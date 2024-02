Ford Transit 2024 nhận cọc tại Việt Nam, giá từ 889 - 949 triệu đồng?

Mẫu "xe dịch vụ quốc dân" này có thể sẽ được giới thiệu với 2 phiên bản gồm số sàn và số tự động, đi cùng giá dự kiến là 889 - 899 triệu đồng và 949 triệu đồng. Đại lý hứa hẹn sẽ bàn giao xe vào tháng 6 năm nay. Ford Transit tại Việt Nam hiện đang bán với mức giá 849 triệu đồng. Như vậy, giá xe Ford Transit 2024 sẽ nhỉnh hơn từ 50 - 100 triệu đồng. Hồi cuối năm 2023, hãng xe Ford đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho dòng xe Transit thế hệ mới tại Việt Nam. Đến cuối tháng 1 vừa qua, mẫu xe 16 chỗ này cũng bị bắt gặp tại nhà máy của Ford ở tỉnh Hải Dương. Cũng giống với Ford Transit đang bán tại Việt Nam, thế hệ mới vẫn là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc chứ không phải phiên bản toàn cầu. Xe tiếp tục do liên doanh JMC - Ford đã từng phát triển mẫu SUV Territory sản xuất. Ở thế hệ mới, Ford Transit 2024 có thể sẽ được bán ra với hai biến thể là biến thể chở hàng và biến thể chở khách. Xe cũng có 3 phiên bản chiều dài cơ sở, gồm ngắn (3.000 mm), trung bình (3.300 mm) và dài (3.750 mm), cùng 2 tùy chọn chiều cao mui xe (trung bình và cao). Theo hình ảnh được chia sẻ, chiếc Transit 2024 xuất hiện tại Việt Nam có lưới tản nhiệt dạng tổ ong, nên khả năng cao đây là phiên bản chở khách, trần cao. Phần đầu xe có cụm đèn pha LED hình chữ C khá giống với những mẫu xe thuộc thương hiệu Ford như Ranger và Everest. Chưa rõ khi về Việt Nam xe có bị cắt bớt trang bị hay không, tại thị trường Trung Quốc, khoang cabin của Transit mới gần như đã được “lột xác”. Nổi bật trên bảng taplo là một màn hình kép 12,3 inch hiện đại. Xe được trang bị nhiều tính năng tiện ích như: khóa thông minh, tương tác bằng giọng nói, sưởi ghế và vô lăng. Bên cạnh đó, xe còn có ghế lái chỉnh điện 8 hướng và tính năng khởi động điều hòa từ xa. Về trang bị an toàn, Ford Transit mới có gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cấp 2.5 cùng hệ thống ổn định thân xe của Bosch. Khung gầm của Transit mới được gia cố bởi 68 điểm bằng thép boron. Các tiêu chuẩn thử nghiệm và tiêu chuẩn ăn mòn áp dụng cho Transit thế hệ mới cũng vượt trội so với tiêu chuẩn chung của ngành. Ở phiên bản mới, Ford Transit còn được trang bị hệ thống treo khí nén RAS, cho phép người lái chỉnh độ cao gầm xe thông qua màn hình điều khiển. Chưa rõ khi về Việt Nam xe sẽ dùng động cơ gì. Tại Trung Quốc, Transit được trang bị hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ dầu PUMA tăng áp 2.3L cho công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp tùy chọn hộp số tự động ZF 8 cấp, hoặc hộp số sàn Magna 6 cấp và 7 cấp. Thứ hai là động cơ dầu tăng áp 2.0L cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 390 Nm, hộp số sàn 6 cấp hoặc 7 cấp. Video: Chi tiết minivan Transit 2024 thế hệ mới.

