Foxtron Model B - xe ôtô điện của nhà sản xuất iPhone Foxconn lộ diện

Vào cuối năm ngoái, tập đoàn công nghệ Hon Hai hay Foxconn của Đài Loan đã gây bất ngờ khi chính thức gia nhập ngành công nghiệp ôtô điện với thương hiệu riêng Foxtron và giới thiệu 3 mẫu xe mang tên Model C, Model E, Model T. Đây là tập đoàn công nghệ khổng lồ kiêm nhà sản xuất điện thoại iPhone cho hãng Apple. Sau 1 năm, Foxconn chuẩn bị tung ra thêm một mẫu ôtô điện nữa mang tên Foxtron Model B 2023 mới. Trước thời điểm xe ra mắt, đoạn video ngắn hé lộ thiết kế xe điện Foxtron Model B đã được tung ra. Qua những hình ảnh, có thể thấy Foxtron Model B như sự kết hợp giữa xe hatchback và crossover. Tương tự hãng xe Việt VinFast, Foxconn cũng thuê công ty Pininfarina thiết kế. Mẫu ôtô điện mới của nhà sản xuất iPhone gây ấn tượng với cụm đèn pha LED nằm vắt ngang đầu xe và hốc gió trung tâm hiện đại, đi kèm mắt lưới tổ ong. Trong khi đó, ở bên sườn, Foxtron Model B mang trên mình thiết kế 2 khoang và chiều cao gầm như ôtô du lịch. Ngoài ra, thiết kế sườn xe của Foxtron Model B còn gợi liên tưởng đến mẫu SUV hạng sang thuần điện Jaguar I-Pace với nẹp bằng nhựa màu đen bao quanh hốc bánh và uốn lượn mềm mại trên cửa. Thêm vào đó là cột C màu đen bóng và bộ vành có thiết kế khí động lực học. Đằng sau Foxtron Model B xuất hiện cụm đèn hậu có thiết kế tương đồng với đèn pha. Tuy nhiên, khu vực dưới của đèn hậu lại đóng vai trò như màn hình để giao tiếp với những người tham gia giao thông khác. Trong đoạn video, có thể thấy khu vực này hiển thị hình ảnh một người đi bộ phía sau mũi tên chỉ sang bên trái. Đây có thể là chỉ dẫn dành cho người đi bộ xung quanh xe. Chưa hết, Foxtron Model B còn có cảm biến nằm trong hốc gió trung tâm và camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu. Điều này chứng tỏ mẫu xe điện mới của Foxconn sẽ được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS phức tạp. Hiện chưa có hình ảnh nội thất của Foxtron Model B. Tuy nhiên, mẫu xe điện này hứa hẹn sẽ mang đến không gian nội thất và khoang hành lý rộng rãi cho người dùng. mẫu xe điện Foxtron Model B dự kiến sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Mobility in Harmony (MiH) dạng mô-đun dành riêng cho ô tô điện của Foxconn. Cơ sở gầm bệ dạng nguồn mở này được ví như hệ điều hành Android của ngành công nghiệp ô tô. Đáng tiếc là thông tin về mô-tơ và pin của mẫu ô tô điện này chưa được công bố. Dự kiến, Foxtron Model B sẽ chính thức trình làng trong sự kiện Hon Hai Tech Day 2022 diễn ra vào ngày 18/10 tới đây. Khi có mặt trên thị trường, Model B hứa hẹn sẽ là đối thủ tiềm năng của mẫu xe điện giá 25.000 USD của Tesla. Được biết, Foxconn đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất ô tô điện vào năm 2023 ở nhà máy tại Trung Quốc. Sang năm 2024, Foxconn tiếp tục sản xuất xe ở nhà máy mà tập đoàn này mua lại của Lordstown GM, đặt tại bang Ohio, Mỹ. Nhà máy này có công suất thiết kế là 500.000 xe/năm. Tương tự mảng điện thoại, Foxconn không chỉ sản xuất ô tô điện của thương hiệu con Foxtron mà còn lắp ráp cả xe cho những bên thứ 3 không có nhà máy. Video: Foxtron Model B 2023 chạy điện lộ diện trước ngày ra mắt.

