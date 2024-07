Ford Transit 2024 từ 905 triệu tại Việt Nam, bản cao cấp 1,499 tỷ

Hôm nay, ngày 5/7/2024, hãng Ford đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe thương mại Transit ở thị trường Việt Nam. Đúng như thông tin từ trước đó, Ford Transit 2024 tại Việt Nam có 3 phiên bản, bao gồm Trend 16 chỗ, Premium 16 chỗ và Premium+ 18 chỗ. Ở thế hệ mới, Ford Transit 2024 hoàn toàn mới sở hữu phong cách thiết kế hiện đại hơn đồng thời cải thiện sự tiện nghi và cảm giác thoải mái cho hành khách. Hãng Ford đã cải tiến Transit nhằm đem đến những gì khách hàng mong đợi ở một chiếc xe thương mại. Được xây dựng trên nền tảng khung gầm mới, Ford Transit 2024 có kích thước lớn nhất phân khúc. Cụ thể, bản Trend 16 chỗ sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.998 x 2.068 x 2.485 mm trong khi bản Premium 16 chỗ cao hơn 290 mm. Các con số tương ứng của bản Premium+ 18 chỗ là 6.703 x 2.164 x 2.775 mm. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có chiều dài cơ sở 3.750 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Ngoài ra, mẫu xe này còn có thể chịu được tải trọng tối đa lên tới 4,6 tấn nhờ khung xe sử dụng thép boron và thép cứng cường độ cao. Không chỉ có kích thước lớn hơn, bản Premium+ 18 chỗ còn có vẻ ngoài ấn tượng với trục bánh kép sau. Bên cạnh đó là thiết kế liền mạch với các đường nét vuốt dọc theo thân xe mạnh mẽ. Phần đầu xe cũng không kém phần nổi bật với thiết kế vát xuống và cụm đèn LED chữ C đặc trưng của thương hiệu Ford. Điểm nhấn của Ford Transit 2024 nằm ở không gian bên trong cao cấp và tiện nghi hơn với thiết kế tỉ mỉ, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp. Cách bố trí chỗ ngồi bên trong mẫu xe này rất linh hoạt, bao gồm chỗ ngồi đơn, kép và ba chỗ ngồi với tùy chọn gấp gọn, cung cấp không gian rộng rãi cho cả hành khách lẫn hành lý. Sự linh hoạt này cho phép khách hàng tùy chỉnh nội thất để đáp ứng từng nhu cầu cụ thể. Chưa hết, Ford Transit mới còn cung cấp các giải pháp để đồ cho lái xe và hành khách nhằm mang đến không gian gọn gàng, rộng rãi. Hành khách trên xe dễ dàng tận hưởng sự thoải mái, linh hoạt từ giá hành lý phía trên (với các phiên bản Premium và Premium+), không gian phía dưới ghế cũng như hàng ghế cuối có thể gập gọn để mở rộng không gian để hành lí. Thực dụng thôi chưa đủ, nội thất của Ford Transti 2024 còn được nâng tầm về mặt tiện nghi. Có thể kể đến các tính năng nổi bật của mẫu xe này như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm cùng kích thước, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đem đến trải nghiệm lái hiện đại. Ở các phiên bản Premium, xe có thêm nhiều tiện ích so với trước như cửa gió điều hòa ở từng vị trí ngồi, cổng sạc USB cho hàng ghế sau, hộc đựng ly nước và cửa trượt điện mở rộng tối đa. Bên cạnh đó là ghế lái chỉnh 6 hướng, hàng ghế sau điều chỉnh ngả, hệ thống điều hòa tự động 1 vùng và hệ thống âm thanh 6 loa. Tất cả những trang bị này góp phần mang đến cảm giác thoải mái và tiện lợi cho mọi hành trình, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng. Sự an toàn của khách hàng cũng là ưu tiên của hãng Ford khi cải tiến Transit mới. Do đó, cả 3 phiên bản của xe đều được trang bị các tính năng an toàn cần thiết như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình, đèn pha tự động, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi và hệ thống chống trộm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Transit 2024 là động cơ diesel 2.3L mới, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Động cơ này mang đến công suất tối đa 171 mã lực tại tua máy 3.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 425 Nm trong khoảng tua máy 1.400 - 2.400 vòng/phút. So với thế hệ cũ, động cơ cho công suất tăng 26% và mô-men xoắn lớn hơn 20%, đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn êm ái. Đặc biệt, Transit 2024 còn đi kèm bộ giải pháp quản lý kinh doanh toàn diện với tên gọi "Upfleet" được phát triển dựa trên kinh nghiệm gần ba thập kỷ dẫn đầu phân khúc xe thương mại của Ford Việt Nam. Đây là giải pháp nhằm giúp khách hàng giải quyết những hạn chế trong công tác quản lý đội xe một cách thủ công. Upfleet gồm Giải pháp dịch vụ Uptime và Giải pháp Quản lý Đội xe. Uptime giúp mang lại hiệu quả và sự thuận tiện trong quy trình bảo dưỡng đội xe, hướng tới mục tiêu giảm 80% thời gian xe phải ngừng hoạt động. Bộ giải pháp bao gồm: Dịch vụ Bảo dưỡng Thông minh: Phân tích dự đoán tình trạng xe để đề xuất nhu cầu dịch vụ dựa trên thực tế sử dụng xe. Trung tâm Điều hành Uptime: Đội ngũ điều phối viên Uptime được đào tạo đặc biệt chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng xe, sắp xếp và phối hợp với doanh nghiệp lên lịch làm dịch vụ để phòng ngừa sự cố có thể xảy ra, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của xe. Dịch vụ Ưu việt: Các gói dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa được thiết kế riêng cho khách hàng của Transit. Trong khi đó, Quản lý Đội xe là dịch vụ đăng ký theo gói, cung cấp các công cụ kỹ thuật số giúp quản lý doanh nghiệp hiệu quả, cải thiện hiệu suất kinh doanh, bao gồm: Ứng dụng trên website: cho phép chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý giám sát hoạt động và phân tích hiệu quả của đội xe thông qua nền tảng số. Ứng dụng trên điện thoại: cung cấp cho tài xế trải nghiệm lái xe liền mạch, theo dõi thời gian thực và các thông tin đón/trả khách tại mỗi điểm dừng. Ford Transit hoàn toàn mới được phân phối tại Việt Nam với 5 tùy chọn màu sắc, bao gồm Trắng, Vàng Cát, Bạc, Nâu và Đen. Hai phiên bản Trend 16 chỗ và Premium 16 chỗ sẽ được giao tới tay khách hàng vào đầu tháng 8/2024. Phiên bản Premium+ 18 chỗ sẽ được giao tới tay khách hàng từ giữa tháng 9/2024.Giá xe Ford Transit 2024 tại Viẹt Nam lần lượt 905 triệu, 999 triệu và 1,087 tỷ đồng. Ngoài ra, Ford Việt Nam cũng chính thức mở bán hai phiên bản Ford Transit Limousine là 10 chỗ hoặc 12 chỗ ngồi, mức giá là 1,379 tỷ và 1,499 tỷ đồng. Video: Khám phá Ford Transit 2024 giá từ 905 triệu đồng.

