Ngắm trọn biệt thự bề thế của Diễm My 9X và chồng doanh nhân

Sau nhiều lần im lặng trước tin đồn mang bầu, mới đây, Diễm My 9X đăng tải hình ảnh tham gia sự kiện và công khai chuyện mang thai. Ảnh: FBNV Theo một số nguồn tin, Diễm My 9X đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Nữ diễn viên kết hôn với ông xã doanh nhân vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Phunumoi Sau đám cưới, vợ chồng Diễm My 9X dọn về căn biệt thự được bố mẹ chồng tặng ở TP HCM. Ảnh: FBNV Biệt thự của Diễm My 9X và chồng doanh nhân gồm 2 tầng, có gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: Faceboo Nữ diễn viên cho biết, vợ chồng cô đặt nhiều tâm huyết vào căn nhà, từng chi tiết nhỏ đều lựa chọn kỹ càng. Ảnh: FBNV Căn nhà mang phong cách thiết kế đương đại, tạo không gian mở, thoáng và lấy được ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV Phòng khách có nhiều cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV Khu bếp nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Ảnh: FBNV Phòng tắm hiện đại, toàn màu trắng sang trọng. Ảnh: FBNV Bên trong biệt thự còn có hầm chứa rượu vang đặc biệt, được xây dựng như một hang đá. Ảnh: FBNV Ngày Tết, Diễm My 9X và ông xã doanh nhân trang trí ngập sắc xuân. Ảnh: FBNV Từng chi tiết nhỏ thể hiện sự khéo léo của nữ diễn viên. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

