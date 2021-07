Ford Territory mới từ 1 tỷ đồng tại Campuchia, có về Việt Nam?

Hiện tại, Ford Territory 2021 mới đang được bán ở nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines và sắp tới là Thái Lan. Theo đó, khả năng cao Ford Việt Nam sẽ sớm mang mẫu xe này về nước, bổ sung vào danh mục sản phẩm thêm đa dạng. Ford Việt Nam hiện tại đang thiếu dòng sản phẩm trong phân khúc CUV hạng C, khi mà thông tin mẫu Ford Escape thế hệ mới được phân phối vẫn đang còn bị bỏ ngỏ! Tại Campuchia xe được phân phối duy nhất phiên bản Titanium Plus, giá xe Ford Territory 2021 niêm yết 46.900 USD (khoảng 1,079 tỷ đồng), xe nhập khẩu nguyên chiếc. Ford Territory là kết quả của sự hợp tác giữa hãng xe Mỹ và Jiangling Motors. Theo đó, Ford Territory chia sẻ khá nhiều với mẫu CUV Trung Quốc – Jiangling Yusheng S330. Được định vị ở phân khúc CUV hạng C, Territory sở hữu kích thước (DxRxC) 4.580 x 1.936 x 1.674mm, đi kèm với chiều dài cơ sở 2.761mm. Ford Territory dài hơn Hyundai Tucson về chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở, Hyundai Tucson (DxRxC) lần lượt: 4.475 x 1.850 x 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.670mm. Thậm chí, chiều dài cơ sở của Ford Territory còn dài hơn Mazda CX-5 (2.700mm). Ford Territory là một chiếc xe có thiết kế bắt mắt. Xe sử dụng đèn pha và đèn hậu full-LED. Lưới tản nhiệt thiết kế thể thao đen bóng mạnh mẽ và nhiều chi tiết ngoại thất được mạ crôm khá sang trọng. Tổng thể hài hoà hơn với “dàn chân” lắp bộ mâm 18 inch sơn hai tông màu. Tương tự thị trường Philippines, Ford Territory tại Campuchia sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 1.5l tăng áp (công nghệ Ecoboost) cho công suất tối đa 141 mã lực tại 4.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 225Nm tại dải vòng tua 1.500 – 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) với chế độ lái thể thao – Sport Mode. Ford Territory bản Titanium ở Campuchia trang bị khá nhiều “đồ chơi” như Ghế bọc da chỉnh điện 10 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch tích hợp Apple Carplay và Android Auto, 8 loa giải trí, trang bị sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn trang trí nội thất, điều hoà tự động với cửa gió cho hàng ghế phía sau,… Trước đó, Ford Territory tại Việt Nam được đồn đoán sẽ nhập khẩu nguyên chiếc, thay vì lắp ráp trong nước ở nhà máy Ford tại Hải Dương, xe sẽ có mức giá dự kiến rơi vào khoảng từ 700 triệu đồng. Nếu như được phân phối chính hãng trong thời gian sắp tới, Ford Territory là mẫu xe có tiềm năng cạnh tranh trong phân khúc nhờ vào trang bị. Hy vọng Ford Việt Nam sẽ sớm mang Ford Territory về nước mở ra thêm lựa chọn xe CUV 5 chỗ cho khách hàng Việt, bên cạnh Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson hay MG HS. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Ford Territory 2021 mới.

