi thể thao cũng không có gì khác thế hệ trước. Kích thước của xe dài 4.835 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.685 mm, và trục cơ sở 2.920 mm. Một nâng cấp quan trọng khác là 3 bộ LiDAR có nguồn gốc từ RoboSense, mang lại khả năng tự lái được cải thiện hơn. Chúng có thể được nhìn thấy từ bên ngoài, với một chiếc gắn trên nóc xe và hai chiếc nữa được đặt trên chắn bùn phía trước, bao quát một góc 300 độ xung quanh xe. Bên trong, mặt táp lô được tái thiết kế có màn hình cảm ứng thông tin giải trí 15,6 inch lớn hơn với phần cứng được cập nhật dưới dạng bộ vi xử lý 8 nhân Qualcomm 8155 và phần mềm mới có tên ADiGO 4.0. Phần còn lại của cabin trông quen thuộc với các trang bị đáng lưu ý bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh 10 loa từ Alpine, và ghế bọc da Nappa màu trắng. GAC chưa hé lộ giá xe Aion LX Plus, nhưng nó dự kiến sẽ đắt hơn mẫu LX tiền nhiệm vốn có giá 229.600 – 349.600 nhân dân tệ (tương đương 814 triệu – 1,24 tỷ đồng). Video: Ra mắt GAC Aion LX Plus chạy điện tại Trung Quốc.

Sau một vài hình ảnh rò rỉ sớm, mẫu xe điện GAC Aion LX Plus 2022 mới cuối cùng đã có màn ra mắt chinh thức công chúng tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021. Như từng đề cập, Aion LX Plus đặc biệt gây chú ý khi công bố có phạm vi hoạt động lên tới 1.008 km một lần sạc đầy pin theo chu kỳ thử nghiệm CLTC ở Trung Quốc. Trong khi CLTC là một tiêu chuẩn khác so với WLTP của Châu Âu hoặc EPA của Mỹ, phạm vi trên 1.000 km là một thành tựu ấn tượng, đặc biệt là đối với một chiếc SUV điện GAC Aion LX Plus 2022. Trong trường hợp của Aion LX Plus, nó đạt được điều đó là nhờ vào bộ pin khổng lồ với dung lượng 144,4 kWh trong phiên bản cao cấp nhất. Pin sử dụng công nghệ GAC với các tấm nhựa đàn hồi, làm cho nó nhỏ hơn 20% và nhẹ hơn 14% so với pin thông thường, cho phép đạt mật độ năng lượng là 205 Wh/kg. Theo nhà sản xuất, mẫu xe GAC Aion LX Plus 2022 chạy điện mới này được trang bị mô tơ điện kép sản sinh tổng công suất 725 mã lực, được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số hai cấp. Kết quả, Aion LX Plus có thể gia tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây, chậm hơn Tesla Model X Plaid nhưng vẫn là rất nhanh đối với một chiếc SUV 5 cửa. GAC Aion cũng sẽ cung cấp các biến thể nhỏ hơn của LX Plus với dung lượng pin nhỏ hơn và các mô tơ điện yếu hơn. Về mặt thiết kế, Aion LX Plus nhìn tương tự như bản LX hiện có. Mặt xe được tái thiết kế trông có phần gọn gàng hơn nhờ thiết kế gần như không lưới tản nhiệt, và tấm cản va ấn tượng hơn với một hốc hút gió duy nhất kèm một bộ chẻ gió rõ ràng. Bộ đèn pha LED được giữ lại, trong khi phần bên sườn và phía đuôi thể thao cũng không có gì khác thế hệ trước. Kích thước của xe dài 4.835 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.685 mm, và trục cơ sở 2.920 mm. Một nâng cấp quan trọng khác là 3 bộ LiDAR có nguồn gốc từ RoboSense, mang lại khả năng tự lái được cải thiện hơn. Chúng có thể được nhìn thấy từ bên ngoài, với một chiếc gắn trên nóc xe và hai chiếc nữa được đặt trên chắn bùn phía trước, bao quát một góc 300 độ xung quanh xe. Bên trong, mặt táp lô được tái thiết kế có màn hình cảm ứng thông tin giải trí 15,6 inch lớn hơn với phần cứng được cập nhật dưới dạng bộ vi xử lý 8 nhân Qualcomm 8155 và phần mềm mới có tên ADiGO 4.0. Phần còn lại của cabin trông quen thuộc với các trang bị đáng lưu ý bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh 10 loa từ Alpine, và ghế bọc da Nappa màu trắng. GAC chưa hé lộ giá xe Aion LX Plus , nhưng nó dự kiến sẽ đắt hơn mẫu LX tiền nhiệm vốn có giá 229.600 – 349.600 nhân dân tệ (tương đương 814 triệu – 1,24 tỷ đồng). Video: Ra mắt GAC Aion LX Plus chạy điện tại Trung Quốc.