Vào cuối năm ngoái, tập đoàn công nghệ Hon Hai hay Foxconn của Đài Loan đã gây bất ngờ khi chính thức gia nhập ngành công nghiệp ôtô điện với thương hiệu riêng Foxtron và giới thiệu 3 mẫu xe mang tên Model C, Model E, Model T. Đây là tập đoàn công nghệ khổng lồ kiêm nhà sản xuất điện thoại iPhone cho hãng Apple. Sau 1 năm, Foxconn chuẩn bị tung ra thêm một mẫu ôtô điện nữa mang tên Foxtron Model B 2023 mới. Trước thời điểm xe ra mắt, đoạn video ngắn hé lộ thiết kế xe điện Foxtron Model B đã được tung ra. Qua những hình ảnh, có thể thấy Foxtron Model B như sự kết hợp giữa xe hatchback và crossover. Tương tự hãng xe Việt VinFast, Foxconn cũng thuê công ty Pininfarina thiết kế. Mẫu ôtô điện mới của nhà sản xuất iPhone gây ấn tượng với cụm đèn pha LED nằm vắt ngang đầu xe và hốc gió trung tâm hiện đại, đi kèm mắt lưới tổ ong. Trong khi đó, ở bên sườn, Foxtron Model B mang trên mình thiết kế 2 khoang và chiều cao gầm như ôtô du lịch. Ngoài ra, thiết kế sườn xe của Foxtron Model B còn gợi liên tưởng đến mẫu SUV hạng sang thuần điện Jaguar I-Pace với nẹp bằng nhựa màu đen bao quanh hốc bánh và uốn lượn mềm mại trên cửa. Thêm vào đó là cột C màu đen bóng và bộ vành có thiết kế khí động lực học. Đằng sau Foxtron Model B xuất hiện cụm đèn hậu có thiết kế tương đồng với đèn pha. Tuy nhiên, khu vực dưới của đèn hậu lại đóng vai trò như màn hình để giao tiếp với những người tham gia giao thông khác. Trong đoạn video, có thể thấy khu vực này hiển thị hình ảnh một người đi bộ phía sau mũi tên chỉ sang bên trái. Đây có thể là chỉ dẫn dành cho người đi bộ xung quanh xe. Chưa hết, Foxtron Model B còn có cảm biến nằm trong hốc gió trung tâm và camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu. Điều này chứng tỏ mẫu xe điện mới của Foxconn sẽ được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS phức tạp. Hiện chưa có hình ảnh nội thất của Foxtron Model B . Tuy nhiên, mẫu xe điện này hứa hẹn sẽ mang đến không gian nội thất và khoang hành lý rộng rãi cho người dùng. mẫu xe điện Foxtron Model B dự kiến sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Mobility in Harmony (MiH) dạng mô-đun dành riêng cho ô tô điện của Foxconn. Cơ sở gầm bệ dạng nguồn mở này được ví như hệ điều hành Android của ngành công nghiệp ô tô. Đáng tiếc là thông tin về mô-tơ và pin của mẫu ô tô điện này chưa được công bố. Dự kiến, Foxtron Model B sẽ chính thức trình làng trong sự kiện Hon Hai Tech Day 2022 diễn ra vào ngày 18/10 tới đây. Khi có mặt trên thị trường, Model B hứa hẹn sẽ là đối thủ tiềm năng của mẫu xe điện giá 25.000 USD của Tesla. Được biết, Foxconn đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất ô tô điện vào năm 2023 ở nhà máy tại Trung Quốc. Sang năm 2024, Foxconn tiếp tục sản xuất xe ở nhà máy mà tập đoàn này mua lại của Lordstown GM, đặt tại bang Ohio, Mỹ. Nhà máy này có công suất thiết kế là 500.000 xe/năm. Tương tự mảng điện thoại, Foxconn không chỉ sản xuất ô tô điện của thương hiệu con Foxtron mà còn lắp ráp cả xe cho những bên thứ 3 không có nhà máy. Video: Foxtron Model B 2023 chạy điện lộ diện trước ngày ra mắt.